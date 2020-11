eMAG Black Friday 2020. Azi îți iei combină frigorifică la preț de frigider: 1.200 de lei

eMAG Black Friday 2020 frigidere. Din oferta eMAG de Vinerea Neagra nu lipsesc frigiderele, combinele frigorifice, frigiderele side by side, cele cu o usa sau congelatoarele.

Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat cu atentie oferta eMAG Black Friday 2020 si am descoperit cateva aparate frigorifice care au preturi exceptionale.

De pilda, unele combine frigorifice pot fi cumparate la pret de frigider (1.200 de lei), iar unele frigidere side by side costa cat o combina frigorifica (1.900 de lei).

eMAG Black Friday 2020 combine frigorifice Arctic

1. Combina frigorifica incorporabila Midea, cu un volum de 269 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, costa doar 1.199,99 lei si beneficiaza de livrare pana in casa.

2. Combina frigorifica Arctic, cu un volum de 295 de litri, Clasa A+, Garden Fresh, are o reducere de 25% si costa numai 1.199,99 lei.

Toate ofertele sunt AICI.

eMAG Black Friday 2020 combine frigorifice Beko

3. Combina frigorifica Beko, cu un volum de 344 de litri, Clasa A+, NeoFrost, display, beneficiaza de o reducere de 100 de lei si costa 1.599,99 lei.

4. Combina frigorifica Samsung, cu un volum de 317 litri, No Frost, Twin Cooling, are o reducere de 22% si costa 1.599,99 lei.

Toate ofertele sunt AICI.

eMAG Black Friday 2020 combine frigorifice Electrolux

5. Combina frigorifica Electrolux, cu un volum de 329 de litri, clasa A++, are o reducere de 18% si costa 1.799,99 lei.

6. Combine frigorifica Liebherr, No Frost, cu un volum de 304 litri, are o inaltime de 186 de cm. Beneficiaza de o reducere de 33% si costa 2.199,99 lei.

7. Combina frigorifica LG, cu un volum de 384 de litri, clasa A++, No Frost, Smart Diagnosis, inaltimea de 203 cm, de culoare neagra, are un pret special de 2.199,99 lei.

Toate ofertele sunt AICI.

eMAG Black Friday 2020 frigidere Samsung

8. Frigiderul cu doua usi Daewoo, cu un volum urias de 507 litri, clasa A+ de eficienta energetica, Full No Frost, iluminare, are o reducere de 29% si costa 1.899,99 lei.

9. Un frigider cu doua usi Samsung, cu un volum de 440 de litri, Clasa A+, No Frost, are o reducere de 15% si costa 1.949,99 lei.

Toate ofertele sunt AICI.

eMAG Black Friday 2020 frigidere side by side Star-Light

10. Un frigider side by side Star-Light, cu un volum foarte mare, de 510 litri, Clasa A+, display, total No Frost, cu inaltimea de 178 de cm, negru, are o reducere de 29% si costa 1.899,99 lei.

11. Frigiderul side by side Daewoo, cu un volum de 517 litri, Clasa A+, Full No Frost, display LED, costa 2.499,99 lei.

12. Un frigider side by side Beko, cu un volum de 433 de litri, Clasa A++, NeoFrost Dual Cooling, are o reducere de 10% si costa 2.499,99 lei.

Toate ofertele sunt AICI.

eMAG Black Friday 2020 combine frigorifice Heinner

13. Un frigider cu o usa Braun, cu un volum de 92 de litri, ideal pentru studenti, clasa A+ de eficienta energetica, de culoare alba, are o reducere de 16% si costa 495 de lei.

14. O combina frigorifica Heinner, cu un volum de 262 de litri, cu dozator de apa, clasa A+, are o reducere de 8% in campania eMAG Black Friday 2020 si costa 1.149,99 lei.

15. Combina frigorifica incorporabila Pyramis, No Frost, are o reducere de 17% si costa 1.899,99 lei.

16. Combina frigorifica Bosch, cu un volum de 366 de litri, clasa A++, No Frost, Vital Fresh, are o reducere de 12% si costa 2.798,88 lei.

Toate ofertele sunt AICI.