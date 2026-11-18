De ce au scăzut prețurile aurului și argintului la cel mai redus nivel din ultimul an

2 minute de citit Publicat la 23:20 18 Noi 2026 Modificat la 23:20 18 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Prețurile aurului și argintului au coborât la cel mai scăzut nivel din ultimul an. Dolarul american puternic, randamentele ridicate ale obligațiunilor și pariurile pe o nouă majorare a dobânzii în SUA au redus cererea. Aurul se îndreaptă spre cea mai mare scădere anuală din 2015, relatează Euronews.

Prețurile aurului și argintului au scăzut luni la cel mai redus nivel din ultimul an. Un dolar american puternic, randamentele tot mai mari ale obligațiunilor și pariurile pe o nouă majorare a dobânzii în SUA, în decembrie, au făcut metalele prețioase mai puțin atractive.

Aurul se îndreaptă acum spre cea mai mare scădere anuală din 2015.

Luni, aurul spot a coborât până la 3.832 de dolari pe uncie, cel mai scăzut nivel din octombrie 2025, iar argintul a scăzut la 46,50 de dolari pe uncie.

Marți, prețurile ambelor metale și-au revenit de la minimele de luni. Aurul a crescut cu aproximativ 0,75%, la 3.861 de dolari pe uncie, iar argintul a urcat cu puțin peste 2%, la 47,50 de dolari pe uncie.

Dobânzile contează mai mult decât statutul de refugiu

Aurul nu aduce dobândă, așa că, atunci când dobânzile cresc, devine mai puțin atractiv, pentru că investitorii pot câștiga mai mult din obligațiuni și economii.

Rezerva Federală a SUA a majorat dobânda în septembrie, pentru prima dată din 2023, iar piețele se așteaptă acum, cu certitudine, la o nouă majorare în decembrie. Asta arată instrumentul FedWatch al CME Group, care urmărește pariurile investitorilor.

Randamentul obligațiunilor guvernamentale americane pe 10 ani a urcat la aproximativ 5%, iar marți dolarul american a ajuns la cel mai puternic nivel din aprilie 2025. Asta face metalele, cotate în dolari, mai scumpe pentru cumpărătorii care au alte monede.

Nici războiul din Iran nu a ajutat.

În loc să funcționeze ca un refugiu sigur, aurul a avut de suferit, pentru că, din cauza conflictului, au crescut prețul petrolului și inflația. Acestea, la rândul lor, au alimentat pariurile pe dobânzi mai mari.

Este o întoarcere spectaculoasă față de ianuarie, când aurul a atins un record de aproximativ 5.600 de dolari pe uncie, iar argintul a urcat până la circa 121,65 de dolari pe uncie.

Ulterior, ambele s-au prăbușit, pe fondul escaladării tensiunilor geopolitice din Venezuela și Iran și după ce președintele american Donald Trump l-a ales pe Kevin Warsh la conducerea Fed.

De atunci, aurul a pierdut peste 30% față de maximul atins și este în scădere cu peste 10% de la începutul anului.

Argintul, care are de obicei fluctuații și mai puternice decât aurul, a scăzut cu aproximativ 60% față de maxim și cu circa 34% de la începutul anului.

Ce urmează

Marți, la începutul tranzacțiilor, aurul a crescut ușor, pe fondul unei mici relaxări a dolarului american și a randamentelor obligațiunilor. Așteptările privind o majorare a dobânzii în decembrie au limitat însă revenirea.

Investitorii așteaptă acum publicarea, miercuri, a minutelor ședinței Fed din octombrie, în căutarea unor indicii despre cât de mult ar putea crește dobânzile.

Warsh nu a vorbit despre decizia din decembrie la un eveniment despre inteligența artificială organizat luni de Fed San Francisco.

Banca americană de investiții Goldman Sachs a devenit mai prudentă și și-a redus estimările la începutul lunii. Potrivit unei note a băncii, aceasta se așteaptă acum ca aurul să ajungă la 4.150 de dolari pe uncie la finalul anului, un nivel încă peste prețurile actuale.

Pentru asta, aurul ar trebui să crească cu aproximativ 7,5% față de nivelul actual până la sfârșitul lui 2026.

Băncile centrale continuă să susțină cererea. Potrivit World Gold Council, organizația care reprezintă industria aurului, băncile centrale și alte instituții oficiale au cumpărat, net, 675 de tone de aur între ianuarie și septembrie, cu 6% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.