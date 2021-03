Cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știi despre filtrele auto

Cu toate acestea, nu mulți dintre noi știu cât de vitale sunt filtrele auto pentru buna funcționare a autoturismului. De cele mai multe ori, performanța acestuia este strâns legată de ele, în special de calitatea asociată. Tocmai din acest motiv, specialiștii ne recomandă ca alegerea filtrelor să se facă în conformitate cu tipul de combustibil ales. La fel cum există filtre pentru motoare diesel, așa sunt și filtre pentru cele pe benzină.

Ce tipuri de filtre auto există?

Sursa imaginii: www.euautopiese.ro

Fiecare autoturism dispune de mai multe filtre auto. În general, printre cele mai comune și cele mai importante se numără:

• Filtru auto de aer – are rolul de a păstra buna funcționare a piesei principale care asigură punerea mașinii în mișcare, respectiv a motorului. De fiecare dată când este folosit, acesta curăță aerul, fiind un filtru activ înainte ca acesta să ajungă la admisie și, mai târziu, la motor. Dacă mașina nu are un filtru de aer de calitate superioară, motorul este direct afectat. Același lucru se întâmplă în cazul în care filtrul nu se află într-o stare tehnică prea bună. În plus, dacă motorul este afectat, daunele sunt greu de remediat. În această categorie intră și pistoanele care pot fi uzate;

• Filtru auto de combustibil – este folosit pe post de protecție, acționând ca o barieră împotriva prafului și a mizeriilor. Alimentarea cu combustibil este deseori coroborată cu apariția acestora, sens în care utilitatea acestui filtru se resimte cel mai bine în ceea ce privește injectoarele. Acestea, la rândul lor, nu ajung să fie blocate odată cu apariția gunoaielor de la nivelul carburantului;

• Filtru auto de ulei – contribuie activ la păstrarea unei stări extrem de bune la nivelul motorului. Acesta este utilizat pentru a filtra uleiul care, la rândul lui, lubrifiază motorul de impurități. Astfel, acesta beneficiază de o durată mai lungă de viață, în așa fel încât să nu fie afectat de uzura prematură. Mai mult, specialiștii recomandă schimbarea filtrului de ulei și a uleiului de motor concomitent. Astfel, impuritățile nu ajung în circuit;

• Filtru auto de particule – are un efect direct asupra reducerea gradului de poluare aferent noxelor emanate de mașină. Întregul proces include captarea particulelor care sunt eliberate imediat după ardere. Pentru ca regenerarea să se realizeze automat, iar turațiile aferente să fie ridicate, condițiile din trafic trebuie să fie optime. În caz contrar, mașina se va confrunta cu probleme pe termen scurt;

• Filtru auto de polen – mai poartă numele de filtru auto de habitaclu și îndeplinește funcția de păstrare a unei atmosfere plăcute pe tot parcursul drumului. Acesta are rolul de a menține mirosurile neplăcute în afara mașinii, și de a le împiedica să intre în interior. Potrivit specialiștilor, filtrul de polen trebuie să fie înlocuit periodic, întrucât se pot dezvolta ciuperci și mucegai ca urmare a murdăriei acumulate în interior.

Care este durata de viață a filtrelor auto?

Fiecare filtru auto se schimbă cu o frecvență diferită, în special datorită faptului că îndeplinește un rol cu totul și cu totul variat. În general, acestea au următoarele perioade de viață:

• Filtrul auto de aer – se recomandă să se schimbe de îndată ce mașina a parcurs între 10.000 și 15.000 km;

• Filtrul auto de combustibil – atât în cazul filtrului de benzină, cât și a celui de motorină, este indicat să fie schimbat la fiecare 10.000 km parcurși;

• Filtrul auto de ulei – recomandat să fie schimbat tot în jurul limitelor de 10.000 sau 15.000 km, concomitent cu înlocuirea filtrului de ulei. Cu toate acestea, se poate schimba și mai repede, în cazul în care starea de uzură este mult mai avansată;

• Filtrul auto de particule – există posibilitatea să se blocheze la doar 1.000 km parcurși dar, pe de altă parte, majoritatea acestor filtre se pot regenera singure, în cazul în care mașina este utilizată la turații mari. Dacă procesul de regenerare nu se mai realizează, acesta este un semn clar al faptului că filtrul de particule necesită înlocuire;

• Filtrul auto de polen – are o durată de viață asemănătoare cu cel de aer, fiind indicat a fi schimbat fie la parcurgerea a 10.000 km, fie o dată pe an.

Înlocuirea filtrelor auto este o activitate imperios necesară a fi știută de fiecare șofer în parte, indiferent de tipul de mașină pe care acesta îl conduce.

