eMAG Black Friday 2020. Decoratiuni pentru un Craciun de poveste: brazi, globuri, luminite

eMAG Black Friday 2020 decoratiuni de Craciun. Deoarece nu mai este mult pana la sarbatorile de iarna, magazinul online eMAG a inclus in oferta de Vinerea Neagra si numeroase decoratiuni de Craciun.

eMAG Black Friday 2020 decoratiuni de Craciun - brazi

1. Brad artificial Kring Dakota, din PVC, 180cm, suport metalic.

Brad artificial din PVC. Inaltimea totala a bradului, impreuna cu suportul este de 180cm.

Bradul este format din crengi care pot fi modelate si aranjate. Se poate monta in cca. 20 minute si este practic, ecologic si durabil. A se folosi numai in incaperi bine aerisite si a se feri de foc.

Ramurile se pot strange foarte usor in jurul tulpinii, fiind compact si usor de depozitat.

Depozitati intr-o zona curata la temperaturi mai mici de 35˚ Celsius.

Contine instructiuni de montare.

Diametru suport: 56 cm.

eMAG Black Friday 2020 decoratiuni de Craciun – instalatii si luminite

2. Instalatie craciun perdea luminoasa ploaie de stele alb cald.

Pentru o ornare cat mai frumoasa a casei, in acest an va oferim o gama variata de instalatii de Craciun Instalatia pentru brad are un rol deosebit, intrucat realizeaza un mediu ambiental primitor si calduros.

Descriere:

stelele mari includ 10 leduri

stelele mici includ 5 leduri

culoare fir: transparent

Alimentare 220 V ~ 50 Hz

Culori:

alb cald

eMAG Black Friday 2020 decoratiuni de Craciun - globuri

3. Set Holly 21 globuri si varf de brad.

Descriere: Este sezonul sarbatorilor, al cadourilor si al timpului de calitate petrecut cu cei dragi. Iarna aceasta te ajutam sa iti accesorizezi casa si bradul de Craciun. Creeaza o atmosfera linistita, calduroasa si stilata cu decoratiunile si ornamentele propuse de noi!

Setul contine:

9 globuri dimensiune 6 cm

12 globuri dimensiune 3 cm

varf de brad dimensiune 12 cm

eMAG Vinerea Neagra - decoratiuni de Craciun

4. Set 10 figurine (mix accesorii pentru brad) Holly – auriu.

Descriere:

Set 10 figurine (mix accesorii pentru brad) Holly - auriu

Ideale pentru decorarea bradului de Craciun.

Material: plastic.

eMAG Black Friday 2020 decoratiuni cu Mos Craciun

5. Mos Craciun cu sac de cadouri Kring, 46 cm, Rosu/Gri.

Pregatirea locuintei pentru sosirea sarbatorilor de iarna, in special a Craciunului este una dintre cele mai frumoase traditii, de aceea alegerea ornamentelor potrivite reprezinta o sarcina importanta, atat pentru copii cat si pentru adulti.

In acest sens, am adus pentru tine figurinele lui Mos Craciun de diferite dimensiuni si cu diferite accesorii, potrivite pentru a intra in spiritul Craciunului asa cum se cuvine.

Acestea sunt ideale atat pentru decorarea casei, cat si a bradului sau a ferestrei.

6. Decoratiune Craciun kaemingk, 11 LED-uri, 16x58x16, alimentare baterii.

Pasiunea celor de la Kaemingk de a uimi continuu lumea, i-a facut principalul importator si exportator de decoratiuni sezoniere.

In fiecare an, echipa acestora, formata din aproximativ 400 de angajati, prezinta cele mai inovatoare colectii de decoratiuni pentru Craciun, primavara/vara, Paste si multe altele.

Colectia acestora cuprinde peste 19.000 de obiecte decorative pentru casa si gradina, acestia avand numeroase showroom-uri in peste 80 de tari, cum ar fi Olanda, Belgia, Germania, Statele Unite.

Caracteristici: necesita 2 baterii AA (neincluse).

eMAG Black Friday 2020 decoratiuni de Craciun - trenulete

7. Trenulet Holly cu cadouri Craciun.

Descriere: Decoratiune de Craciun rezistenta realizata din lemn. Reuseste sa atraga atentia oricarui copil datorita modului colorat in care este pictat si datorita design-nului atratctiv de trenulet umplut cu cadouri.

Dimensiune: 25 cm.

eMAG Black Friday 2020 decoratiuni de Craciun – coroana din conuri de brad

8. Decoratiune Craciun eNoelle, materiale naturale, conuri de brad, 4 suporturi de lumanare, 28 cm.

eNoelle va ofera decoratiuni speciale, pentru a va decora casa in preajma sarbatorilor de iarna.

Aceste decoratiuni de sarbatoare vor adauga bucurie si frumusete casei tale.

- 4 locuri pentru lumanare;

- diametru de 28 cm;

eMAG Black Friday 2020 ornamente de Craciun

9. Set 12 ornamente de Craciun din lemn, DE419-219-1, 6x6 cm, multicolor.

Descriere: Set 12 ornamente de Craciun din lemn, DE419-219-1, 6x6 cm.

eMAG Black Friday 2020 decoratiuni – pom de Craciun

10. Pom decorativ luminat, MAGIC CHRISTMAS, tip CIRES inflorit 200 cm, 320 leduri, ALB CALD, HEBER.

Caracteristici:

- pom decorativ destinat utilizarii atat in interior cat si la exterior;

- sura de lumina 320 x LED-uri, lumineaza alb cald;

- decoratiunile sunt sub forma unor flori de cires;

- factor de protectie IP44;

- se alimenteaza la retea, 230 V cu adaptor inclus;

- lungime cablu de alimentare 5 m;

- sursele de lumina nu pot fi schimbate!

eMAG Black Friday 2020 – cosuri cadou de Craciun

11. Cosuri cadou cu o multime de bunatati:

- ciocolata

- bomboane

- vin

- sampanie

- cozonaci

- produse de ingrijire (sampon, sapunuri, produse handmade etc)

