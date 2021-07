Cum obtin marire de salariu

In loc sa vorbiti despre dorintele si nevoile dvs., concentrati-va pe contributiile dvs. asupra companie si pe piata actuala a locurilor de munca. Asigurati-va ca va cunoasteti foarte bine salariul brut, net si contributiile catre stat. Pentru a face o simulare a salariului accesati calculator salariu.

Cerceteaza piata locurilor de munca

Cercetati rata de piata pentru jobul dvs. curent pe site-uri precum Ejobs, BestJobs, MyJob, Jobful, tinand cont de locatia, dimensiunea si industria companiei dvs. Astfel veti putea afla inclusiv salariul minim pentru munca pe care o prestati.

Oferiti-va o recenzie a performantei

Evalueaza-ti performanta de la ultima crestere sau promovare. V-ati atins sau ati depasit obiectivele pentru acest an? Cum a evoluat rolul tau? V-ati asumat o responsabilitate mai mare, proiecte mai mari sau clienti mai prestigiosi?

Este posibil ca munca dvs. sa fi economisit timp sau bani companiei, sa fi facut operatiunile sa functioneze mai usor, sa fi generat venituri, sa creasca recunoasterea marcii etc. De ce proiecte te mandresti in mod special?

Daca nu ti-ai actualizat CV-ul, acum este momentul. Aveti aceste informatii cand sunteti gata sa abordati subiectul cu managerul dvs.

Repetati din timp solicitarea dvs. de salariu

Cereti unui prieten de incredere sa joace roluri cu dvs. S-ar putea sa va simtiti inconfortabil, dar aceasta conversatie falsa il va face pe cel real sa mearga mai usor, va va ajuta sa anticipati reactia managerului si va va permite sa va pregatiti raspunsul.

Nu trimiteti solicitarea dvs. prin e-mail sau prin chaturi, in schimb, salvati aceasta conversatie pentru o perioada in care puteti sa va asezati impreuna cu managerul si sa va faceti pasul fata in fata. Este mult mai usor sa citesti situatia si reactia managerului tau atunci cand le poti vedea.

Daca managerul tau prefera oamenii directi, programeaza o intalnire cu un obiectiv clar: "As dori sa programez ceva timp cu tine pentru a discuta despre obiective si o marire de salariu". Daca seful tau prefera o abordare mai putin directa, este posibil sa vrei sa aduci subiectul in discutie la urmatoarea intalnire individuala.

Actualizati-va managerul cu privire la responsabilitatile dvs. actuale si la castigurile recente pentru companie. Adesea, managerii nu sunt pe deplin constienti de volumul de munca si realizarile angajatilor lor. Daca ati fost un membru productiv si de succes al echipei si ati preluat noi responsabilitati, acesta este momentul sa impartasiti aceste informatii.

Cu toate acestea, acum ca majoritatea dintre noi lucreaza de acasa, nu mai stam de vorba cu managerul sau cu seful in persoana. In schimb, configurati un apel telefonic sau un apel Zoom, Google Meet sau alt tip de apel virtual, astfel incat sa va puteti explica rationamentul. Daca doriti sa vedeti reactia sefului dvs., configurati un apel video. Doar pentru ca lucrezi de acasa nu inseamna ca nu iti poti pleda cazul.

