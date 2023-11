Cartea Foxglove. Seria Beladona Vol. 2 este disponibilă la Bookzone

La Bookzone este disponibilă cartea Foxglove, al doilea volum din seria Beladona. Este o serie captivantă, scrisă de Adalyn Grace, care te va face să vrei să citești cât mai multe cărți ale autoarei.

În continuare, îți spunem pe scurt despre ce este vorba în această serie și îți prezentăm și autoarea, pe scurt.

Adalyn Grace este o scriitoare tânără și talentată, cunoscută pentru povești din genul fantasy și aventură. Cărțile sale prezintă lumi fantastice și personaje memorabile, astfel că Grace a captivat cititorii de toate vârstele cu poveștile sale pline de magie și mister.

Debutul său literar, "All the Stars and Teeth", a primit elogii din partea criticilor și a cititorilor, transformând-o rapid într-o voce influentă în lumea literaturii fantasy. Romanul aduce în prim plan o eroină puternică și curajoasă, explorând lumea magică a insulelor exotice și a puterilor misterioase.

Adalyn Grace a câștigat popularitate și datorită seriei Beladona. În primul volum, o întâlnim pe protagonista Signa Farrow. În lumea sumbră a moșiei Thorn Grove, Signa Farrow, o tânără orfană, descoperă secrete întunecate ale familiei Hawthorne. Rămasă singură și vulnerabilă, Signa este atrasă într-un joc al misterelor și intrigilor. Familia ei adoptivă, condusă de capul familiei, Elijah, și copiii săi, Percy și Blythe, ascunde secrete tulburătoare.

Totul ia o turnură sinistră când spiritele rătăcite ale trecutului se conectează cu Signa, dezvăluind adevăruri înfiorătoare. După moartea misterioasă a soției lui Elijah, familia este cuprinsă de o obsesie pentru putere și răzbunare. Signa devine martora unui complot mortal și, pentru a-și proteja familia, se vede nevoită să facă o alianță periculoasă cu Îngerul morții, o prezență înfricoșătoare și fascinantă.

Într-o luptă pentru supraviețuire și adevăr, Signa se confruntă cu umbrele trecutului și cu propriile ei temeri. Cu fiecare pas înainte, ea se angajează într-un joc periculos cu moartea și corupția. Într-un decor întunecat și fermecător, această poveste învăluie cititorul într-o atmosferă de mister și suspans, unde loialitățile sunt testate, iar adevărurile îngrozitoare ies la iveală.

Foxglove. Seria Beladona Vol. 2 , ne-o aduce în prim plan tot pe Signa. De data aceasta, în lumea intrigantă a înaltei societăți, un duce este găsit mort, iar vina pare să cadă asupra lordului de la Thorn Grove. În același timp, Destin, enigmaticul frate al Îngerului Morții, își țese planurile de răzbunare. Îndrăgostit cu nebunie de o femeie pe care a pierdut-o cu ani în urmă, acum își fixează privirea asupra Signei, hotărât să o aibă cu orice preț.

Signa și verișoara ei, Blythe, speră să-l convingă pe Destin să-i ajute să îl salveze pe Elijah Hawthorne, bunicul lor, acuzat pe nedrept. Cu toate acestea, cu fiecare zi petrecută în preajma lui Destin, întâmplările se complică, iar Signa își descoperă propriile puteri uimitoare. Înconjurate de mister și primejdii, tinerele femei trebuie să-și aleagă încrederea reciprocă și să navigheze prin valurile complexe ale înaltei societăți. Ele se află în mijlocul unui joc periculos, iar destinul lor păre să atârne de un fir de păr. Această continuare a poveștii lui Signa și a Îngerului Morții este atât pasională, cât și plină de suspans. O luptă pentru iubire și justiție într-o lume periculoasă și seducătoare.

