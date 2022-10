De ce sunt atât de populare aspiratoarele robot

Aspiratorul robot este un dispozitiv autonom care utilizeaza un sistem de curatare a gospodariei cu aspirator restrictionat impreuna cu senzori si unitati robotizate care au procesoare personalizabile si rutine de curatare.

Primele modele au permis atat operarea manuala cu telecomanda, cat si curatarea autonoma, fara maini.

Unele modele includ perii rotative special pentru curatarea in zonele greu accesibile, in timp ce unele au functii de curatare suplimentare pe langa aspirarea. Modelele mai noi imbunatatesc cartografierea, recunoasterea obiectelor si curatarea bazata pe evenimente folosind AI si invatarea profunda. Noi iti recomandam sa vezi cel mai bun aspirator robot daca esti interesat.

Reclamele pentru aspiratoarele robotizate evidentiaza adesea functionarea silentioasa, usurinta in utilizare si curatarea fara maini ca puncte importante de vanzare. Din pacate, nu este intotdeauna credinta populara exacta ca aceste gadget-uri sunt adevarate, stabileste si uita solutiile. Este foarte neobisnuit ca aspiratoarele robotizate sa fie mult mai compacte si mai usoare decat cele mai mici aspiratoare cu canistra. Pe de alta parte, un aspirator robot necesita mai mult timp pentru a curata o camera din cauza dimensiunii sale mai mari. Pe langa faptul ca sunt destul de costisitoare, acestea pot fi mult mai costisitoare de intretinut datorita frecventei cu care au nevoie de baterii noi si alte componente.

Mopul este o optiune pentru curatarea umeda cu anumite modele, iar acest lucru le permite sa faca atat aspirarea, cat si stergerea umeda intr-o singura trecere. Mopul este umezit manual inainte de a fi atasat de caroseria robotului, sau robotul insusi poate fi capabil sa pulverizeze apa pe podea inainte de a-l curata.

Aspiratoarele robot mai sofisticate pot identifica zonele cu mocheta, permitandu-le sa renunte la necesitatea unui mop umed. In timp ce senzorii permit aspiratoarelor roboti sa evite curatarea anumitor zone, majoritatea aspiratoarelor robot moderne pot fi programate cu o optiune de zona fara mop pentru a functiona in cazul in care un senzor nu este acolo. De asemenea, se poate sterge o suprafata de aproximativ o suta de metri patrati cu unul dintre aceste aspiratoare robot.

Un aspirator robot cu mop este echipat cu multe moduri de curatare care ii permit sa mature, sa aspire si sa stearga podele umede sau umede, precum si alte suprafete. Robotul cu mop straluceste prin performanta sa pe suprafete dure, cum ar fi lemnul de esenta tare, laminatul si gresia.

Navigarea aleatorie a fost utilizata de primii robovaci. Acest lucru a dus la lipsa uneori din locatii in timpul curatarii dispozitivului, dispozitivul nu reuseste sa-si gaseasca statia de baza pentru reincarcare, iar utilizatorul nu avea acces la un jurnal al zonelor curatate.

Modelele de inalta calitate au capacitati de cartografiere. Dispozitivele giroscopice, camera, radar si laser ale unitatii pot mapa camera si pot actualiza harta cu starea regiunilor curatate anterior pentru o eficienta maxima. Ca rezultat, nu numai ca eficienta curatarii creste dramatic, dar frecventa curatarii este foarte redusa. Mai multe planuri de etaj pot fi salvate intr-un model care are capacitatea de a face acest lucru.