De Ziua îndragostitilor, Cupidon este mai activ ca niciodată! Unde să dai check-in de Valentine's Day

Scurt istoric al Zilei îndrăgostiților

Dacă în secolul XXI ziua de 14 februarie este un prilej de bucurie și de celebrare a iubirii reciproc împărtășite, în trecut această "sărbătoare" nu a avut aceeași importanță. Ziua Îndrăgostiților poate fi astăzi asociată cu romantismul dar originea sărbătorii nu este romantică.



Ziua îndrăgostiților își are originea într-o sărbătoare romană a fertilității, numită Lupercalia, care era celebrată anual în onoarea zeităților Juno și Pan, pe 15 februarie, cu ocazia venirii primăverii. Se spune că exista un obicei prin care fetele necăsătorite scriau câte un bilețel de dragoste care era pus într-o urnă. Băieții singuri extrăgeau la întâmplare un bilețel și erau încurajați să curteze în mod particular pe cea care a scris mesajul, în speranța începerii unei relații de dragoste.



În analele istoriei bisericii creștine occidentale, încă din anul 498, papa Ghelasie a dedicat ziua de 14 februarie sfântului Valentin.

Cine era Valentin?

Pe vremea împăratului roman Claudiu al II-lea, mulți bărbați romani refuzau să meargă la luptă pe motiv că sunt căsătoriți și doresc să stea acasă cu soțiile și familiile lor. Împăratul Claudiu a interzis temporar bărbaților din Roma să se căsătorească. Valentin, un preot catolic, convins fiind că taina căsătoriei este un drept de la Dumnezeu, oficia căsătorii în secret pentru bărbații romani. Acest Sfânt Valentin purta pe deget un inel cu un Cupidon - simbol al iubirii - care îi ajuta pe soldații romani să-l recunoască. Sărbătoarea Sfântului Valentin a devenit cunoscută ca hramul iubirii. Prin rugăciunea sfântului Valentin i se cere sfântului Valentin să facă legătura între iubiți, astfel încât cei doi să devină una, iar cuplul să-și amintească de devotamentul lor față de Dumnezeu. Valentin a fost arestat, întemnițat și condamnat la moarte. A fost executat pe 14 februarie în anul 270.



Ziua îndrăgostiților la origine era dedicată persoanelor necăsătorite, celibatarilor. Era o ocazie pentru fetele singure să se ascundă pe ulițele satelor în speranța că vor fi căutate, găsite și cerute în căsătorie de către viitorii soți.



Geoffrey Chaucer consemnează că în secolul al XIV-lea de 14 februarie, Valentine's day era celebrată prin scrisori și declarații de dragoste, semnate la sfârșit cu "My Valentine". Chaucer a trăit în Evul Mediu, epoca iubirii curtenești, când declarații ample și romantice de devotament - poezii, cântece, picturi - celebrau parteneriatul. Până la sfârșitul secolului al XV-lea, cuvântul „Valentine” era folosit pentru a descrie un iubit în poezii și în cântece.

În secolul al XVIII-lea a fost publicată în Anglia o carte numită "The Young Man’s Valentine Writer". Cărțile postale trimise de Valentine's Day au devenit populare în jurul anului 1800. Alături de mesaj, pe ele era reprezentat Cupidon zeul iubirii, alături de inimioare (sediul emoțiilor) și flori. "To my Valentine. I wonder Cupid when on the hunt will you capture the one i want." Imaginea lui Cupidon este asociată cu Ziua îndrăgostiților pentru abilitățile sale de a crea relații de dragoste. În mitologia romană, Cupidon, fiul lui Venus, era zeul iubirii. Se spune că încă de la naștere zeul Jupiter ar fi vrut să scape de Cupidon, însă mama sa, zeița Venus l-a ascuns într-o pădure unde acesta a deprins vânătoarea cu arcul. Ulterior arcul cu săgeți a devenit vectorul îndrăgostirii dintre bărbați și femei. Săgeata lui Cupidon te poate lovi în orice clipă, îndrăgostindu-te la prima vedere de prima persoana care îți apare în cale.



Astăzi Valentine's day, pe lângă aspectul comercial exagerat, reprezintă o ocazie pentru bărbații celibatari să ceară în căsătorie persoanele iubite iar pentru alții, aflați deja într-o relație, un prilej să-și exprime sentimentele de dragoste față de soția ori partenera de cuplu. În unele țări Valentines Day și-a extins semnificația, devenind un prilej prin care oamenii își exprimă afecțiunea față de rude și prieteni.



Puțini știu că în prezent nici Biserica Catolică și nici Biserica Ortodoxă nu sărbătoresc un sfânt cu numele Valentin pe data de 14 februarie. În 1969, sărbătoarea sfântului Valentin a fost scoasă din calendarul Bisericii Catolice de către Papa Paul al VI-lea, dar sărbătoarea a rămas în continuare în conștiința spirituală a credincioșilor.

Sfaturi cum să petreceți Valentine's dayâ

Dacă vă tot întrebați ce să faceți de Ziua Îndrăgostiților, trebuie doar să știți că nu există reguli: puteți sărbători ziua iubirii oricum doriți. Este important să faci ziua extra-specială pentru persoana iubită. Ziua Îndrăgostiților este o ocazie bună pentru a-i demonstra persoanei iubite afecțiunea și dragostea pe care o simți, iar un mesaj romantic sau o declarație de dragoste va fi întotdeauna apreciată. Idei și sfaturi inedite: Bucurați-vă de micul dejun în pat; Mergeți împreună într-o drumeție; Schimbați scrisori de dragoste; Gătiți împreună; Luați o baie relaxantă; Închiriați o cabană confortabilă în pădure sau la munte; Faceți un picnic în interior, etc.