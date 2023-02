Cum a fost afectată economia României după începerea războiului din Ucraina: Preţuri record la combustibil şi alimente

Războiul din Ucraina a afectat grav viaţa românilor şi economia întregii ţări.

Unul din efectele cel mai acut resimţite după începerea războiului din Ucraina şi impunerea de sancţiuni Rusiei este scumpirea galopantă a carburanţilor.

Preţuri record la carburanţi

Motorina şi benzina au ajuns anul trecut la cele mai mari preţuri din istorie. În medie, 9,22 lei pe litru de motorină și 8,65 lei pe litru de benzină. Acum, un litru de motorina costă 7 lei şi 35 de bani, iar unul de benzină, 6 lei şi 65 de bani. Iar Guvernul se gândeşte să introducă din nou compensaţia de 50 de bani, dacă motorina va ajunge la 8,5 lei - 9 lei.

Criza facturilor şi explozia preţurilor la energie a fost, de asemenea, unul dintre efectele cele mai grave ale conflictului de la graniţa noastră. Ruşii au oprit aprovizionarea cu gaz a tuturor ţărilor din Uniunea Europeană care le-au impus sancţiuni, sau le-au plafonat tariful. Aşa că, în august anul trecut, s-a înregistrat cel mai mare preţ din istorie al megawattului la gaz, pe bursa din Amsterdam: 343 de euro!

Ca urmare, românii au început să primească facturi uriaşe. Guvernul a introdus compensări, însă a fost un întreg scandal naţional, din cauză că furnizorii nu le aplicau. Acum, preţurile sunt plafonate la gaze şi curent electric, până în 2025.

Cele mai mari preţuri din ultimii 20 de ani la alimente

Tot anul trecut, România a avut cele mai mare preţuri din ultimii 20 de ani la produsele alimentare. Anul a început cu o criza a uleiului. Preţul acestuia practic, s-a dublat, ajungând chiar şi la 15 lei pentru un litru. Acum, acesta s-a mai stabilizat, la 8-10 lei.

Totodată, am avut preturi record la pâine, carne, lactate. De exemplu, la sfârşitul anului 2021, pentru un coş cu 6 produse de baza, zahăr, ulei, făina, pâine, ouă şi lapte, dădeam 39 de lei. În anul 2022, acelaşi coş a ajuns să coste 53 de lei. În 2023, suma pentru aceste produse ajunge la 49 de lei.

A crescut inflaţia şi rata dobânzilor

În anul 2022, cea mai mare inflaţie a adus si cele mai mari dobânzi din ultimii 15 ani. Am vazut un varf al ROBOR-ului, de 8,2%. IRCC-ul a ajuns la 5,71%. De exemplu, pentru un credit de 250 de mii de lei, luat pe 25 ani, în baza de ROBOR, rata a crescut cu 703 lei. Pentru acelasi credit, luat in baza de IRCC, plătim cu 757 de lei mai mult.