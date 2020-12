Pe piata romaneasca de machiaj isi face loc un brand autohton de pigmenti de makeup - AMA Pigments

Noile trenduri in materie de pigmenti de makeup au fost aduse pe piata din Romania de AMA Pigments, un brand creat de un machior cunoscut la nivel national, Lorena Vilcu Cioboata.

AMA Pigments este un brand entuziast, strălucitor, plin de viață și receptivcare crede ca machiajul se bazează pe echilibru. Machiajul este o formă de artă iar scopul AMA Pigments este să le ofere make-up artiștilor instrumentele și culorile necesare pentru a-și exprima viziunea.

Nu este de ajuns sa ai imaginatie ci trebuie sa fi si indraznet si sa experimentezi cu produsele nou introduse pe piata. Indrazneste sa iesi din anonimat folosind cel mai bun instrument de pe piata :pigmentii de machiaj pentru profesionisti.

Ce ar trebui sa stie pasionatii de machiaj despre AMA Pigments?

Din prima zi de existență, echipa AMA s-a concentrat pe crearea de pigmenți de machiaj de calitate pentru clienții din România și străinătate și intentioneaza să aduca produsele pe întreaga piață europeană. AMA Pigments crede că fiecare om în parte este unic și prin produsele comercializate doreste sa ii incurajeze sa isi descopere frumusețea interioară.

Flexibilitatea si versatilitatea sunt atuurile cele mai valoaroase ale pigmentilor pentru ochi. Fie ca doresti un look mai extravagant sau optezi pentru o varianta mai naturala pigmentii cosmetici AMA te pot ajuta sa le obtii pe ambele.

Principiile din spatele colectiilor de pigmenti cosmetici AMA

Varietatea de culori este atat de mare incat principiul de alegere a produselor pe care le pui in cos poate sa aiba la baza chiar si emotiile. Fericirea este cea mai intensa emotie ce poate fi dobandita prin machiaj. Culorile pigmentilor iti pot influenta starea de spirit astfel:

Rosul - simbolizeaza energie si actiune si este asociat cu puterea. De cele mai multe ori rosul se regaseste pe buzele si pe unghiile celor mai puternice dintre femei.

Portocaliul – simbolizeaza soarele si caldura si se regaseste cel mai adesea asociat cu vitalitatea. Foloseste aceasta culoare in obraji pentru a obtine un effect de prospetime si tinerete.

Galben - simbolul puterii si al vietii, simbolul soarelui si al timpurilor trecute. Este culoarea cea mai potrivita pentru iluminatoare.

Albastru - asociat cel mai adesea cu curatenia si cu apa. Albastru este cea mai puternica si mai expresiva culoare oferind ochilor prospetime.

Verdele - simbolizeaza natura, renasterea si tineretea. Culoarea este potrivita persoanelor cu un caracter puternic.

Indigo - simbolul roialitatii si romantismului. Folosit pe pleoape si buze va adauga acel plus de mister oricarei femei.

Roz - nimic nu eset mai feminine decat rozul purtat pe buzele unei femei, aplicat ca si fard de obraz acesta va sugera puritate.

AMA a creat o colectie special pentru mirese

O categorie speciala o reprezinta colectia dedicata mireselor, acolo unde gasim o gama variata de tonuri calde, blande si stralucitoare potrivite oricarui eveniment special. Pigmentii dedicati mireselor se pot gasi si sub forma de seturi. Aceste seturi sunt special concepute pentru toate tipologiile cromatice si se potrivesc perfect si celor mai pretentiosi dintre clienti.

Gama variata de peste 700 de culori te va purat intr-o lume magica, plina de culoare care iti va potenta abilitatile creative. Intra in lumea artistilor profesionisti folosind produse in trend si de cea mai inalta calitate si iesi apoi in evidenta folosind pigmenti cu sclipiri de diamant si reflexii multicolore.