Economist, după ce a văzut programul Guvernului Niculescu: „Suntem într-un fel de cod galben de vreme rea în economia românească”

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Economia românească traversează o perioadă dificilă, iar anul viitor nu va aduce o revenire, ci mai degrabă o stagnare, în care inflația va rămâne principala problemă, salariile vor rămâne înghețate, iar noile afaceri și locurile de muncă vor întârzia să apară.

Avertismentul vine de la analistul economic Adrian Negrescu, care spune că, după datele publicate de Banca Națională, economia se află într-un fel de „cod galben”, iar viitorul Guvern condus de Niculescu trebuie să se așeze urgent la masă cu mediul de afaceri.

Declarațiile vin într-un moment în care cifrele oficiale arată o deteriorare accentuată a economiei. Investițiile străine au scăzut cu peste 60%, adică cu mai mult de 3,5 miliarde de euro, iar efectele se văd direct pe piața muncii: în primele nouă luni ale anului, pentru cele aproximativ 160.000 de locuri de muncă disponibile s-au înregistrat peste 10 milioane de aplicări, ceea ce înseamnă, în medie, 65 de candidați pentru un singur post.

În același timp, din economie au dispărut peste 70.000 de locuri de muncă, pe fondul închiderii a numeroase companii și fabrici, iar aproximativ 10.000 de oameni au fost concediați în urma unor reorganizări.

Rata șomajului a urcat la 6,4%, inflația a ajuns la 6,6%, iar datele Eurostat plasează din nou România pe primul loc în Uniunea Europeană la scumpiri. Toate acestea în condițiile în care salariile au scăzut, în funcție de sector, cu între 5% și 18%.

„Suntem într-un fel de cod galben de vreme rea în economia românească”

Întrebat ce se poate întâmpla în lunile următoare pe piața muncii, Adrian Negrescu a folosit o comparație cu avertizările meteo pentru a descrie situația economică.

„Suntem într-un fel de cod galben de vreme rea în economia românească, din care nu putem ieși decât cu o prognoză realistă legată de evoluția economiei. Altfel spus, politicienii noștri, guvernanții, noul Guvern trebuie să stea de urgență de vorbă cu mediul de afaceri, să găsească soluții în așa fel încât să reușim să reclădim încrederea în economie”, a declarat analistul economic.

Negrescu consideră că scăderea dramatică a investițiilor străine nu poate fi oprită prin programe de guvernare sau ajutoare de stat, atâta timp cât investitorii nu mai au încredere că merită să-și aducă banii în România și să creeze aici locuri de muncă.

„Putem construi 50 de programe de guvernare, putem să propunem tot felul de ajutoare de stat, dar care nu vor rezolva problema la nivelul micro în economia românească. Deci ne trebuie un dialog real cu mediul de afaceri și căutate soluții”, a explicat el.

Prin nivelul „micro”, analistul se referă la economia de zi cu zi, adică la situația concretă a firmelor și a angajaților, care nu se îmbunătățește automat doar pentru că pe hârtie există planuri și măsuri guvernamentale.

Mai mult, Negrescu avertizează că deciziile economice nu ar trebui luate doar de funcționarii din ministere, ci ar trebui să țină cont și de experiența practică a companiilor care lucrează efectiv în economie, altfel riscul este ca situația să se agraveze.

„Dacă vor continua să lucreze doar din prisma expertizei din eșaloanele doi și trei din ministere, s-ar putea să ne trezim într-o criză și mai gravă”, a spus analistul.

Ce ne așteaptă în 2027

Întrebat dacă anul viitor vor continua concedierile și scăderea salariilor, Adrian Negrescu a descris 2027 drept un an de stagnare, în care inflația va continua să apese asupra populației, cel puțin în primele luni, iar companiile vor amâna investițiile și angajările.

„2027 va fi un fel de an de îngheț în economia românească, (…) în care, din păcate, inflația se va afla în prim-plan, cel puțin în prima parte a anului. Salariile vor continua să fie înghețate în mare parte din economie, iar ideea de a construi noi afaceri și de a crea locuri de muncă va fi mai mult teoretică”, a declarat Negrescu.

Potrivit analistului, principalul motiv pentru care oamenii de afaceri stau în expectativă este incertitudinea legată de taxe, într-un context în care mediul de afaceri a cerut în repetate rânduri predictibilitate, adică garanția că nu vor apărea taxe noi peste noapte.

„Toată lumea așteaptă, din păcate, să vadă ce se întâmplă din punct de vedere al deciziei politice, mai ales în ceea ce privește taxele. Acolo e marele semn de întrebare legat de cum va arăta Codul fiscal anul viitor”, a explicat el.