De la 12 la 24. România își dublează, din 2027, prezența la târgurile internaționale de turism. Unde se va promova țara noastră

În Europa, calendarul debutează în ianuarie cu târgurile de la Viena, Madrid şi Paris. Foto: Getty Images

România își va dubla anul viitor prezența la târgurile internaționale de turism, a anunțat Ministerul Economiei. Astfel, dacă anul acesta, țara noastră s-a promovat la 12 târguri, în 2027 va participa cu standuri naționale la 24 de evenimente de referință din Statele Unite, Orientul Mijlociu și Europa, relatează Agerpres.

Calendarul include şi două evenimente de profil organizate în ţară şi aduce noi oportunităţi de promovare, prin participări pe pieţe noi şi reveniri la târguri după perioade de absenţă, potrivit Ministerului Economiei.



„Promovarea României ca destinaţie turistică pe pieţele internaţionale presupune o prezenţă constantă în cadrul evenimentelor de profil şi consolidarea relaţiilor cu profesioniştii din industria turismului. Târgurile internaţionale reprezintă o oportunitate de a face cunoscută oferta turistică a ţării, de a identifica noi pieţe şi de a crea contexte de colaborare pentru operatorii români”, a transmis ministerul în comunicatul citat.

Târgurile internaționale la care va participa România

În Statele Unite, după debutul din 2026 la WTE Miami, România va participa în 2027 şi la New York Travel & Adventure Show. În Asia, România îşi continuă participarea la ITB China Shanghai şi KITF Almaty, în Kazahstan, şi revine pe piaţa indiană, la OTM Mumbai.



În Orientul Mijlociu, România va fi prezentă, după o pauză de şase ani, la Arabian Travel Market Dubai, pentru a-şi promova oferta turistică în rândul profesioniştilor din turism din regiune.



În Europa, calendarul debutează în ianuarie cu târgurile de la Viena, Madrid şi Paris. Printre evenimentele de referinţă ale industriei turistice la care România va participa se numără ITB Berlin, WTM London, IMEX Frankfurt şi IBTM World Barcelona.



Calendarul cuprinde şi târgurile de la Chişinău, Milano, Varşovia şi Rimini, precum şi noi participări la Budapesta, Belgrad, Lillestrom, în apropiere de Oslo, şi Istanbul.



În România, ministerul va participa la Târgul de Turism al României şi la Wonder Destinations, de la Cluj-Napoca, pentru a stimula turismul intern.