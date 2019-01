Daniel Zamfir: Guvernatorul BNR este obligat să vină la Comisia economică din Senat

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, este invitat marţi, la Comisia economică din Senat, pentru a discuta pe tema raportului de sfârşit de an pe care l-a întocmit Banca Naţională, dar şi despre modul în care se stabileşte indicele ROBOR pentru cei cu creditele în lei, a declarat luni, pentru AGERPRES, senatorul ALDE Daniel Zamfir, preşedintele forului parlamentar.



"Am trimis invitaţie către Banca Naţională, avem două teme majore de discutat: una cu privire la raportul de sfârşit de an, pe care l-a întocmit Banca Naţională, în care atrage atenţia că în România e foarte redusă intermedierea financiară, cea mai redusă din Europa, şi că perspectivele sunt sumbre, în sensul că intermedierea financiară va scădea. Al doilea subiect pe care vrem să-l discutăm cu guvernatorul e subiectul legat de procedura de fixing, de modul în care se stabileşte indicele ROBOR pentru cei cu creditele în lei", a precizat Zamfir.



Senatorul ALDE a spus că guvernatorul Băncii Naţionale este obligat să vină la comisie, având în vedere că Parlamentul numeşte Consiliul de Administraţie al BNR.



"L-am invitat şi la sfârşitul anului trecut, mi-a spus că nu e potrivită perioada să vină, acum începe o nouă sesiune parlamentară, nu văd de ce nu vine. L-am văzut şi pe domnul Suciu (n.r. - purtătorul de cuvânt al BNR) declarând că nu e obligat domnul Isărescu să vină la comisie. Ba da, este obligat să vină la comisie. Avem şi o decizie a Curţii în sensul acesta, dar, dincolo de decizia Curţii, e un lucru elementar de funcţionare a democraţiei - Parlamentul României numeşte Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale, Parlamentul României are dreptul, în timpul mandatului CA al BNR, să ceară explicaţii, să ceară informaţii, să audieze, să se lămurească în legătură cu situaţii care apar în legătură cu mandatul acelui CA al BNR. Nu poţi să aduci argumentul ăsta că nu eşti obligat să vii sau nu vrei să vii. Eu cred că am depăşit în societatea românească, după episodul Kovesi, abordarea asta primitivă: nu vreau să vin, eu sunt stat în stat. Nu se poate aşa ceva", a arătat Daniel Zamfir.



Potrivit acestuia, la audierea de marţi sunt invitaţi şi membrii Comisiei de buget-finanţe din Senat.