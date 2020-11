Este atât de simplu să cumperi flori online, cu livrare în doar două ore în București!

Astfel, le poți oferi cu drag persoanelor importante din viața ta indiferent dacă este vorba despre o zi de naștere, o aniversare, o reușită profesională sau pur și simplu pentru a le aminti că îți este dor de acestea. Probabil te-ai obișnuit ca ori de câte ori îți dorești flori, să mergi într-o florărie fizică. Din fericire, deoarece traim în epoca tehnologiei, acum putem cumpăra flori online, dintr-o florărie specializată.

Florăriile online reprezintă mai mult decât un magazin. Acestea trebuie privite ca locul unde îți găsești inspirația pentru cel mai frumos cadou pe care îl poți oferi persoanelor dragi și unde poți admira pe îndelete toate buchetele și aranjamentele existente. Nu mai există presiunea de a achiziționa un buchet cât mai repede sau dezamăgirea de a nu găsi exact florile deosebite la care te-ai gândit. În cele ce urmează, o să îți prezentăm câteva motive pentru care să cumperi flori online.

1. Poți vedea tendințele actuale în materie de aranjamente florale

Ca în orice alt domeniu, putem să vorbim și despre tendințe în realizarea buchetelor și aranjamentelor florale. În fiecare an, noi flori se remarcă și sunt ,,încoronate” ca fiind vedetele unui sezon sau chiar ale întregului an. Comandând flori online, vei avea ocazia de a vedea aceste tendințe și de a oferi un buchet nu doar frumos, ci și la modă. Și nu este vorba doar despre flori, ci și despre metode actuale de ambalare. Spre exemplu, la ora actuală, foarte populare sunt cutiile cu flori, care nu reprezintă doar un cadou deosebit, dar pot fi folosite cu succes și drept decorațiuni. În plus, acest tip de flori rezistă mult mai bine decât florile dintr-un buchet, datorită faptului că sunt așezate într-un burete special, îmbibat cu substanțe nutritive și cu apă. Astfel, florile își vor păstra frumusețea și prospețimea mai mult timp.

2. Poți descoperi flori inedite

Sau flori despre care nu credeai că pot arăta atât de bine într-un buchet sau într-un aranjament floral. Un exemplu este Protea (cea mai veche floare din lume): o floare cu adevărat inedită, dar care are o semnificație aparte și care transformă total orice buchet sau aranjament unde va fi amplasată.

3. Salvezi timp preţios

Cumpărăturile online se pot caracteriza prin timp economisit, indiferent dacă este vorba despre alimente, electrocasnice și în cazul acesta, despre flori. De ce să străbați tot orașul în cautarea florăriei perfecte sau să pleci mai devreme de la locul de muncă pentru a te asigură că ajungi la florăria preferată până se încheie programul? Alege livrare flori in Bucuresti in doua ore si scapi de aceste neajunsuri.

4. Te bucuri de servicii adiţionale

Pe lângă flori, te vei putea bucura și de livrare gratuită, așa cum spuneam deja în doar două ore de la plasarea comenzii. În plus, vei primi și o felicitare pe care o poți personaliza după bunul plac, instrucțiuni de îngrijire, hrană florală și alte mici surprize care fac diferența între o florărie online și una tradițională.

Ce spui? De acum înainte alegi o florărie online?