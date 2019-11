eMAG Black Friday 2019. 10 chilipiruri pe care sa pui mana 

eMAG Black Friday 2019. Au mai ramas doar cateva ore pana cand incepe Vinerea Neagra 2019, iar magazinul emag.ro a anuntat deja o lista de produse care au reduceri exceptionale.

Iata 10 produse de la eMAG de Black Friday cu un preț exceptional:

eMAG Black Friday 2019 televizoare

1. Televizor LED Smart Samsung, diagonala 108 cm, 4K Ultra HD, 1.000 de bucăți la 999,99 lei

2. Televizor LED Star-Light, diagonala 80 cm,HD, 2.000 de bucăți la 299,99 lei

eMAG Black Friday 2019 laptopuri

3. Laptop Lenovo cu procesor AMD® A4,diagonala 15.6", display HD, memorie 4GB, 128GB SSD, 525 bucăți la 499,99 lei

4. Mașină de spălat rufe Arctic, 6Kg, A+++, 1000 RPM, 700 de bucăți la 499,99 lei

eMAG Black Friday 2019 telefoane

5. Telefon mobil Samsung Galaxy A10, Dual Sim, 32GB, 4G, negru, 1.000 de bucăți la 199,99 lei

6. Pantofi sport Nike Court Royale, 1.000 de bucăți la 99,99 lei (pentru bărbați, dar si pentru femei)

eMAG Black Friday 2019 anvelope de iarna

7. Mașină de găurit cu acumulator Bosch 12V, 1.500 de bucăți la 199,99 lei

8. Pachet 2 bucăți cafea boabe Lavazza Gusto Forte, 1 Kg, 5.000 de pachete la 49,99 lei

9. Set 13 piese inox pentru gătit, Blaumann, 1.000 de bucăți la 99,99 lei

10. Anvelopă de iarnă Tigar WINTER, 1.000 de bucăți la 99,99 lei

eMAG Black Friday 2019 – produse in rate fara dobanda

In acest an, eMAG are în ofertă o varietate de 3,5 milioane de produse, care vor beneficia de reduceri totale în valoare de 270 de milioane de lei.

Oferta va cuprinde produse din toate categoriile: televizoare, telefoane mobile, laptopuri, electrocasnice, parfumuri, jocuri și jucării, produse din categoria fashion, dar și auto, mobilă și home&deco și bricolaj.



De asemenea, oferta eMAG de Black Friday din acest an cuprinde și o gamă variată de produse speciale, precum bilete de avion, la concerte, evenimente sportive și festivaluri sau la parcuri de distracții, monede și lingouri de aur, ceasuri și bijuterii de lux, mașini și motociclete, închiriere de mașini sau servicii taxi și car sharing.

În premieră, eMAG pune în vânzare un Ferrari GTC4 Lusso, redus cu 45.000 euro (de la 308.000 euro la 263.000 euro)

Clienții eMAG au la dispoziție metode flexibile de plată pentru a profita de cele mai bune prețuri din an. Folosind cardurile de credit emise de băncile și instituțiile financiare partenere, clienții vor putea achita cu până la 40 de rate fără dobândă. Totodată, cardurile de cumpărături eMAG Raiffeisen Bank solicitate în ziua de Black Friday vor fi alimentate cu un bonus de 200 de RON.

