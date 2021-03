Cum să organizezi o zi de naștere de neuitat pentru bebeluși

Dacă nașterea propriu-zisă a fost întâmpinată cu fericire și bucurie, momentul în care cel mic împlinește primul an de viață este un eveniment care va rămâne pentru totdeauna în mintea și în inima celor prezenți. Ei bine, întrucât pandemia nu ne-a ajutat deloc în pregătirea celor mai frumoase evenimente, inclusiv în ceea ce privește aniversările, suntem nevoiți să gestionăm situația cu ceea ce avem la dispoziție. Din fericire, există soluții la orice probleme, iar organizarea evenimentelor majore din viața bebelușilor noștri este încă posibilă. Cei de la La Petite Armoire oferă acestor momente unice din viața familiei un alt sens, la un an de la începutul pandemiei – respectiv un an de când viețile noastre au căpătat un alt sens.

Identifică cele mai frumoase cadouri

Fiecare aniversare a copiilor nu poate trece neobservată, în special în ceea ce privește darurile. Chiar dacă nu ai la dispoziție posibilitatea propriu-zisă de a lua parte fizic la eveniment, multe dintre familiile cu copii optează pentru petreceri online. Astfel, dacă ești invitat la o zi de naștere a unui ghindoc, ai la dispoziție posibilitatea de a te uita la categoria de cadouri bebelusi de pe La Petite Armoire. Aici găsești cea mai mare gamă de produse Moulin Roty din România, precum și bucuria furnizată de gândul că absolut toate produsele existente pe site sunt și pe stoc. În același timp, dacă vrei să te asiguri că destinatarul știe de la cine este darul, poți contacta Departamentul de Cadouri al La Petite Armoire și să soliciți un ambalaj cadou, alături de o felicitare de hârtie gratuită!

Păstrează distanțarea socială

Nu este deloc ușor să organizezi o petrecere la tine acasă, mai ales atunci când este declarată pandemie la nivel național (și chiar internațional). Pentru a te asigura că respecți regulile și că eviți, pe cât posibil, posibilitatea de infectare, este imperios necesar să păstrezi distanțarea socială. În calitate de părinte, poți să faci petreceri online alături de alți copii. Astfel, fiecare dintre aceștia petrece timp la el acasă, însă cei mici pot să țină legătura cu restul copiilor prin intermediul aplicațiilor specializate.

Găsește cel mai bun mod de a imortaliza momentul

De foarte multe ori, pandemia este utilizată ca și scuză pentru a evita o serie de evenimente extrem de importante din viața fiecăruia dintre noi. Cu toate acestea, întotdeauna există soluții, iar ziua de naștere a micuțului tău este un eveniment care trebuie să fie mereu imortalizat. Îți recomandăm fie să achiziționezi un aparat DSLR de calitate ridicată, fie să apelezi la un fotograf specializat, care poate să surprindă cele mai importante momente din familia voastră. În același timp, filmulețele de familie vor putea fi păstrate pentru toată viața, ceea ce vă va ajuta să vă amintiți de fiecare aniversare alături de cel mic.

Organizarea zilei de naștere pentru bebeluși, chiar și în pandemie, este posibilă. Singurul lucru care diferă ține de abordarea propriu-zisă, însă rezultatul te poate încânta!

