Cele mai noi colecții de mobilier de baie și obiecte sanitare integrate cu tehnologie sunt acum la CasaVie

Baterii de cadă luxury cu efect de cascadă, coloane de duș cu lumini și funcții de masaj, chiuvete de bucătărie din Metal Quartz, baterii pentru filtru de purificare a apei, mobilier de baie cu tehnologie LED. Pe scurt, CasaVie . Un brand vizionar care își propune să aducă ultimele noutăți în materie de tehnologie și design în casele românilor.

Cine este Mădălin Butiurcă, omul din spatele brandului? Cum a reușit să obțină în 2021 o cifră de peste 1,2 milioane euro, la doar 4 ani după ce pornea această afacere într-o încăpere de 20m2? La aceste întrebări și multe altele, ne răspunde chiar Mădălin Butiurcă, CEO și fondator CasaVie.

De ce CasaVie? Care este povestea brandului?

CasaVie reprezintă un mod aparte de a descrie locul în care locuiești, în care te relaxezi, în care te regăsești alături de cei dragi ție. I-am spus CasaVie pentru că o casă trăiește alături de cei care o locuiesc, se transformă o dată cu ei, evoluează cu ei, le susține stilul de viață.

Noi credem în puterea unui design reușit și în capacitatea unei încăperi de a influența radical starea de spirit. Tocmai din acest motiv, pentru noi baia înseamnă mai mult decât un lavoar, o baterie sanitară și o cadă. Privim baia ca fiind locul cel mai intim de relaxare. De aceea recomandăm tuturor să aleagă mobilier și accesorii care să le pună în valoare personalitatea și să le creeze mediul dorit.

Ce aduce special CasaVie în casele românilor?

Sloganul nostru spune totul: CasaVie – Decorăm cu bucurie! De la acest slogan a pornit întregul concept de CasaVie. Aducem în casele oamenilor obiecte sanitare cu un design diferit și funcții îmbunătățite, multi-senzoriale. Livrăm produsele noastre în 24h și ne bucurăm de o comunicare plăcută și apropiată cu toți clienții CasaVie, pe care îi considerăm cel mai important „asset” al companiei noastre. Suntem atenți la ce își doresc și încercăm mereu să le anticipăm nevoile. Credem că succesul unui business se construiește întotdeauna pornind de la satisfacția clienților.

Cum răspundeți noilor tendințe în materie de obiecte sanitare și mobilier?

Cele mai noi tendințe ale anului aduc culori îndrăznețe și texturi originale, linii arhitecturale și minimalism. La CasaVie, ne situăm permanent la intersecția dintre funcționalitate desăvârșită, inovație tehnologică și artă modernă. Toate obiectele, accesoriile și piesele de mobilier pe care le aducem sunt alese cu atenție și ne mândrim că putem oferi clienților calitate și estetică fără compromis. Paleta de culori este diversificată, mai ales în cazul bateriilor și lavoarelor. Texturile sunt unice, iar materialele sunt absolut inovatoare și aș aminti aici mobilierul de baie din piatră artificială cu sistem de iluminare LED cu declansare prin senzor care se întreține extrem de ușor și oferă un design deosebit băii!

CasaVie înseamnă mai mult decât comercializare de obiecte sanitare și mobilier?

Cu siguranță. Ne place să credem că avem în clienții noștri adevărați parteneri cărora le oferim soluții pentru casă, armonizate cu stilul lor de viață. Tot lor le oferim, prin blogul de pe website-ul nostru www.casavie.ro , și sfaturi despre etapele de amenajare a casei, tendințele pieței, precum și despre cele mai inspirate alegeri pe care le pot face. Avem, de asemenea, canalul de Youtube CasaVie unde toți cei intersați pot găsi periodic sfaturi practice și idei pentru amenajare. Așadar, dincolo de produsele comercializate, le oferim clienților noștri empatie, ajutor si chiar inspirație în procesul de redecorare a casei lor.

Cine este Mădălin Butiurcă omul și anteprenorul?

Surprinzător pentru zona de business în care activez, am absolvit Facultatea de Teologie. Profilul teologic m-a ajutat enorm să acord o atenție specială oamenilor, sa le ofer empatie și să le înțeleg nevoile. De aici și până la pasul decisiv către un domeniu cu totul diferit a fost un drum lung, dar firesc, pentru că designul interior a fost întotdeauna o altă pasiune de-a mea. Astfel, cele doua pasiuni aparent fără conexiune între ele au făcut parte din formarea brandului CasaVie.

Începutul în antreprenorial nu a fost unul ușor. Am trecut prin multe încercări, mai ales în anul 2015, când am primit un diagnostic crunt și vestea că nu voi mai putea să îmi desfășor activitatea în condiții normale. Dar m-am însănătoșit și am început să văd viața cu alți ochi. Atunci s-a conturat și povestea CasaVie. Alături de soția mea am pornit aceasta afacere, in 2017, într-o încăpere de 20mp. Acolo se desfășura toata activitatea, iar noi doi reprezentam toate departamentele la un loc. Acum suntem o echipă formată din 9 persoane și numeroși colaboratori, experți în obiecte sanitare și amenajarea spațiilor interioare.