Grijă pentru pielea ta: De ce să folosești un ulei de corp?

În ultimul timp, popularitatea uleiurilor de corp a crescut considerabil, acestea câștigând din ce în ce mai mult teren în fața cremelor, a loțiunilor și a altor produse special destinate îngrijirii pielii. Motivul întemeiat: uleiurile de corp aduc multe beneficii pielii noastre. În plus un ulei de corp este mai ușor de folosit, mai rapid și mult mai eficient decat muțti alți înlocuitori, iar de cele mai multe ori au o textură uleioasă, dar, paradoxal, nongrasă. Cu alte cuvinte, intră rapid în piele după aplicare, nu lasă un luciu gras, iar mirosul lăsat în urma este fin și senzual, un adevărat răsfăț olfactiv.

Beneficiile uleiului de corp

Uleiurile de corp provin din uleiurile plantelor, în diverse amestecuri. Acestea conțin proteine, minerale, vitamine și acizi grasi esentiali corpului nostru, iar fiecare tip de ulei are anumite beneficii. Un ulei de corp natural aplicat pe piele are capacitatea de a stimula aptitudinile naturale de vindecare și regenerare a epidermei, având și proprietăți antibiotice și antiseptice. Fie că îl aplici după o baie fierbinte sau îl folosești la masaj, un ulei de corp va hidrata și va da un plus de strălucire pielii tale.

Uleiul de corp este realizat astfel încât să hidrateze pielea în profunzime încă de la prima aplicare. Pentru că este indicat să fie aplicat pe pielea umedă, eventual după ce facem duș, acesta pătrunde în țesuturile pielii iar senzația de hidratare și efectul calmant se păstrează pentru mai mult timp. Consistența lichidă a unui ulei de corp îi permite acestuia să pătrundă în celulele pielii și să le stimuleze să străluceasca și să se hidrateze.

Hrănirea pielii cu uleiuri esențiale, uleiuri minerale sau uleiuri cosmetice contribuie la menținerea tinereții și a netezimii la nivelul pielii.

Aplicat corect un ulei de corp formează o barieră protectoare pentru piele și astfel o protejează împotriva iritațiilor și a afectiunilor neplăcute. Datorită nutrienților și a ingredientelor naturale pe care le conține ajută la calmarea pielii, a eventualelor iritații sau alergii.

Pentru că este atât de hrănitor, uleiul pentru corp face pielea mai elastică și mai netedă. De aceea, variațiile de greutate nu îți vor cauza vergeturi atunci când folosești un ulei de corp pentru a-ți hidrata pielea.

În momentul în care folosim un ulei de corp este ideal să realizam și un ușor masaj pielii noastre. Prin mișcări ferme și energice punem sângele în mișcare și astfel stimulăm atât circulația acestuia cât și crearea de noi celule. Masajul stimulează sistemul imunitar, relaxează mușchii, eliberează stresul, previne celulita și hidratează pielea. Indiferent dacă este vorba despre un masaj de relaxare, despre unul terapeutic sau chiar despre unul anticelulitic, un ulei de corp este ingredientul secret care permite un masaj perfect. Îți pune sângele în mișcare stimulând producția de colagen la nivel celular și astfel regenerarea țesuturilor.

Tipuri de uleiuri de corp

Răsfață-ți pielea cu un ulei de corp de la BottegaVerde, dintr-o gamă de uleiuri naturale pentru corp, parfumate și hidratante, concepută special pentru nevoile de hidratare ale pielii tale. Fiecare dintre aceste uleiuri de corp conține ingrediente naturale cu efecte incredibile asupra pielii.

Gama Mandorle - Uleiuri de corp cu proprietăți emoliente și hidratante

Uleiul de migdale este folosit pe o scară largă datorită beneficiilor sale în materie de sănătate și frumusețe. Acest ulei de migdale este bogat în vitamina E, acizi grași mononesaturați, proteine, potasiu și zinc. De aceea este potrivit pentru orice tip de piele, chiar și pentru cea uscată și sensibilă. Poți experimenta uleiul parfumat de migdale dulci pentru corp și păr, de la Bottega Verde. Cu 99% ingrediente de origine naturală acest ulei de corp previne vergeturile și celulita, lăsând pielea catifelată, lipsită de impurități și cu un parfum plăcut de migdale.

Gama Argan del Marocco – Uleiuri de corp cu proprietăți emoliente, de regenare, nutritive și anti-îmbătrânire

Uleiul de argan numit "aurul deșertului" are excepționale proprietăți nutritive, protectoare, hidratante și restructurante. Secretul frumuseții este datorat conținutului bogat în vitamina E, A și F, antiradicali și antioxidanți. Are o acțiune protectoare prețioasă, hidratantă, emolientă, nutritivă și antirid: un adevărat panaceu de înfrumusețare. Poți alege să folosești uleiul de corp hrănitor cu ulei de argan și cu siguranță vei obține o piele lipsită de impurități, dar și foarte catifelată la atingere. Un ulei de corp mătăsos și parfumat, pentru a hrăni și menține pielea moale și hidratata. Este ideal pentru un masaj de relaxare, nu este gras, se absoarbe imediat.

Gama I Botanici DI BV – remedii antice, eficacitate modernă

Formula gamei I Botanici Di BV este compusă din 99 extracte de note din plante, atent selecționate pentru o relaxare completă a corpului tău. Are produse gen ulei de corp caracterizate de un mix de uleiuri esențiale și extracte de plante medicinale bogate în proprietăți benefice și miraculoase. Te poți bucura de un masaj fabulos și un tratament revigorant pentru pielea ta cu un ulei hidratant, pentru corp din 99 ierburi naturale, ideal pentru o baie relaxantă, pentru un tratament tonifiant și pentru un masaj după activitatea fizică.

Gama Caffe Verde - Combate imperfecțiunile tipice ale pielii cauzate de celulită

Produsele anticelulită Bottega Verde acționează delicat, dar eficient asupra celulitei, îngrijind și parfumând totodată pielea. Printre ingredientele active ale uleiurilor din această gamă, se numără cafeina, nămolul din Marea Moartă, carnetina, iedera, extractul de alge... Obține cel mai ferm corp cu uleiul pentru masaj anticelulitic cu extract de cafea verde și mix de uleiuri esențiale. Este un ulei de corp ideal de utilizat după activitatea fizică, pentru a menține pielea elastică și hidratantă.

Toate produsele Bottega Verde sunt pe bază de ingrediente naturale, astfel fiind în același timp, un răsfăț dar și foarte eficiente în lupta cu imperfecțiunile decât tot ce ai încercat până acum.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal