Liga campionilor sau liga piticilor

Cand vorbim de cea mai importanta competitie intercluburi din lume toata lumea s-a pus de acord, este Liga Campionilor! Singurele exceptii ar putea fi Real Madrid, Barcelona, Napoli si Juventus care inca spera ca la un moment dat sa formeze SuperLiga, acel format esuat, dar care mai devreme sau mai tarziu se va intampla cum a fost si cazul Euroligii de baschet.

Vechea configurație de 32 de echipe în opt grupe este istorie. In sezonul urmator, 36 de echipe se vor intrece într-o singura divizie. Dar nu se vor desfasura meciur tur-retur, nu vor juca toate echipele intre ele! Fiecare echipa joaca opt meciuri: patru acasa, patru în deplasare, împotriva a opt adversari diferiți. Acest lucru înseamnă că echipele se vor confrunta cu adversari diferiți în fiecare meci.

Etapa eliminatorie va fi, de asemenea, diferită. Faza grupelor va deveni o fază de campionat, cu doar două runde suplimentare. Apoi, primele opt echipe vor merge direct în 16-imile de finală.

Celelalte opt participante vor juca un baraj tur-retur pentru optimi, în timp ce echipele care vor termina pe locurile 25-36 vor ieși din competițiile UEFA și nu vor retrograda în Europa League, așa cum s-a întâmplat până acum.

Daca nu ati inteles exact cum si ce se va intampla nu e nimic, cel mai probabil o sa invatam din mers cum functioneaza lucrurile



Piticii fac figuri si se aseaza la masa gigantilor

Cupa Campionilor Europeni avea un format foarte simplu, meciuri directe tur-retur intre campioanele europene. Cand a fost redenumita ca si UEFA Champions League usa s-a deschis si pentru echipe de pe locurile 2 sau 3 din campionatele de top.

Astfel din cand in cand s-a ajuns ca in grupe, alaturi de giganti ca Real Madrid, Liverpool, Manchester United sau Juventus sa apara echipe mai putin cunoscute ca Blackburn Rovers, Leicester, Udinese, Herta Berlin, Rostov, Unirea Urziceni, Plzen, Bate Borisov sau Sheriff Tiraspol. Anul acesta insa avem parte de cateva surprize de proportii



Dar cine sunt acesti pitici de la masa bogatilor?



Girona



Fondat în 1930, acest club își are radacinile în orașul Girona din Catalunia, una din cele mai bogate zone ale Spaniei. Clubul a cunoscut un parcurs sinuos, evoluand mai mult timp în ligile inferioare ale fotbalului spaniol. Promovarea în La Liga în 2017 a reprezentat un moment de triumf pentru echipă iar in total clubul catalan are doar patru prezente in Primera Division.

In acest sezon a ocupat locul 1 în clasament mai multe etape si a pierdut un singur meci din primele 23. Girona a pastrat acelasi antrenor mai bine de trei ani (Michel Sanchez, incepand cu 2021) si in sfarsit rabdarea conducatorilor a dat roade si echipa a ajuns pe un loc de calificare directa in grupele UCL. Aceasta este cea mai mare surpriza din campionatele de top dupa titlul luat de Leicester in 2016.



Trebuie precizat ca Girona FC este parte din "City Football Group" detinut de un grup de investitii din Abu Dhabi.

Royale Union SG



Fondat în 1897, Royale Union Saint-Gilloise este unul dintre cele mai importante cluburi din istoria fotbalului belgian. Cu 11 titluri de campioni în Belgia și 5 Cupe ale Belgiei, clubul are o istorie impresionantă.

Deși au cunoscut succese remarcabile în primele decenii, în ultimul secol au evoluat predominant în diviziile inferioare. Totuși, echipa si-a păstrat pasiunea si loialitatea suporterilor, revenind în prim-plan in ultimii ani datorita investitiilor si strategiilor puse la cale de noul sau patron, Tony Bloom, spus si Soparla (The Lizzard), cunoscutul parior profesionist ce detine si clubul englez Brighton.

FC Bologna

Desi suporterii mai tineri inclina sa creada ca Bologna este o echipa mica ii contrazic cu performantele lor concrete: șapte titluri de campioni și doua Cupe ale Italiei. Deși au cunoscut și perioade mai putin bune în ligile inferioare, cum ar fi Serie B, în 2015-2016, și Serie C, în 2014-2015, echipa și-a revenit rapid. Condusa de iscusitul Thiago Motta in acest sezon Bologna a scris istorie în Serie A. In acest moment echipa din Emilia-Romagna este pe locul 4 din clasamentul din Serie A, la doar 2 puncte de Juventus devansand echipe mult mai bine cotate ca As Roma, Lazio, Napoli si Fiorentina si fiind eligibili pentru un loc in grupele UCL.

Stade Brest



Pe numele complet Stade Brestois 29, echipa din Bretania (Franta) a fost fondată în 1950.

Cu o istorie fluctuantă, in care a a alternat între diviziile inferioare, fotbal de amatori și Ligue 1, echipa are o baza de fani foarte fideli si este parte integranta din viata sociala a orasului Brest. Desi in acest moment au garantat un loc in UCL, fiind clasata pe locul 3 in Ligue 1, echipa nu stie daca va putea evolua in Champions League pe stadionul propriu ce nu este la standardele UEFA. Ca si in cazul echipei din Bologna, aceasta echipa micuta este in fata unor echipe mult mai titrate ca si Marseille, Lille, Nice sau Lyon.

Aston Villa

Echipa din Birmingham nu este unul dintre piticii din poveste, este una dintre cele mai vechi și mai respectate cluburi de fotbal din Anglia. A fost fondat în 1874 și a câștigat șapte titluri de campion al Angliei și șapte Cupe FA. În ciuda faptului că a trecut prin perioade în divizii inferioare, cum ar fi Championship în 2015-2016 și chiar Third League în 1974-1975, echipa și-a revenit de fiecare data în mod impresionant.

In acest moment echipa antrenata de celebrul antrenor spaniol Unai Emery este peste United, Chelsea sau Newcastle, instalandu-se confortabil pe locul patru, ultimul ce duce direct in grupele UCL.

Astfel, daca vei studia cotele unor echipe de acest gen,vei constata ca la inceputul sezonului erau imense, peste 1/100 cand era vorba de a atinge locurile de Champions League.