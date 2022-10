Singura "atmosferă rece" din localul tău trebuie să fie în frigiderul de băuturi

O bere păstrată în condiții necorespunzătoare și apoi servită la temperatura nepotrivită îi taie oricui cheful de distracție și determină un client să părăsească rapid localul în care a avut parte de o astfel de surpriză neplăcută.

La fel stau lucrurile în cazul sucurilor, al apei plate și minerale și al altor sortimente de băuturi.

Pentru a evita astfel de accidente nedorite, patronii și administratorii de restaurante, baruri sau terase trebuie să investească în modele performante de frigider bauturi . Astfel, clienții vor avea parte de băuturi servite la temperatura ideală, cu aspectul, aroma și gustul răspunzând deplin așteptărilor. Ulterior, își vor aminti localul în care s-au simțit bine și vor dori să îi calce din nou pragul.

Funcțiile pe care le îndeplinește un frigider de băuturi

Cunoscut și sub numele de vitrină de băuturi, un astfel de echipament îndeplinește mai multe funcții importante, care au ca efect atât creșterea încasărilor și a prestigiului restaurantului, cât și realizarea unor economii semnificative.

În primul rând, devine posibilă păstrarea fiecărui tip de băutură exact la temperatura recomandată pentru servire. Orice greșeli sunt evitate, iar chiar și cei mai pretențioși oaspeți vor fi mulțumiți de calitatea licorilor pe care le savurează.

A doua funcție importantă îndeplinită de un frigider de băuturi derivă din faptul că asigură temperatura ideală pentru depozitare. Astfel păstrate, lichidele nu se vor altera niciodată înainte de termenul de expirare. Nu vor trebui aruncate și, prin diminuarea risipei, se reduc costurile.

A treia funcție îndeplinită de un astfel de echipament este sugerată de faptul că poartă și denumirea de vitrină. Prin folosirea sa în mod inspirat, un administrator sau un barman priceput va ști cum să pună la vedere și să promoveze exact acele produse pe care își dorește să le vândă. Pe de o parte, va așeza în locuri vizibile licorile care se bucură de cel mai mare succes și care cu siguranță vor genera un număr mare de comenzi. Pe de altă parte, va ști cum să scoată în evidență și alte produse, al căror potențial îl intuiește.

Principalele caracteristici ale unui frigider de băuturi

Cel mai important element de care trebuie să țineți cont, în momentul cumpărării unui astfel de echipament, este reprezentat de temperatura pe care o generează. Un modul bar refrigerat are temperaturi de lucru cuprinse între minus 2 și plus 8 grade Celsius, iar majoritatea vitrinelor generează temperaturi cuprinse între plus 1 și plus 10 grade. Există inclusiv vitrine de congelare, cu temperaturi situate între minus 18 și minus 22 de grade Celsius.

În funcție de fluxul de clienți, de mărimea barului sau a restaurantului și de locul în care va fi amplasat echipamentul, trebuie alese capacitatea de depozitare, forma și dimensiunile acestuia. Modelele de frigider de băuturi disponibile pe piață pornesc de la o capacitate de 133 sau 201 litri și ajung să depășească 500 de litri, iar dimensiunile sunt direct proporționale cu capacitatea de depozitare.

Un frigider băuturi performant va ține băuturile la rece și, datorită acestui fapt, va genera o atmosferă caldă și plăcută pentru clienți. Aceștia vor savura fiecare băutură, spre plăcerea proprie și profitul barului sau al restaurantului care îi găzduiește!