Dragoș Frumosu, liderul SINDALIMENTA: Agricultura României a fost distrusă treptat și cu bună-știință, de interesele personale ale unor politicieni

Într-un interviu pentru Jurnalul Național, Dragoș Frumosu, care recent a preluat conducerea Departamentului de Industrie Alimentară al PPU (social-liberal), spune că România ar putea fi una din primele trei forțe ale industriei alimentare din Europa.

„Avem un potențial de a hrăni 80 de milioane de guri și astăzi nu suntem capabili să asigurăm materia primă pentru 15 milioane de români, cărora să le dăm produse proaspete și ieftine, produse românești, cu gust recunoscut de o lume întreagă, a afirmat Dragoș Frumosu.

„Interesele persoanale ale unor politicieni au distrus agricultura”

În prezent, România este dependentă de importuri, iar acest lucru duce în primul rând la prețurile mai mari la raft, explică Dragoș Frumosu, care consideră că agricultura a fost distrusă treptat și cu bună-știință, de către o parte dintre politicieni, conduși de interese personale.

„Cred că agricultura, baza materiei prime pentru industrie, a fost distrusă treptat, cu bună-știință, de interesele personale ale anumitor politicieni, care au considerat că pot câștiga mai bine dacă coordonează niște importuri, în dauna producției autohtone.

Am vândut terenuri agricole, am închis fabrici cu potențial și s-a folosit terenul pentru imobiliare, marile lanțuri de magazine au importat produse alimentare și le-au pus la raft la prețuri mai mici decât produsele noastre, s-au distrus centrele de colectare a legumelor și fructelor, mii de hectare de sere, au fost descurajați țăranii să se asocieze etc.

Așa am devenit la unele produse alimentare dependenți de importuri. Să ajungem să importăm pastă de roșii, să o diluăm și să o îmbuteliem în România sau să importăm caise și piersici ca să facem compot este de neconceput. Sunt foarte multe de spus, dar cred că s-a distrus intenționat, totul fiind făcut în defavoarea economiei naționale și a românilor”, conchide Dragoș Frumosu.