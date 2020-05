Masuri de preventie luate de comunitatea oftalmologilor. Vino la oftalmolog! Vezi clar ca e sigur! (P)

Prof. Dr. Calin Tataru, Presedintele Societatii Romane de Cataracta si Chirurgie Refractiva (SRCCR), afirma ca: „Vederea este cel mai important simt, influențând major calitatea vieții fiecăruia dintre noi. Si noi suntem aici sa avem grija de ochii tai.

Consultul oftalmologic periodic poate preveni apariția unor complicații oculare, depistarea si tratamentul precoce a unor afecțiuni oculare fiind scopul primordial al acestui consult cu prezervarea vederii.

Prezentarea la controale periodice este foarte importantă in depistarea unor afecțiuni care evoluează spre pierderea acuității vizuale si care descoperite si tratate la momentul potrivit pot salva vederea. Nu trebuie așteptate modificările de vedere pentru a ajunge la medicul oftalmolog. Exista afecțiuni oculare care evoluează timp îndelungat cu acuitate vizuala buna, cum ar fi glaucomul, si care descoperite si tratate la timp nu afectează vederea pe termen lung. Un consult oftalmologic complet (nu doar pentru prescriere de ochelari) efectuat cel puțin odată pe an poate salva vederea.”

De asemenea, Prof. Dr. Tataru afirma ca: „Daca sunteți deja diagnosticat cu o boala cronica, ca de exemplu diabet, glaucom, degenerescenta maculară sau altele, este foarte important sa urmați corect tratamentul prescris de medicul oftalmolog, întreruperea lui însemnând de cele mai multe ori agravarea afecțiunii oculare, uneori chiar ireversibila si sa va prezentați la controale periodice pentru a evalua evoluția bolii.”

Nu va neglijați vederea, chiar si in aceste momente delicate prin care trece întreaga omenire.

„Nimeni nu a prevăzut aceasta criza, dar chiar si in aceste momente, cu toții trebuie sa mergem înainte, sa ne bucuram de viată, sănătoși fiind. Cu toții ne adaptam la noua situație apărută si, ca si pana acum, medicii oftalmologi sunt alături de Dvs pentru a va asigura o stare de sănătate oculara cat mai buna, in condiții de siguranță. Chiar daca in aceasta perioada activitatea oftalmologica a fost redusa, afecțiunile oculare nu au luat pauza.” , a declarat Prof. Tataru.

“Urmind cinci pasi simpli, vom fi cu totii in siguranta inaintea, in timpul si dupa consultul sau interventia chirurgicala de specialitate.

Cind suni la clinica sau cabinetul oftalmologic, vei fi intrebat daca ai simptome de gripa, febra, tuse sau altele, si daca ai intrat in contact cu cineva care prezinta aceste simptome.

Daca totul e in regula, vei fi programat pentru consult. Atentie, daca vii cu cineva, insotitorul nu va putea intra in clinica sau cabinet decit daca ai nevoie de asistenta permanenta. Te rugam de asemenea sa porti masca.

La intrarea in clinica, personalul medical iti va verifica temperatura si iti vei dezinfecta mainile.

Daca nu ai febra, vei fi invitat sa completezi o declaratie pe proprie raspundere in sala de asteptare. Daca ai o temperatura de peste 37,3grade, vei fi rugat sa mergi acasa si sa contactezi medicul de familie.

Sala de asteptare respecta noile reguli de distantare sociala si am eliminat sursele de contaminare (reviste, materiale promotionale). In cabinet, doctorul te va intampina cu echipament de protectie.

De asemenea, am montat panouri de protectie, iar aparatura este dezinfectata atent dupa fiecare consult, interventie chirurgicala sau tratament.

In cazul interventiilor chirurgicale, procedurile specifice vor fi respectate si vor fi luate toate masuri suplimentare necesare pentru a preveni contaminarea.

Consultul oftalmologic e gata. Ca sa ne revedem sanatosi, am conceput un traseu de parasire a clinicii care minimizeaza contactul cu alte persoane.

Pentru noi si pentru tine, siguranta si sanatatea sunt la fel de importante.

Vino la oftalmolog! Vezi clar ca e sigur!”, a rezumat Prof. Dr. Calin Tataru.

Campania este desfasurata sub egida Societatii Romane de Oftalmologie (SRO) impreuna cu Societatea Romana de Cataracta si Chirurgie Refractiva (SRCCR), precum si toate celelate societati afiliate SRO, cu sustinerea companiei SIFI.