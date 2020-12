Cum functioneaza Magento si de ce aceasta platforma are nevoie de o solutie de gazduire web specifica?

Magento reprezinta una dintre cele mai bune solutii de eCommerce, deoarece este simplu de utilizat si ofera acces la o gama variata de optiuni. Din acelasi motiv, aceasta platforma este apreciata in prezent de numeroase branduri populare, cum ar fi Samsung, Coca Cola, Ford, Lenovo sau Nike. Iata care sunt avantajele sale!

Cum functioneaza Magento?

Magento foloseste framework-ul PHP, bazele sale de date fiind create in MySQL. Datorita beneficiilor, aceasta platforma este considerata de multi ca fiind cea mai completa solutie pentru un magazin online. Versiunea Community Edition este complet gratuita, iar codul sursa poate fi modificat dupa bunul plac. Programatorii si dezvoltatorii creeaza module noi in mod constant. Astfel, acestia faciliteaza accesul la optiuni extra, care garanteaza viteza si eficienta in serverele de gazduire web. Aproape toate programele sunt puse la dispozitie in mod gratuit, Magento Marketplace fiind locul unde se pot regasi majoritatea temelor si extensiilor de pe piata.

Cat de flexibila este aceasta solutie?

Posibilitatile de customizare pentru partea de front-end si back-end a site-ului web sunt aproape nelimitate in Magento. Poti integra si servicii de la terti, cum ar fi diverse sisteme de plati, newslettere sau sisteme de transport pentru comenzi. Iar temele sunt optimizate in asa fel incat sa functioneze pe toate dispozitivele mobile si sa se adapteze la dimensiunile ecranului.

Indiferent ca iti doresti sa vinzi produse fizice, sa le distribui in regim angro sau sa comercializezi programe digitale, poti practica oricare dintre aceste modele de business. Magento cuprinde numeroase functionalitati pentru serviciul de gazduire web, care sunt incluse in mod standard in platforma, astfel incat gestionarea poate fi efectuata de catre oricine. In plus, exista diverse instrumente avansate pentru marketingul online. Cu alte cuvinte, ai la dispozitie tot ce este nevoie pentru a crea rezultate vizibile intr-o perioada scurta.

De ce este necesar un plan de hosting optimizat?

Desi poti achizitiona un pachet de gazduire web simplu, serverele speciale pentru Magento pun la dispozitie de pana la 4 ori mai multe resurse care sunt configurate pentru a asigura performante superioare. Acestea functioneaza pe baza tehnologiei LiteSpeed si a celei SSD, ceea ce inseamna ca dispui de mai mult spatiu pe website si timpi de raspuns rapizi. Un furnizor de hosting poate pune accent pe partea de cache, din cauza volumului mare de date si al extensiilor. De asemenea, s-ar putea sa te ajute sa dispui in continuare de panou de control si de back-up automat. In felul acesta, ai acces la toate datele de care ai nevoie si iti sunt asigurate copii de rezerva pentru situatiile neprevazute.

De unde sa achizitionezi un pachet de gazduire web pentru Magento?

Fie ca alegi sa folosesti Magento Community Edition sau Magento Enterprise Edition, complexitatea acestei platforme necesita anumite resurse si servicii de hosting optimizate. Alege un furnizor cu experienta in domeniu si poti crea magazinul tau online in Magento sau sa-l migrezi pe cel deja existent pentru a te bucura de un nivel de performanta superior!