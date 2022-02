Ce să le oferi celor dragi de 8 martie – Bijuterii din aur

Însa, este cu adevarat placut sa primesti ceva valoros de ziua femeii, si anume bijuterii din aur !

Aurul este recomandat pentru absolut toate femeile iar luxul bijuteriilor combinat cu efectul de surpriza - aceasta este reteta cadoului perfect.

Ce bijuterii aur sa alegi?

Alegerea este limitata doar de imaginatia ta! Cel mai adesea, cumparatorii simpatizeaza cu florile aurii, fluturii sau inimile. Vrei mai mult simbolism? 8 martie este o sarbatoare a primaverii, pentru care creatoarea Ioana Preda are cadouri deosebite pentru orice gust in parte. Totusi, alege nu cu mintea, ci cu inima!

Cadou pentru iubita

Trezeste primavara in iubita ta cu un design romantic sau senzual care sugereaza ca te uiti la persoana iubita cu aceeasi privire admirativa ca in ziua in care v-ati intalnit.

Unul dintre cele mai romantice cadouri este, desigur, un inel. Poti alege un inel cu pietre pretioase sau ornamente deosebite.

Vrei sa ii alegi niste cercei?

In acest caz, alege modele cu pietre colorate. Totodata, alege si un buchet de flori in aceleasi culori pentru a-ti face cadoul si mai incantator!

Daca ai copii, propune si lor sa se dea cu parerea ce cadou s-ar potrivi cel mai bine mamei lor. Explica-le ca se apropie Ziua Mamei. Invata copiii sa daruiasca si sa respecte femeile din viata lor, fie ca e mama, bunica sau sora.

Cadou pentru mama

Mama ta merita sa fie cea mai frumoasa! Femeia principala din viata ta, desigur, nu va sugera niciodata bijuterii din aur drept cadou. Dar, crede-ma, se va bucura de o asemenea atentie si va aprecia gestul tau. Pentru femeile adulte, bratarile din aur sau cerceii mici vor fi cei mai potriviti. Un pandantiv finut si luminos din aur la fel poate fi o alegere potrivita.

Cadou pentru sora

Mai mare decat tine sau mai tanara, dar, desigur, mult iubita - sora ta a fost mereu acolo pentru tine. Cu siguranta, stii foarte bine ce fel de bijuterii ii plac! Si daca nu stii, o vei simti. Un cadou pentru 8 martie pentru o sora poate fi dragut, ca cerceii cu zirconii, pietre multicolore sau un panativ jucaus.

Cadou pentru o prietena

De foarte multe ori, prietenele sunt cele care ofera cele mai iubite bijuterii! Cine mai simte la fel ca tine, stie totul despre tendintele modei si este gata sa iti aduca in dar cele mai preferate bijuterii? Desigur – prietena ta ce mai buna, care merita niste cercei sau chiar o bratara de aur.

Cadou pentru fiica

Vrei sa-i faci pe plac fiicei tale la orice varsta, chiar daca are si ea deja copii mari? Ofera-i bijuterii din aur si la sigur nu vei gresi cu alegerea.

Astfel, se pare ca toate femeilie fara exceptie adora bijuteriile. De ce sa nu faci si tu femeia de langa tine fericita oferindu-i un set cadou pe care sa il poarte cu drag si care mereu sa-i aminteasca de relatia voastra trainica.