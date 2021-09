Cele mai promițătoare transferuri din Premier League

Cluburile au cautat sa-si fructifice componenta echipelor si, daca unele dintre acestea par lovite financiar de pandemie, altele reusesc sa ofere sume record pentru jucatori care si-au demonstrat valoarea in sezoanele anterioare.

Transferurile nu schimba doar sansele la titlu pentru echipe ca Manchester City sau Chelsea, dar si cotele de la pariuri sportive care acum sunt mult mai interesante si atractive. Astfel, Premier League revine in topul intereselor fanilor fotbalului.

Iata cateva dintre cele mai promitatoare transferuri din aceasta perioada

Jack Grealish la Manchester City

Manchester City da o noua lovitura si pune pe masa banii necesari pentru a-l aduce pe Jack Grealish, fostul capitan al celor de la Aston Villa, foarte apreciat de fani. Cu o suma de transfer in valoare totala de 100 de milioane de lire sterline, dintre care 75 de milioane de lire sterline platite in avans, iar restul de pana la 25 de milioane de lire sterline platite dupa ajungerea la o intelegere, City a reusit sa achizitioneze unul dintre cei mai interesanti jucatori din campionatul englez.

Romelu Lukaku la Chelsea

In ciuda faptului ca a castigat atat Liga Campionilor, cat si Supercupa Europei in acest an, Chelsea nu a s-a bucurat de un marcator pur-sange, avandu-l in componenta pe Timo Werner care nu a putut face pentru englezi ce a facut pentru RB Leipzig.

Erling Haaland si Romelu Lukaku au fost principalele interese ale celor de la Chelsea in aceasta perioada de transferuri. Daca norvegianul pare de neatins la Borussia Dortmund, englezii a reusit sa-l readuca pe Romelu Lukaku dupa 10 ani pentru o suma de aproape 98 de milioane de lire sterline. Astfel, echipa are acum un numar 9 de clasa mondiala pe care spera sa se bazeze.

Ben White la Arsenal

Un alt transfer interesant este aducerea lui Ben White la Arsenal pentru 50 de milioane de lire sterline. Avand un joc defensiv, Arsenal si-a asigurat un fundas englez care a facut parte din lotul cu care Anglia a participat la Euro 2020. De asemenea, fanii se intreaba daca el este omul potrivit pentru a remedia problemele defensive ale celor de la Arsenal sau daca “tunarii” trebuie sa investeasca si mai mult pentru a intari dfensiva. Din pacate pentru acestia, infrangerea din prima etapa impotriva nou-promovatei Brentford ii tine pe fani nelinistiti.

Pentru un parior, transferurile sunt un element critic. Acestea ofera o perspectiva noua si pot aduce surprize mari in ceea ce priveste rezultatele echipelor care investesc in transferuri.

