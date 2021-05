Povești de succes pe timp de pandemie: româncele își canalizează eforturile pe evoluție

În contextul pandemiei, toate astrele par aliniate pentru evoluția profesională. Fie că este vorba despre renunțarea la un job care devenea tot mai solicitant în trecut și care și-a dovedit în momentul de față instabilitatea financiară (așa cum sunt cele de hairstylist, chelner, agent de vânzări door to door, însoțitor de zbor, organizator de evenimente) sau despre un job unde simțeam că puteam evolua, însă nu aveam timpul necesar la dispoziție, acum este momentul perfect să punem planul în aplicare!

Indiferent dacă ne raportăm la reorientarea profesională sau la evoluția rapidă la jobul actual, pandemia ne oferă contextul perfect – lipsa activităților sociale în care ne agrenam zilnic în trecut, indiferent de timpul pe care îl aveam la dispoziție, necesitatea de a petrece mai mult timp în casă și identificarea unor activități menite să ne asigure dezvoltarea, dorința de a câștiga mai bine pentru a recupera ”timpul pierdut după încheierea pandemiei”, etc.

Pentru evoluția în cariera actuală sau pentru identificarea oportunităților noi pe piața muncii , româncele mizează pe atuurile care le-au făcut recunoscute de-a lungul timpului. Voi le cunoașteți?

Atuurile femeilor de succes

Atitudinea pozitivă

Nu este un secret faptul că o femeie de succes are o atitudine pozitivă. Miturile despre atracția energiei pozitive au fost de mult timp confirmate, așa că nu trebuie să îți mai ocupi mintea cu lucrurile care s-ar putea să nu iasă bine! Sau, în situația actuală, cu lucrurile pe care NU poți să le faci la fel de ușor ca înainte – să călătorești, să ieși la distracție în club, să mergi la evenimente, etc.

Încrederea în propria persoană

Fiecare femeie are calitățile sale, fie că le cunoaște, fie că are nevoie de cineva care să i le descopere! Acest aspect ține atât de tine, ca persoană, cât și de compania în care lucrezi. Ioana este model Best Studios de 6 luni.

Încă de la început, echipa a ghidat-o spre valorificarea calităților pe care le avea deja. Secțiunea pe care activează a fost aleasă în conformitate cu aceste aspecte unice, pe care le deține fiecare model în parte, iar stilul de lucru și abordarea au fost conturate pe personalitatea sa.

Vorbim despre aspecte precum empatia emoțională, cultura generală dezvoltată, engleză avansat și, nu în ultimul rând, abilitatea de a cânta la pian datorită studiilor îndelungate în această direcție.

În mod obișnuit, ne este foarte dificil să ne punem pe hârtie toate avantajele și atuurile (din modestie, lipsă de încredere în propria persoană, personalitate introvertită, etc.) și atunci avem nevoie de suportul celor din jur pentru a descoperi aspectele care ne fac unici și pe care le putem exploata la maximum pentru a evolua profesional și personal.

Echilibru între viața personală și cea profesională

Trebuie să recunoaștem, pandemia a adus puțină ordine în viața fiecăruia dintre noi. Acum avem obiective clar delimitate, știm ce ne place să facem și cum dorim să ne petrecem timpul, știm ce vom face pe viitor și care vor fi prioritățile noastre după încheierea acestei situații.

Mulți dintre noi ne-am dat seama că nu avem un echilibru între viața personală și cea profesională. Nu reușim să avem un program care să delimiteze clar orele dedicate jobului și orele dedicate vieții personale, nu avem un ritm de muncă susținut, iar pandemia și lucrul de acasă complică și mai mult lucrurile.

Pentru a atinge performanța nu este de ajuns un job part – time, cu program haotic sau care să nu fie susținut de ritmul de viață abordat. Ioana a avut deschiderea de a implementa recomandarile echipei Best Studios (constanță program, sport, alimentație sănătoasă) și rezultatele s-au văzut imediat.

Motivația este cheia performanței

La doar 23 de ani, Ioana a lucrat permanent cu seriozitate și atenție, încă din prima perioadă de la angajare (primele două săptămâni) când a câștigat aproximativ 6.000$ fără a avea experiență ca model.

În medie a lucrat 10 ore pe zi primele luni pentru a se poziționa ca model online. Iar pentru că seriozitatea, munca și atitudinea sunt răsplătite pe măsură, începând din martie s-a plasat în mod constant în top 3 cele mai bine plătite modele din lume pe LiveJasmin.

Ea a devenit cel mai bine plătit model din lume pe LiveJasmin atât în perioada 14-27 aprilie cu încasări de 68.776$, cât și în perioada următoare 28 aprilie – 12 mai când a reușit să atingă un prag impresionant de venituri de 97.978$.

