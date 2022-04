Ce sunt reactoarele modulare mici

Un reactor modular mic NuScale, tehnologia americana pe care Romania isi propune sa o dezvolte, are o capacitate instalata de 77 Mwe si poate fi utilizat in centrale de 4, 6 sau 12 module in functie de necesitati. O centrala NuScale cu 6 module va avea astfel o capacitate instalata de 462 Mwe si a poate alimenta 46.200 case, de exemplu, daca luam in considerare un consum mediu de 10 kw/casa.

Tehnologia SMR dezvoltata de catre NuScale este sigură si produce energie curată si la preturi accesibile.

Tehnologia SMR NuScale este cea mai avansata din lume la ora actuala, fiind prima și singura care a primit aprobarea de la Comisia de Reglementare din SUA, unul dintre cei mai apreciati reglementatori nucleari din lume. Procesul de aprobare a fost unul foarte amplu, a durat peste 10 ani si a costat peste 500 mil dolari si peste 2 mil ore de munca, fiind revizuit de unul

Reactoarele modulare mici NuScale folosesc principiile bine stabilite ale tehnologiei nucleare, ale tehnologiei reactoarelor cu apă ușoară presurizată, insa intr-o versiune mai avansata, mai simplificata, mai sigura.

Spre deosebire de reactoarele de mari dimensiuni, centralele cu reactoare modulare mici sunt o sursa de energie scalabila, fiind posibila instalarea unui singur modul sau a 12 module, in funcie de necesitati. De asemenea, ele pot fi folosite toate modulele o data, sau doar numarul de module necesare pentru sistemul energetic. Un alt avantaj este acela ca pot fi in complementaritate cu surse regenerabile de energie, care sunt dependente de conditiile meteo. Astfel, atunci cand sursele alternative nu functioneaza, pot fi folosite reactoarele modulare mici, acestea fiind o sursa stabila de energie curata.

De-a lungul timpului, reactoarele cu apa usoara presurizata (PWR) au beneficiat de miliarde de dolari investiti in cercetare și dezvoltare și de milioane de ore de experiență de operare în ultimii 50 de ani. Suplimentar, tehnologia reactoarelor modulare mici NuScale a fost testata in centre de cercetare de ultimă generație din întreaga lume (Corvallis, Oregon; Richland, Washington; Ontario Canada; Karlstein, Germany; Erlangen, Germany; Piacenza, Italy; Holden, MA, USA; Target Rock, NY, USA etc.)

Folosind atat experienta si solutiile verificate in peste 50 de ani de exploatare ale centralelor cu apa usoara presurizata, dar si cele mai avansate metode de securitate nucleara , reactoarele modulare mici raspund nevoilor de consum energetic dar si nevoilor de surse curate de energie, intr-un mod flexibil si sigur.

SMRurile au astfel o serie de caracteristici care le diferentiaza de reactoarele de mare capacitate:

Modularitatea- Costuri mai mici de productie si constructie, precum si controlul costurilor.

Componentele reactoarelor modulare mari pot fi produse si asamblate in fabrici si apoi transportate usor la amplasamentul final, spre deosebire de reactoarele mari care au nevoie de productie la amplasament. Reactoarele modulare mici au un proiect mai simplu, trasaturi de securitate nucleare sporite, si evident costuri mai reduse.

Flexibilitate- Pot fi amplasate in zone mai putin accesibile

Reactoarele modulare mici (SMR-uri) pot fi utilizate in retele mai mici, zone izolate sau greu accesibile, zone fara a avea nevoie de cantitati considerabile de apa asa cum au reactoarele mari. Pot fi de asemenea adaptate diferitelor zone industriale si pot functiona bine in mixuri energetice cu surse regenerabile.

Tehnologie avansata- Siguranta sporita

SMRurile au in plus o serie de elemente pasive de securitate nucleara: nu necesita energie electrica si nici controlul operatorului pentru a se opri in siguranta, nu au nevoie de surse suplimentare de apa, nici de generatoare de urgenta, spre deosebire de reactoarele de mari dimensiuni. De asemenea, au inglobate o serie de sisteme de siguranta, adaugate in urma celor mai noi cercetari in urma accidentelor care au avut loc – la Fukushima sau Cernobil.

In plus, reactoarele modulare mici (SMRurile) au si impact redus asupra mediului:

Marimea efectiva a amplasamentului, a terenului utilizat. De exemplu, pentru a genera 1000 MWe, o centrala nucleara pe baza de SMR-uri ar necesita mai putin de 1% din terenul aferent surselor regenerabile pentru a genera aceeasi cantitate de energie. Reducerea ariei amplasamentului maximizeaza alte utilizari ale terenurilor la care se adauga protectia habitatului. Astfel, pe un perimetru mult mai redus se genereaza o cantitate semnificativa de energie curata, fara dioxid de carbon.

In plus, pot fi construite pe amplasametele centralelor pe carbuni ce vor fi inchise, avand o amprenta redusa asupra solului si utilizand infrastructura deja existenta, generand enegie curata si eliminand aprox. 4 mil CO2/an.

Eficienta combustibilului. Combustibilul nuclear produce mult mai multa energie decat cel conventional. De exemplu, 3 kg de dioxid de uraniu ar putea inlocui 400 tone de combustibil conventional si ar evita eliminarea a 900 tone de CO2.



Sursa foto: International Atomic Energy Agency