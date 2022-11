De ce nu trebuie să eviți ecografia Doppler? Doppler carotide, Doppler vascular și Doppler renal

Ecografia de tip Doppler este una neinvazivă ce poate fi folosită pentru estimarea fluxului de sânge la nivelul vaselor de sânge studiate și totodată poate contribui la prevenirea accidentelor vasculare, cerebrale sau a trombozelor.

Aceasta se realizează la nivelul cervical pentru examinarea arterelor carotide și vertebrale cu ajutorul undelor sonore de înaltă frecvență (ultrasunete). Tot cu ajutorul ecografiei Doppler se pot inspecta și circulația sângelui în brațe și picioare dar și vasele de sânge care asigură funcționarea rinichilor.

O ecografie obișnuită folosește unde sonore pentru a produce imagini, dar nu poate afișa fluxul sanguin.

Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica dispune de o echipă de medici cu competențe în ecografia Doppler de carotide, Doppler vascular și Doppler renal. Fiecare din aceste tipuri de ecografii poate ajuta, de asemenea, medicul să verifice dacă există leziuni ale arterelor sau să monitorizeze anumite tratamente ale venelor și arterelor.

Care sunt beneficiile ecografiei?

Efectuarea ecografiei Doppler nu necesită internarea, examinarea pacientului durează între 20-30 de minute iar rezultatul este gata pe loc. Ecografia Doppler folosește exclusiv undele sonore evitând efectele nocive asupra organismului datorate razele X.

Ecografia Doppler realizată de medicii Spitalului de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București nu este una dureroasă, este sigură și nu utilizează radiații, fiind totodată mai puțin costisitoare decât alte metode de imagistică.

O ecografie Doppler nu trebuie evitată și poate ajuta la identificarea mai multor afecțiuni, inclusiv:

Anevrism;

Cheaguri de sânge;

Ocluzie arterială (artera blocata);

Scăderea circulației sângelui în picioare (boala arterei periferice);

Îngustarea unei artere.

Ecografia de tip Doppler este foarte importantă la stabilirea unui diagnostic corect al bolilor vasculare. Este totodată un prim diagnostic inainte de angiografie care implică injectarea de substanta de contrast în vasele de sânge. Împreună, specialiștii noștii însumează mii de intervenții cardiovasculare extrem de complexe, mii de cazuri rezolvate cu succes și mii de vieți salvate. Medicii Spitalului de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București sunt profesori doctori, conferențiari, medici cu competențe internaționale.

Cum se desfășoară ecografia Doppler?

Medicul se va folosi de o sondă ecografică și de un gel special ce îl vor ajuta ca ultrasunetele să fie transmise mult mai bine prin piele. Sonda este conectată la ecograf și transmite în timp real imagini cu ajutorul ultrasunetelor. Medicul va mișca sonda ecografică pe tot parcursul timpului pe zona care trebuie analizata pentru un rezultat cât mai precis.

Căror persoane le este recomandată Ecografia Doppler?

Ecografia Doppler se efectuează la recomandarea medicului specialist pentru:

Hipertensivi;

Persoane supraponderale;

Persoane care au în familie istoric al accidentelor vasculare cerebrale sau de boală cardiacă ischemică;

Fumătorilor;

Diabeticilor (de tip zaharat);

