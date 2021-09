Ochelarii de soare, moft sau necesitate

Ochelarii de soare sunt creati pentru a ne proteja de lumina puternica si de razele ultraviolete ale soarelui, insa de-a lungul timpului au fost inclusi in foarte multe colectii celebre. Unii dintre cei mai renumiti designeri au introdus in prezentarile lor si in propunerile stilistice ochelarii ca fiind un accesoriu obilgatoriu pentru multe tinute.

Ochelarii de soare, mai mult decat un accesoriu vestimentar

De la casual, sport sau elegant, toate stilurile se imbina la perfectie cu o pereche de ochelari aleasa corect. Sa va preocupati de propriu look nu este o greseala pentru ca aparentele si aspectul inspira lucruri despre o persoana inainte ca aceasta sa se faca cunoscuta prin auto-prezentare. Propaganda masiva facuta in ultimii ani pentru acest accesoriu prin numarul mare de magazine de profil, cele mai renumite evenimente de moda care propun tinute cu ochelari de soare sau brand-urile care s-au extins, au facut multe persoane sa considere ca purtarea lor este „doar un moft”.

Este drept ca rolul estetic si modul in care acestia completeaza o tinuta nu poate fi negat. Diferenta dintre o tinuta stearsa si una in trend este facuta deseori prin accesorii. Nu doar femeile sunt cele care trebuie sa contureze si ajusteze outfit-urile prin accesorii, ci si barbatii. Bineinteles modul in care se realizeaza acest lucru este total diferit, insa de ambele sexe trebuie sa se tina cont de cateva reguli pentru a avea un look corect.

In primul rand, ochelarii de soare apar ca fiind un moft in perspectiva celorlalti atunci cand fac nota discordanta cu tinuta. Sa accesorizez o tinuta sport cu o pereche de ochelari cu tenta eleganta, inseamna fie ca nu esti o persoana care sa detina o colectie vasta de ochelari si totusi doreste sa isi protejeze vederea, fie este o incercare nereusita de stilizare artistica a tinutei. Daca faci parte din prima categorie, iti poti doar asuma reactiile persoanelor din jur pentru ca nu sunt mai importante decat sanatatea ochilor tai.

Peste simtul estetic si armonia stilului se poate trece doar prin intentia mai sus mentionata. Fara niciun dubiu este mult mai important sa porti orice pereche de ochelari de soare pentru a te proteja de lumina puternica pana in momentul in care iti poti extinde colectia. Ochelarii de soare calitativi, care chiar iti protejeaza ochii in proportie de 100% de razele UVA si UVB sunt accesorii care necesita o anumita investitie financiara.

Ochelarii de soare sunt mai mult decat un accesoriu

Asa cum am mentionat anterior, se poate depasi bariera stilului atunci cand vorbim de bunastarea oftamologica. Ochelarii de soare sunt modalitatea cea mai potrivita prin care sa ne ferim de afectiuni precum cataracta sau glaucom, degenerare maculara, afectiuni considerate specifice unei expuneri prelungite si fara protectie in fata luminii puternice. Desi organismul are propriul lui sistem de aparare in fata factorilor negativi din mediul extern, trebuie ajutat in foarte multe cazuri.

Ridurile din zona ochilor cauzate de reflexul natural si involuntar de a tine ochii intredeschisi atunci cand lumina este foarte puternica sunt o alta cauza a expunerii fara protectie la soare sau lumina puternica. Senzatia de ochi uscati si obositi dupa o zi in care soarele a stralucit puternic si nu ati purtat ochelari de soare sau cei pe care i-ati utilizati nu erau conform este primul semnal pe care globul ocular il transmite catre organism. Vederea a fost afectata, nu intr-atat incat sa se diminueze, insa o data cu trecerea timpului ochii dezvolta anumite afectiuni.

Unele afectiuni pe care o persoana le are si poate de care nu stie pot fi lianti intre radiatii si anumite leziuni oculare. Spre exemplu, conform cercetarilor efectuate in domeniu, persoanele care au deficit de vitamina C in organism sunt mai predispuse la afectiuni oftamologice datorate expunerii la radiatiile solare. Tocmai pentru ca nu foarte multe persoane au format un obicei de a repeta analizele la un interval de timp, este important sa ne protejam toate simturile, organele, partile corpului si tesuturile cat mai bine.

Protectie ridicata impotriva radiatiilor UVC

O pereche de ochelari de soare protejeaza retina de mai multe radiatii si lumini. Nu doar lumina soarelui poate fi oprita prin intermediul acestora, ci si lumina artificiala. Cat despre radiatiile ultra-violete, acesta este doar un termen general, in realitate fiind mai mult tipuri de radiatii. Radiatiile UVC au cea mai mare incarcatura energetica si sunt, in aceeasi masura, cele mai daunatoare pentru piele si ochi. UVB, pe de alta parte, au lungimile de unda cele mai mari, insa puterea este considerabil mai mica decat in cazul radiatiilor UVC, iar UVA sunt recunoscute ca fiind cele care pot trece cel mai facil in interiorul globului ocular prin cornee si retina.

Desi toate aceste radiatii sunt filtrate intr-o masura mai mica sau mai mare de stratul de ozon, ele ajung pe suprafata terestra, in special din cauza subtierii masive a stratului din ultimii ani. Mult doritul bronz din timpul verii este cel care ne impinge la expunerea prelungita la soare fara protectie, in cautarea razelor UVB – ele fiind responsabile de pigmentarea pielii, dar totodata si de arsuri, imbatranire precoce si cancer la piele.

Desi tanjim dupa sesiunile de bronz, trebuie sa tinem cont de faptul ca ochelarii de soare nu sunt doar un accesoriu. La fel de bine cu iarna, ne este jena sa ii purtam la gandul ca s-ar putea sa fim priviti ciudat de cei din jur. Radiatiile si lumina puternica nu sunt prezente in aceeasi masura iarna , insa de-a lungul timpului pot fi un factor in plus prin intermediul caruia se dezvolta anumite afectiuni.

Fotokeratita severa este denumita intr-un mod comun ca „orbirea de zapada” si este o inflamatie dureroasa a corneei. Pierderea temporara a vederii, simptomul principal al acestei afectiuni are o durata de circa 24-48 de ore si, desi vederea va reveni, in timp, afectiunea se va agrava.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal