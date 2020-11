eMAG Black Friday 2020. 12 aparate de tuns părul, barba, sau de ras, la jumătate de preț

eMAG Black Friday 2020. eMAG a scos la vanzare o multime de aparate de ras, de tuns parul sau barba, precum si accesorii si rezerve pentru acestea.

Toate ofertele sunt AICI.

Din cauza pandemiei de coronavirus, in acest an multi dintre noi am fost fortati sa renuntam in anumite momente la a mai merge la frizerie.

Asa ca a trebuit sa invatam sa ne tundem singuri sau cu ajutorul unui prieten, si sa ne ajutam singuri barbile.

Insa pentru a face acest lucru cu succes in confortul propriei locuinte ai nevoie de aparate de calitate. EMAG Black Friday 2020 e o ocazie excelenta pentru a investi in astfel de aparate.

eMAG Black Friday 2020 aparate de ras

1. Un aparat de ras electric Braun Series 3 Shave&Style, Wet&Dry, cu 3 lame, beneficiaza de o reducere de 46% si costa doar 239,99 lei

2. O masina profesionala DSP de tuns parul si barba, cu stand de incarcare, lame, are o reducere de 66% si costa 99,90 lei

3. Un aparat de ras si tuns 7-in-1 Braun, cu lame ascutite durabile, 5 accesorii, si aparat de ras Gilette, beneficiaza de o reducere de 50% si costa doar 149,99 lei

Toate ofertele sunt AICI.

eMAG Black Friday 2020 aparate de tuns barba

4. Un aparat pentru tuns si ingrijirea barbii Braun Beard Trimmer cu buton are o reducere de 50% si costa 149,99 lei

5. Un set de tuns barba Wahl, alimentare cu acumulator, 180, are o reducere de 50% de eMAG Black Friday 2020 si costa 149,99 lei

Toate ofertele sunt AICI.

eMAG Black Friday 2020 masina de tuns

6. O masina profesionala de tuns ProMozer – lama cu invelis din titan si cutit ceramic, are o reducere de 24% si costa 189,01 lei

7. Un aparat de tuns cu vacuum Rowenta TN9300, cu lama de taiere cu invelis de titaniu, beneficiaza de o reducere de 37% si costa 199,99 lei

Toate ofertele sunt AICI.

eMAG Black Friday 2020 aparate de tuns barba si parul

8. Un aparat de tuns barba si parul Braun BT7240, cu lame ascutite durabile si trimmer, are o reducere de 50% si costa 199,99 lei

eMAG Black Friday 2020 aparate de ras Gilette

9. Un aparat de ras Gilette Labs Heated Starter Kit + 1 rezerva, statie de incarcare, este redus substantial, de la 559,99 lei la 359,99 lei

10. Puteti cumpara rezerve de aparat de ras Gillette Fusion Manual, 16 bucati, cu 129,99 lei, setul fiind redus cu 31%

11. Rezerve de aparat de ras Gilette Mach3, 18 bucati – reducere de 34%, pret de 99,99 lei

12. Rezerve de aparat de ras Gilette Mach3 Regular, 10 bucati – reducere de 31%, pret de 59,99 lei

Toate ofertele sunt AICI.