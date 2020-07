(P) De ce nu trebuie sa mergi cu anvelope de iarna in sezonul de vara

Va vom ajuta in continuare cu informatii care vor raspunde la intrebarile de mai sus. In primul rand, trebuie sa fiti constienti ca nu exista in prezent, nicio lege care sa va solicite sa va schimbati anvelopele de iarna cu anvelope de vara sau all season in sezonul cad. In schimb, nu este recomandat sa conduceti cu anvelope uzate peste limita admisa. Legea prevede ca adancimea de rulare (suprafata in contact cu soseaua) trebuie sa fie de cel putin 1,6 mm, indiferent de tipul de anvelopa montat pe vehiculul. Deoarece anvelopele de iarna sunt obligatorii in Romania, poate parea rentabil sa le pastrezi tot timpul anului, dar aparentele pot fi inselatoare.

Iata de ce este necesar sa ne schimbam anvelopele in functie de anotimp:

1. Banda de rulare mai moale a unei anvelope de iarna se uzeaza mult mai repede pe asfaltul cald.

Anvelopele de iarna sunt fabricate pe baza unui compus special de cauciuc care ajuta la livrarea unei aderente maxime in conditii de zapada si gheata, ramanand flexibil la 7°C sau mai jos. Anvelopele de iarna sunt proiectate pentru tractiune, nu pentru longevitate, in timp ce anvelopele all season si de vara sunt proiectate pentru o rezistenta mai mica la rulare si o durata de viata mai lunga, fiind fabricate dintr-un compus din cauciuc conceput pentru o gama mai larga de temperaturi pozitive si conditii de drum. Rulajul pe pavaj fierbinte tinde sa uzeze mult mai repede anvelopele de iarna, reducand durata de serviciu cu pana la 60%.

2. Reducerea economiei de combustibil

Un alt lucru de stiut este ca veti ajunge sa platiti mai mult pentru combustibil. Pe carosabil cald, deformarea constanta a anvelopei de iarna duce la o rezistenta substantial mai mare la rulare, fata de anvelopele de vara sau all season. Astfel obtinem o crestere a consumului de combustibil, ce va genera un cost suplimentar.

3. Probleme de tractiune si manevrare

Vara, compusul mai moale din cauciucul anvelopelor de iarna nu va oferi capacitati optime de manevrare pentru siguranta. Virajul brusc si acceleratia pot fi compromise pe pavaj fierbinte, vara si la temperaturi mai ridicate. Un studiu Continental Tires, a constatat ca exista o precizie de directie cu aproximativ 15% mai mica atunci cand folositi anvelope de iarna in timpul temperaturilor calde de primavara / vara. Cand vine vorba de tractiune, lipsa adancimii de rulare poate fi un risc mai mare pentru siguranta pe timpul iernii. Daca utilizati anvelope de iarna vara, va puteti astepta ca aceste anvelope sa aiba o suprafata mai mica de rulare pentru iarna urmatoare. Asta inseamna ca anvelopele dvs. nu vor canaliza zapada, noroi sau apa.

4. Nu veti putea opri masina la fel de repede

Prin design, o anvelopa de iarna va avea de 2-3 ori mai multe blocuri de rulare. Cu toate acestea, pe carosabil uscat si cald, aceasta constructie flexibila prin design poate face ca distantele de oprire sa fie semnificativ mai lungi. Indiferent de tipul de anvelopa, prea multa caldura face ca elementele benzii de rulare sa fie prea flexibile. Anvelopa va avea o senzatie rasnita grasa, deoarece literalmente se dizolva chimic. O masina echipata cu anvelope de iarna (in conditii de primavara / vara) va avea nevoie de o distanta de oprire mai mare. Cu cat temperatura este mai ridicata, cu atat distanta de oprire este mai lunga.

Sfat final

Exista multe modele de anvelope dezvoltate pentru vara, iarna si all seasons, care sa respecte in egala masura nevoile de conducere specifice. Alegerea optiunii corecte va poate ajuta sa faceti o investitie corespunzatoare si va asigura un plus de siguranta pentru dvs. si pasageri. Apelati la un consultant de specialitate si veti gasi modelul de anvelopa potrivit.