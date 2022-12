Economiști Harvard, despre economia României: "A 19-a cea mai complexă şi sofisticată a lumii"

Economiștii prestigioasei universităţi Harvard susțin că economia României este a 19-a cea mai complexă şi sofisticată economie a lumii. Ei mai spun că economia va creşte în medie cu 2,9% până în 2030.

Sursa foto: Pixabay

Economia României este cotată a fi a 19-a cea mai complexă şi sofisticată din lume, la mică distanţă de Italia (locul 16), China (17) şi Franţa (18), arată The Atlas of Economic Complexity, o analiză a prestigioasei Universităţi Harvard. Cele mai recente date incluse sunt cele pe anul 2020, primul an de pandemie, potrivit Ziarului Financiar, citat de Mediafax.

Indicatorul analizat – complexitatea unei economii - analizează nu doar cât de dezvoltată este o ţară, cât şi ce şi cum produce şi mai ales cât de sofisticate sunt produsele şi serviciile pe care le trimite peste graniţă la export.

În cazul României, se remarcă o ascensiune în ultimii ani în clasament, de pe locul 24 în 2017, pe 23, 21 şi apoi 19, în fiecare dintre anii care au urmat. Totuşi, economia locală a început ascensiunea mult mai de jos, de pe poziţia 39, la începutul anilor 2000. Aderarea la UE în 2007 şi astfel deschiderea graniţelor s-a văzut rapid în modul în care s-a dezvoltat România.

De altfel, este cunoscut faptul că la începutul anilor ’90, când abia ieşea din comunism, România era un mare exportator de haine şi pantofi, produse realizate în sistem de lohn (cu valoare adăugată minimă). Aceste bunuri contribuiau cu o treime la exporturile ţării.

Între timp, sectorul auto s-a dezvoltat puternic, încă de acum mai bine de 10-15 ani. În ultima perioadă a venit rândul electronicelor, al electrocasnicelor şi al IT-ului să câştige teren. Este evident că economia a devenit mai complexă.

Conform datelor The Atlas of Complexity, cele mai sofisticate economii din lume sunt Japonia (locul 1), Elveţia (2), Germania (3), Coreea de Sud (4) şi Singapore (5).

Ţările din regiune stau şi ele foarte bine, Cehia fiind pe şase, iar Ungaria pe nouă. Polonia în schimb, cea mai dezvoltată economie din regiune, e pe 26, încă o dovadă că nu contează doar mărimea PIB-ului. În total sunt analizate peste 130 de ţări din ţări din lume.

„România este o ţară cu venituri peste medie (upper middle income – trad.), este a 44-a cea mai bogată economie după PIB per capita dintre cele 133 studiate, cu o valoare de 12.915 dolari în 2020. În ultimii cinci ani, PIB per capita a crescut în medie cu 3,9%, peste media regiunii”, conform aceleiaşi surse.

Economiştii Harvard cred că în următorii zece ani, deci până în 2030, ritmul mediu anual de creştere al economiei va fi de 2,9%. PIB per capita va creşte cu 3,5% în medie în această perioadă.

„Creşterea va putea fi obţinută prin folosirea succeselor actuale şi a know-how-ului dobândit pentru a dezvolta producţia unor bunuri cu mai mare complexitate. Momentan, România este a 19-a cea mai complexă economie, conform Economic Complexity Index (ECI). Comparativ cu acum un deceniu, economia a devenit mai sofisticată.”

Economiştii universităţii americane spun că România are o economie mai sofisticată decât era aşteptat pentru nivelul său de dezvoltare. Până în 2030 economia locală va continua să crească, ritmul de 2,9% poziţionând-o în prima jumătate a clasamentului.

„Complexitatea economiei României a crescut, astfel că în decurs de un deceniu ţara a urcat nouă poziţii în top. Acest lucru a fost posibil pentru că pe plan local, în ultimii 15 ani, jucătorii economici au realizat 51 de produse noi”, spun analiştii prestigioasei universităţi. Printre produsele pe care România le trimite la export, conform analizei Harvard, se numără cele IT&C, maşinile şi componentele, echipamente electrice, produse folosite în sectorul de transport şi alimente/ produse agricole.