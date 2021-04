Clujul, raiul imobiliarelor - închiriați sau tranzacționați prin Gold Park pentru prețuri corecte

Pentru că dezvoltarea a existat și continuă să aibă o dinamică impresionantă și în sectorul imobiliar.

Cluj Napoca deține deja titulatura de cel mai scump oraș la capitolul imobiliare. Aici se vând apartamente și cu 1800 de euro per metru pătrat. Pentru a vă asigura că plătiți per merit și pentru a avea parte de un ghid în al imobiliarelor ați face bine să colaborați cu o agenție imobiliară ce are echipă pricepută. Gold Park este soluția.

Tranzacții imobiliare de orice fel

Cu Goldpark.ro inchiriezi mai usor spatii in Cluj sau cumperi, ceea ce îți poate aduce venit pasiv. O agenție cu experiență precum aceasta poate exploata sau pune în lumina favorabilă aspectele avantajoase, astfel încât rezultatul să fie obținut în timp optim. Adică să găsești client sau chiriaș și suma să fie una mulțumitoare.

O strategie pe care Gold Park o folosește ține de lista exclusivităților. Ceea ce publicul larg poate vedea la un simplu click în portofoliul de imobiliare nu reprezintă unica ofertă. Prin colaborarea cu această agenție de profil clienții au ocazia de a fi printre puținii care află despre anumite oferte.

Pot fi încheiate parteneriate privind închirierea unor terenuri, clădiri sau locații, vânzarea ori cumpărarea acestora. Se remarcă în mod special interesul crescut pentru spații comerciale, clădiri de birouri de asemenea. Asta pentru că în Cluj Napoca este aur curat pe această nișă a serviciilor IT, a celor financiare printre altele. Așadar cererea este foarte mare în astfel de sectoare.

O piață a competiției atât de mare impune neapărat să aveți un atu pregătit. Iar acela poate fi agenția de imobiliare cu care veți colabora. Pentru că astfel vă creșteți șansele de a găsi mai rapid o locație care să vă devină sediu de birou, într-o zonă bună, cotată bine, cu un randament pe măsură. Pentru că locația este de altfel un element cheie ce contribuie activ în orice business, fie că este vorba de cei care au deschidere către publicul larg sau lucrează back office.

Gold Park în cifre

Colaborarea cu o agenție imobiliară nu trebuie să fie ca la loz în plic. Vă așteptați la rezultate favorabile în scurt timp. Relevant este însă să știți de la bun început cu cine lucrați. În cifre, Gold Park dispune de un portofoliu generos:

227 spații comerciale

224 spații de birouri

78 spații industriale

8 terenuri

Din toate acestea veți găsi și ce să vă satisfacă cerințele domeniului de activitate. În funcție de buget de asemenea, adesea un criteriu extrem de important, alegerea unei locații pentru închiriere sau cumpărare de ce nu, vă aduce la Gold Park. Optimizați timpii de căutare, dar și de tranzacționare a imobiliarelor colaborând cu cei care știu să vă furnizeze nu numai servicii, ci soluții, profesionalism și promptitudine.

Detalii în cadrul paginii oficiale.

Contact:

[email protected]

