De ce companiile apelează la servicii PSI şi SU

Cu totii stim cat de relevant este spatiul de munca si cum pot influenta unele elemente care sunt neconforme starea angajatilor.

Ba mai mult, tot ceea ce tine de protectia muncii este un subiect de mare importanta pe care nu aveti cum sa nu il luati in calcul atunci cand va raportati la relatia dintre dumneavoastra si salariati.

Indiferent de industria in care activati, serviciile PSI-SU sunt necesare, fiind utile in tot ceea ce tine de prevenirea si stingerea incendiilor.

OutStand poate veni cu o multime de detalii si informatii utile, dar si cu ajutor propriu zis in ceea ce priveste siguranta in caz de incendiu.

Desi poate parea ca un incendiu este departe de a fi posibil, o singura neregula in cladire poate provoca un dezastru de proportii.

Indicat este sa apelati la serviciile PSI – SU, pentru a avea certitudinea faptului ca totul este sub control si ca personalul dumneavoastra este in deplina siguranta atunci cand se afla in timpul programului de munca.

Ce intelegem prin situatii de urgenta?

Desigur, situatiile de urgenta tot fi de mai multe feluri, insa cand vorbim despre locul de munca si despre securitatea in cadrul acestuia, ne referim la un eveniment care in mod obisnuit nu ar avea loc si care poate declansa stari de stres si panica.

In aceste momente, este foarte important sa aveti la indemana toate dotarile necesare si sa fiti sigur de faptul ca spatiul de lucru este in conformitate cu toate normele legale de functionare.

OutStand se poate ocupa de toate aceste elemente, asigurand eficienta ridicata, profesionalism si mai ales, un timp de implementare scurt.

Afacerea va avea o baza legala de neatins si va fi asigurata din toate punctele de vedere.

Care sunt normele PSI?

Normele de prevenire si stingere a incendiilor sunt concepute pentru a asigura siguranta angajatilor in cazul in care in cladirea in care acestia isi desfasoara activitatea izbucneste un incendiu.

Acestea se aplica in procesul de proiectare sau executare a constructiilor, instalatiilor sau a altor tipuri de amenajari.

Normele stabilesc in linii clare care sunt criteriile de performanta, cerintele si conditiile tehnice in ceea ce priveste siguranta in cazul in care un foc necontrolat pune stapanire pe un anumit spatiu.

Totodata, acestea stabilesc regulile si toate recomandarile pe care trebuie sa le respectati in vederea apararii impotriva incendiilor.

Cand este obligatoriu avizul PSI?

Un aviz PSI este un act administrativ care clarifica faptul ca o constructie indeplineste criteriile de securitate in cazul unui incendiu. Acesta este de cele mai multe ori oferit in baza unei verificari de teren si a altor acte aditionale.

De altfel, un aviz PSI este necesar pentru cladirile care sunt amplasate in incaperi sau in blocuri cu mai mult de patru niveluri, indiferent de anul de construire a acestora.

Totodata, avizul este necesar ori de cate ori se doreste construirea unui etaj in plus, dar si in cazul cladirilor in care se desfasoara autoritatile publice si care au o suprafata mai mare de 600 mp sau mai mare.

OutStand au o experienta vasta in ceea ce priveste verificarea, asigurarea si dotarea cladirilor in caz de incendiu, iar pentru ca lipsa acestor echipamente va poate aduce neplaceri de ordin legislativ, va recomandam sa apelati la ei cu toata increderea. Faceti din afacerea dumneavoastra un mediu sigur, placut si armonios pentru angajati.