Top 4 metode pentru igienizare într-o clinică medicală

folosite de pacienti sau pentru mopurile necesare curateniei, igienice si sigure, conforme standardelor europene.

Vor fi folosite pentru curatenie sapunuri, detergenti, materiale abrazive pentru stergerea suprafetelor, maturi, perii, mopuri, aspirator. Evaluarea calitatii curateniei se va face prin recoltarea probelor de mediu si analizarea lor. In ultima vreme au aparut produse de inalta calitate pentru igienizarea acestei zone, anume

Nu trebuie uitate nici produsele medicale ce trebuie inlaturate, care trebuie colectate in recipiente adecvate, pentru ca reprezinta un grad mare de risc. Seringile, bandajele, materialele sterile folosite trebuie manevrate si evacuate in siguranta deplina, iar personalul angajat in acest sens trebuie obligatoriu sa fie calificat si sa cunoasca legislatia;