Două firme, același patron și 16 facturi care au atras atenția ANAF. Cum ar fi încercat să obțină peste 2 milioane de lei de la stat

2 minute de citit Publicat la 09:39 16 Noi 2026 Modificat la 09:50 16 Noi 2026

ANAF investighează o posibilă fraudă de peste 2 milioane de lei. Două firme cu același patron, în centrul verificărilor. Foto: Hepta

Agenția Națională de Administrare Fiscală investighează un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat, prin crearea artificială de TVA deductibilă și solicitarea unei rambursări de peste 2,1 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al ANAF, inspectorii din cadrul structurii de inspecție fiscală Arad au identificat un mecanism de obținere necuvenită a unor sume de la bugetul de stat, prin exercitarea dreptului de deducere a TVA în baza unor facturi emise între două societăți din București, aflate sub controlul aceleiași persoane.

'Cercetările ANAF pornesc de la o societate din București, care a solicitat rambursarea soldului sumei negative de TVA aferent lunii august 2026, în valoare totală de 2.100.650 de lei. Analiza de risc a evidențiat că suma de 1.744.402 de lei, reprezentând cea mai mare parte a TVA solicitate la rambursare, provine din 16 facturi emise de o altă societate din București, având ca obiect de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (cod CAEN 4100)', se arată în comunicat.

Verificările preliminare au relevat existența unor elemente de control și conducere comună între cele două societăți, respectiv: același asociat unic și administrator; utilizarea acelorași servicii de contabilitate; neconcordanțe între TVA dedusă de societatea beneficiară și obligațiile declarative ale furnizorului, care nu a declarat TVA colectată aferentă celor 16 facturi.

'Aceste elemente, analizate coroborat, au conturat un risc fiscal semnificativ cu privire la realitatea economică a operațiunilor facturate, precum și la caracterul justificat al exercitării dreptului de deducere a TVA', susțin reprezentanții Fiscului.

Mecanismul identificat prezintă elemente privind utilizarea unor societăți aflate sub control comun pentru generarea de TVA deductibilă la nivelul beneficiarului, fără declararea corespunzătoare a TVA colectate la nivelul furnizorului, urmată de solicitarea rambursării sumelor respective de la bugetul de stat.

În acest context, inspectorii fiscali au în vedere în cadrul controlului verificarea realității lucrărilor de construcții facturate, a existenței resurselor materiale și umane necesare executării acestora, a documentelor justificative, a circuitului financiar al sumelor și a modului de înregistrare și declarare a operațiunilor în evidențele fiscale ale celor două societăți.

Totodată, sunt analizate informațiile disponibile prin sistemele informatice ale ANAF, inclusiv RO e-Factura, RO e-TVA și declarațiile fiscale și informative, în vederea identificării circuitelor tranzacționale care nu au corespondent în operațiuni economice reale.

Potrivit legislației fiscale și jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, dreptul de deducere a TVA poate fi refuzat în situația în care se stabilește, pe baza unor elemente obiective, că persoana impozabilă știa sau ar fi trebuit să știe că operațiunile pentru care a exercitat acest drept erau implicate într-o fraudă fiscală.

De asemenea, în cadrul verificărilor și prin raportare la probele administrate, sunt analizate aspecte privind incidența prevederilor art. 8 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, referitoare la obținerea fără drept a unor rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.

'ANAF, prin structurile de inspecție fiscală, continuă acțiunile de identificare și combatere a mecanismelor de fraudare a bugetului de stat prin utilizarea unor circuite de facturare fără corespondent în operațiuni economice reale, acordând o atenție deosebită tranzacțiilor între entități aflate în relații de afiliere sau sub control comun. Scopul acestor acțiuni îl reprezintă protejarea bugetului general consolidat, asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru contribuabilii care își îndeplinesc obligațiile legale și prevenirea obținerii necuvenite a fondurilor publice', au mai transmis reprezentanții ANAF.