eMAG Black Friday 2020 la haine pentru femei. Cu 61 de lei te înnoiești de sus până jos

eMAG Black Friday 2020 la haine pentru femei. Din oferta de Vinerea Neagra 2020 de la eMAG nu lipsesc hainele si incaltamintea pentru femei.

Toate ofertele de Vinerea Neagra apar AICI.

Fie ca va intereseaza hainele groase, de iarna, fie ca vreti sa va pregatiti de pe acum pentru sezonul cald din 2021, in oferta eMAG veti gasi numeroase produse pentru toate gusturile:

- geci

- paltoane

- hanorace

- bluze

- tricouri

- blugi

- tenisi

- botine

- cizme etc

Preturile sunt foarte mici, iar cu numai 61,46 de lei (un cardigan la 5,67 lei + o bluza la 12,58 lei + blugi la 20,21 lei + tenisi la 23 de lei) te poti imbraca de sus pana jos.

eMAG Black Friday 2020 fashion pentru femei

1. Geaca cu captuseala de blana shearling sintetica, Rosu stins, de la DeFacto.

Descriere:

- imprimeu uni

- material poliester

- stil casual

- croiala regular fit

- guler lat

- fara gluga

- maneci lungi

- 2 buzunare frontale

- captuseala de blana shearling sintetica

- fermoar



Pretul este AICI.

Toate ofertele de Vinerea Neagra apar AICI.

2. Un cardigan de dama de la Liz Devy, gri, masura M, costa doar 5,67 de lei.

Cardiganul este perfect pentru sezonul toamna-iarna, poate fi purtat fara probleme peste un tricou sau o bluza intr-o zi racoroasa. Are o tesatura fina si comfortabila, care contureaza lejer silueta pentru o potrivire perfecta intre stil si feminitate.

Mansetele, cele doua buzunare false si nasturii colorati, fac ca acest articol sa fie usor de purtat in tinutele smart-casual.

Compozitie: - 60% Bumbac + 40 % Polyester

Pretul este AICI.

Toate ofertele de Vinerea Neagra apar AICI.

eMAG Black Friday 2020 imbracaminte pentru femei

3. O bluza rosie, marimea S, costa 12,58 de lei.

Descriere:

- bluza rosie

- decolteu rotund

- maneca lunga

Compozitie:

80% bumbac, 20% poliester

Pretul este AICI.

Toate ofertele de Vinerea Neagra apar AICI.

eMAG Black Friday 2020 tricouri pentru femei

4. Tricou cu imprimeu logo Amplified, Roz, de la Puma.

Tricoul are logo-ul Puma, este din bumbac, iar stilul este casual. Are un decolteu la baza gatului si maneci scurte.

Pretul este AICI.

Toate ofertele de Vinerea Neagra apar AICI.

eMAG Black Friday 2020 hanorace pentru femei

5. Hanorac cu buzunar kangaroo si imprimeu grafic, Maro nisip, de la Koton.

Hanoracul are un stil casual si o croiala lejera. Materialul este din bumbac. Manecile sunt lungi, iar hanoracul are buzunare kangaroo. Nu are sistem de inchidere.

Exteriorul este din 67% bumbac si 33% poliester.

Pretul este AICI.

Toate ofertele de Vinerea Neagra apar AICI.

eMAG Black Friday 2020 blugi pentru femei

6. O pereche de jeansi strech gri talie regular Esmara, de dama, marimea 32/32, costa numai 20,21 lei.

Detalii produs:

Jeansii strech pentru dama cu talie regular Esmara sunt comozi si moderni prin rupturile decorative.

Culoare: gri

Talie regular

Se incheie cu nasture si fermoar

Compozitie: 98% bumbac, 2% elastan

Dispun de cinci buzunare practice (trei in fata si doua la spate)

Au gaici pentru curea

Prezinta rupturi decorative

Pot fi purtati impreuna cu o camasa casual si o pereche de balerini usori si comozi sau cu un tricou si o pereche de pantofi sport/tenisi.

Sunt confectionati din bumbac si elastan si se muleaza perfect pe corp.

Materialul este respirabil si ofera un confort termic optim.

Sunt prevazuti cu cinci buzunare practice.

Se spala la 40 de grade separat sau impreuna cu haine in aceeasi nuanta.

Se pot calca.

Pretul este AICI.

Toate ofertele de Vinerea Neagra apar AICI.

eMAG Black Friday 2020 fuste

7. Fusta midi cu pliuri E, Rosu, de la Koton.

Fusta in stil casual / office are un imprimeu uni, o croiala evazata si pliuri. Este din material sintetic si are talie inalta. Lungimea este midi.

Pretul este AICI.

Toate ofertele de Vinerea Neagra apar AICI.

eMAG Black Friday 2020 paltoane pentru femei

8. Palton de dama de la Chic Diva Bella, Verde.

Paltoanele de dama sunt un must have pentru orice doamna si domnisoara in acest sezon. Paltonul Bella se remarca prin croiala dreapta, simpla, care poate pune in valoare atat silueta mignona cat si pe celelalte.

Are un guler in V, cu revere inguste, iar mai jos, doua clapete de buzunar, aplicate frontal care iti vor marca frumos zona taliei. Se inchide prin trei butoni maro, dar poate fi purtat si deschis atunci cand vremea o permite. Are un look elegant casual, fiind ideal pentru tinutele de zi cu zi.

Lungime: 90 cm

Pretul este AICI.

Toate ofertele de Vinerea Neagra apar AICI.

eMAG Black Friday 2020 tenisi de dama

9. O pereche de tenisi de dama, culoare bleumarin, marime 38, costa numai 23 de lei.

Pantofii stil sport au culoarea bleumarin, sunt din material textil, si se inchid cu sireturi si banda elastica.

Pretul este AICI.

Toate ofertele de Vinerea Neagra apar AICI.

eMAG Black Friday 2020 ghete pentru femei

10. Ghete de piele nabuc Joslin, Maro caramel, 5.5, de la Timberland.

Ghetele au un toc de 3,5 cm. Au culoarea maro caramel, imprimeu uni si sunt stil casual. Sunt fabricate din piele nabuc. Varful este rotund, iar tocul masiv.

Au logo stantat si un sistem de inchidere cu sireturi.

Pretul este AICI.

Toate ofertele de Vinerea Neagra apar AICI.

eMAG Black Friday 2020 cizme pentru femei

11. Cizme de piele cu insertii de piele ecologica Love de la Liu Jo.

Cizmele cu talpa joasa de culoare neagra au imprimeu uni si sunt in stil casual. Sunt fabricate din piele naturala si piele ecologica. Varful este rotund, talpa plata. Sistemul de inchidere este cu sireturi si fermoar.



Pretul este AICI.

Toate ofertele de Vinerea Neagra apar AICI.

eMAG Black Friday 2020 botine

12. Botine de piele ecologica cu toc stiletto Alise de la Calvin Klein.

Botinele cu toc, de culoare neagra, sunt in stil casual / elegant. Sunt fabricate din piele ecologica. Varful este ascutit, tocul de tip stiletto. Se inchid cu fermoar.

Tocul este inalt de 9,5 cm.

Pretul este AICI.

Toate ofertele de Vinerea Neagra apar AICI.