Câte perechi de încălțăminte trebuie să aibă un bărbat

Femeile au reputația de a fi niște „colecționare” de pantofi. Adevărul este că are sens, pantoful este elementul cheie care rotunjește ținuta, cel care o face să fie un succes sau face ca ansamblul să nu primească decât o notă de trecere.

În cel mai rău caz, purtarea unor pantofi nepotriviți transformă combinația estetică a unei doamne într-un dezastru.

Moda feminină este infinit mai variată decât cea masculină, un du-te-vino constant de lungimi, culori și țesături. Iar fiecare ținută nouă necesită o pereche de pantofi proprii, ceea ce complică lucrurile.

Noi, bărbații, ne mulțumim cu un simulacru de modă. Desigur, și modelele se schimbă, dar aproximativ la fiecare deceniu o dată. În fond, noi, bărbații, ne mulțumim cu câteva articole vestimentare, care se repetă an de an, cu foarte puține variații. Asta dacă vorbim de moda sportivă, pentru că, dacă ne uităm la lumea costumelor, monotonia se învecinează aproape cu uniformitatea maoistă: culori sobre, zero imprimeuri.

Există însă o minoritate de bărbați care încearcă noutățile și, dacă le plac și le folosesc, aceste noutăți vor ajunge în garderoba majorității bărbaților, dar foarte, foarte încet.

În acest context, pantofarul masculin se mulțumește cu câteva modele: mocasini maro și pantofi bărbați negri cu șireturi, cu posibilitatea de a schimba culorile.

Întrucât din cap până în picioare stilul ne îndeamnă să fim mai degrabă conservatori când vine vorba de ambalaj, am dat frâu liber fanteziei noastre cu pantofii de sport.

Coincizând cu febra alergării, marketingul mărcilor vinde întotdeauna modelele ca fiind o realizare tehnică (amortizare, ventilație etc.), dar, la fel ca în cazul mașinilor din aceeași clasă, care au toate caracteristici similare, ceea ce cumpărăm de fapt este aceeași pereche de adidași cu carcase colorate diferit. Iar aceștia nu sunt cumpărați doar ca echipament necesar pentru sport, ci și ca un alt element de exprimare a modei. Adidașii sunt aici pentru a rămâne în viața de zi cu zi, pentru un look casual și dezinvolt.

În timp ce femeile se studiază din cap până în picioare una pe alta pe stradă, bărbații se uită în jos la picioarele lor. Pantofii sport sunt unul dintre puținele coduri vestimentare în care bărbații le bat pe femei; ei cunosc mărcile și modelele și apreciază diferențele implicite în purtarea unuia sau altora. Ca un veritabil cod, doar cei inițiați îl înțeleg.

Și, totuși, câte perechi de pantofi ar trebui să aibă un bărbat?

Orice bărbat elegant ar trebui să aibă în garderoba sa cel puțin câte șapte perechi de încălțări, ne spun specialiștii. Pantofarul unui bărbat ar trebui să fie un amestec de pantofi bărbați clasici și până la cele mai noi trenduri din ziua de azi. Fiecare pentru ocazii diferite, dar la fel de necesari.

1. O pereche de adidași albi

Faimoșii adidași albi despre care vorbește toată lumea sunt din ce în ce mai la modă și există tot mai multe modele noi care se reinventează. Fiecare bărbat ar trebui să aibă cel puțin o pereche din aceștia, deoarece pentru ocaziile de zi cu zi sunt perfecți pentru că sunt confortabili, arată bine cu orice vestimentație și sunt relativ ieftini. De obicei sunt potriviți pentru ocazii casual, deși în ultima vreme a devenit la modă să fie purtați și la birou. Cheia este să îi îngrijești cu atenție, pentru a-și păstra mereu albul lor caracteristic. Important este să fie de calitate, cum ar fi o pereche de adidași Nike pentru bărbați, de exemplu, care garantează calitatea și durabilitatea.

2. O pereche de pantofi bărbați pentru costum

Fie că sunt închiși sau cu șiret, a avea o pereche bună de astfel de pantofi este esențial pentru ținutele care nu trebuie să fie neapărat prea formale. Tot ce ai nevoie este o pereche de pantaloni drepți sau pantaloni cu fundul nu prea larg, plus un blazer asortat pentru a scoate în evidență întregul potențial al acestor pantofi.

3. O pereche de pantofi casual

Datorită succesului pe care l-au obținut, este aproape de neiertat ca un bărbat să nu aibă cel puțin o pereche din aceștia. Deși se obișnuiește să se poarte în maro sau negru, unii se aventurează în tonuri de albastru și verde. Deși este recomandabil să purtăm întotdeauna încălțăminte curată, există ceva la aceste încălțări care, chiar dacă sunt murdare sau uzate, arată fantastic.

4. O pereche de adidași pentru alergare

Deși unii oameni nu înțeleg, nu toate perechile de adidași sunt ideale pentru exerciții fizice. De exemplu, nu toate sunt concepute pentru a alerga pe distanțe lungi, iar pentru exerciții de acest gen aveți nevoie de tălpi care să absoarbă impactul alergării, cum ar fi o pereche de adidași Nike pentru bărbați. Astfel de adidași sunt perfecți pentru ocazii de zi cu zi și nu sunt potriviți pentru a merge la serviciu, spre deosebire de adidașii albi, de la punctul 1.

5. Sneakeri formali

Tocmai când zici că ai găsit o cale de mijloc între adidași și pantofi pentru bărbați pentru costum, aceste încălțări sunt acolo pentru a te salva de această dilemă. Confecționați, în general, din piele de căprioară, stilul pe care îl oferă acești pantofi este perfect pentru cei care caută un look casual fără a pierde acea notă de eleganță.

6. O pereche de pantofi Oxford

Puține tipuri de încălțăminte transmit la fel de multă eleganță ca pantofii Oxford, care au fost un element de bază al ținutelor bărbătești încă din anii 1800, transferând purtătorului un stil inegalabil. Acest efect de eleganță este obținut prin călcâiul pantofului și prin cusăturile care se întind pe toată lungimea pantofului.

7. O pereche de mocasini

Mocasinii sunt unele dintre cele mai versatile tipuri de încălțăminte care există, deoarece pot fi purtați cu look-uri formale sau casual, în funcție de materialul din care sunt confecționați. Puteți încerca să combinați cu un tricou, un blazer și blugi acești pantofi pentru bărbați. Deși trebuie să fiți deosebit de atenți atunci când îi alegeți, deoarece atunci când cusăturile exterioare sunt prea pronunțate, stilul lor se pierde complet.

Cel mai important, însă, de la adidași Nike pentru bărbați, până la pantofi Oxford, important este să fie asortați cu ținutele potrivite și să fie folosiți doar pentru evenimentele și ocaziile pentru care au fost concepuți.