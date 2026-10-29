După eșecul proiectului franco-german, Airbus ar putea intra în consorțiul Marii Britanii, Japoniei și Italiei pentru un avion de luptă

Airbus a reprezentat Germania și Spania în proiectul franco-german, care s-a prăbușit pe fondul disputelor legate de design. sursa foto: Getty

Directorul general al Airbus, Guillaume Faury, a declarat, miercuri, că producătorul european de aeronave s-ar putea alătura consorțiului format de Marea Britanie, Japonia și Italia pentru construirea unui avion de luptă de nouă generație, după eșecul proiectului rival franco-german, scrie Euronews.

Airbus a reprezentat Germania și Spania în proiectul franco-german, care s-a prăbușit pe fondul disputelor legate de design, iar Faury a spus că guvernul german este acum în contact cu alte țări în vederea unor posibile parteneriate.

Șeful Airbus a declarat, în cadrul unei conferințe cu presa, că aderarea la Global Combat Air Programme (GCAP), alături de Marea Britanie, Japonia și Italia, este o soluție „posibilă”, dar că există și altele.

Cele trei țări au alocat deja peste 5,5 miliarde de dolari (4,7 miliarde de euro) pentru acest avion, cu obiectivul de a-l introduce în serviciu până în 2035. Canada s-a alăturat programului în calitate de observator.

„Sprijinim guvernele Germaniei și Spaniei și lucrăm îndeaproape cu ele în privința viitorului avion de luptă de nouă generație”, care trebuie să fie „în Europa și pentru Europa”, a declarat Faury.

„În esență, la Airbus continuăm să credem în nevoia unui avion de luptă de generația a șasea în Europa, sub forma unui program de cooperare. Și vrem să facem parte din această soluție pentru Europa”, a adăugat acesta.

Faury a precizat că decizia le aparține guvernelor și ar trebui luată „ideal, într-un viitor nu foarte îndepărtat”.

Planurile de construire a unui avion franco-german s-au prăbușit în iunie, după ce Dassault Aviation, care reprezenta Franța, nu a reușit să cadă de acord asupra designului cu Airbus și cu armata germană. Dassault merge acum pe drumul propriu, alături de statul francez, pentru a construi un avion care să înlocuiască Rafale.