Cum te ajuta fiecare tip de rafturi pentru magazin (P)

Iata principalele tipuri de rafturi magazine din metal:

Rafturi de perete. Panoul vertical pe un suport special. Rafturile si suporturile sunt asezate pe o parte. Acest design poate fi amplasat doar de-a lungul peretilor magazinului. Unele modele sunt echipate cu lumini sau oglinzi, ceea ce permite cumparatorului sa vada mai bine marfurile.

Insular cremaliera. Rafturile cu acest design sunt amplasate pe ambele parti. Aceasta inseamna ca suportul poate fi amplasat in orice colt al podelei de tranzactionare. Vizitatorii pot vedea produsul si il pot aborda din orice directie. Foarte des se pot observa rafturi insulare in magazinele de incaltaminte.

Proiecte pentru colt. Zona rafturilor acestor structuri este mai mica, insa utilizarea unui astfel de echipament iti permite sa utilizezi rational spatiile de colt ale magazinului.

Rafturi perforate. Acest design multifunctional este cerut peste tot, deoarece iti permite sa etalezi nu numai marfuri mici, ci si marfuri de dimensiuni mari. Particularitatea acestui tip de rafturi magazin este ca produsele de pe el pot fi asezate atat pe rafturi, cat si pe carlige, precum si in cosuri. Astazi, rafturile metalice perforate sunt un atribut integral al magazinelor mari.

Rafturi magazine - Functii rafturi de tranzactionare

Rafturile de tranzactionare ofera acces deschis si comod clientilor la bunuri. Articole mari pot fi asezate pe rafturile inferioare, in timp ce marfurile mici pot fi asezate pe rafturile superioare. Acest lucru permite consumatorului sa gaseasca si sa cumpere ceea ce are nevoie, intr-un mod foarte usor. Rafturile magazin de tranzactionare atrag rapid atentia cumparatorului printr-o demonstratie vie a marfurilor. Doar cu ajutorul echipamentelor specializate poti aranja vizual produsele. De asemenea, ofera utilizarea eficienta a spatiului. Pentru a utiliza corect zona disponibila, este necesar sa comanzi combinatii de diferite tipuri de structuri.

CITEȘTE ȘI: Marlani.ro locul unde românii adaugă și votează cele mai amuzante glume despre coronavirus.

Rafturi folosite pentru magazine

Rafturile magazin ajuta la delimitarea corecta a spatiului, creand randuri si pasaje intre ele. Astfel, clientii vad produsele in fata lor, ceea ce simplifica procesul de selectie. Rafturile magazin sunt ieftine si sunt folosite la vanzarea de produse, precum:

mancare, gustari, conserve;

haine, incaltaminte, lenjerie, accesorii pentru baie;

unelte de gradina, scule de mana si scule electrice;

accesorii pentru animale de companie;

produse de panificatie.

Exista o varietate de rafturi folosite pentru magazin. Modelele cu o singura fata de perete sunt considerate a fi cele mai cautate, deoarece sunt convenabil de utilizat, echipate cu rafturi durabile.

Exista si alte tipuri de rafturi magazin: perforate, de colt, insulare etc. Modele de rafturi pentru magazin metalice au o rezistenta mecanica ridicata si nu se deformeaza in timpul utilizarii.

Rafturile metalice pentru magazin sunt de cea mai mare incredere. Au o masa mare si, prin urmare, sunt stabile. De asemenea, sunt dotate cu picioare cauciucate, si din acest motiv, nu dauneaza podelei.

Rezistenta la expunerea in medii umede, depinde in mod direct de proprietatile materialului de lipire a placii. Produsele de calitate sunt acoperite cu melamina si plastic, care nu isi pierd proprietatile utile in timpul contactului prelungit cu un mediu saturat de umiditate.

Durata de viata lunga a acestor materiale, depinde de modul de intretinere a acestora. In magazine, sunt instalate rafturi de vanzare cu amanuntul de diferite dimensiuni, si care sunt utilizate in mod optim pentru amenajarea spatiilor.

Vezi intreaga gama disponibila comercializata de Rafturi Online