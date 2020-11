eMAG Black Friday 2020. Laptopuri puternice la prețuri mici, ca să lucrezi cu spor de acasă

eMAG Black Friday 2020 laptopuri. Vineri, 13 noiembrie, cel mai mare magazin online din Romania sarbatoreste cea de-a 10-a editie a evenimentului Vinerea Neagra.

“Anul acesta oamenii vor să investească mai mult în confort și tehnologie, în contextul generat de pandemie, și am construit o oferta diversă cu milioane de produse. Ne pregătim de un an, timp în care am lucrat cu furnizorii și partenerii noștri, firmele de curierat s-au pregătit și ele intens pentru a avea o zi de sărbătoare în care le oferim clienților cele mai mari reduceri din an”, a spus Tudor Manea, director general eMAG, citat intr-un comunicat de presa.

Cu ocazia eMAG Black Friday 2020 magazinul online a anuntat ca, in total, scoate la vanzare 40.000 de produse IT.

Bineinteles, nu vor lipsi laptopurile. Deja pe site-ul eMAG au aparut laptopuri puternice la preturi excelente, de sub 2.000 de lei.

eMAG Black Friday 2020 laptopuri ieftine cu diagonala mare

1. Laptop HP Chromebook 14-db0003na, cu diagonala de 14 inch, dual core A4, 4Gb DDR4, 32Gb eMMC, Chrome OS.

Procesor - AMD Dual-Core A4-9120 APU (2.2 GHz frecventa de baza, up to 2.5 GHz frecventa turbo, 1 MB cache)

Memorie standard - 4 GB DDR4-1866 SDRAM (pe placa)

Placa video - AMD Radeon R3 Graphics, Integrata

Hard disk - 32 GB eMMC

Display - 35.6 cm (14") diagonala HD SVA anti-glare WLED-backlit (1366 x 768)

eMAG Black Friday 2020 laptopuri HP

Conexiune wireless - Qualcomm Atheros QCA6174A-5 802.11a/b/g/ac 2x2 Wi-Fi si Bluetooth 4.2 Combo

Sloturi - 1 cititor carduri microSD

Porturi externe: 2 USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (incarcare, alimentare, video, date); 2 USB 2.0 Gen 1; 1 casti/microfon combo

Dimensiuni (W x D x H): 22.69 x 33.7 x 1.83 cm

Greutate - 1.54 kg

Sursa de alimentare - 45 W AC adaptor alimentare

Tip baterie - 2-celule, 47.36 Wh Li-ion

Viata baterie - Pana la 10 ore si 30 minute

Camera web - HP TrueVision HD camera cu microfon integrat

Audio - Doua difuzoare

eMAG Black Friday 2020 laptopuri Full HD

2. Laptop Lenovo V15 ADA cu procesorRyzen™ 3 3250U 2.60 GHz, 15.6" Full HD, 4GB 256GB SSD, AMD Radeon Graphics, Free DOS, Iron Grey.

Lenovo V15 este un manager de birou, executand cu eficienta sarcinile zilnice. Va va pastra productivitatea si securitatea datelor, in timp ce designul subtire, mic si marginile laterale inguste ofera un aspect curat si profesional pe birou - sau oriunde ai alege sa il folositi.

Optiunile duble de stocare ale laptopului Lenovo V15 ajuta la productivitate, in timp ce firmware-ul integrat - Modul de platforma de incredere (TPM) 2.0 - mentine securitatea muncii rezultate prin criptarea datelor si parolelor.

eMAG Black Friday 2020 laptopuri Lenovo

Designul contemporan al acestui laptop ii ofera un aspect premium, cu un corp subtire care este usor de transportat atunci cand nu esti la birou. Ecranul FHD (1920 x 1080) de 15,6 inchi ofera culori vii si clare, cu margini inguste pentru a imbunatati experienta vizuala.

Testat pentru fiabilitate – Producatorul a testat acest laptop pentru fiabilitate si durabilitate impotriva a opt conditii extreme. Este pregatit pentru orice conditii pe care le poate intampina.



eMAG Black Friday 2020 laptopuri ASUS

3. Laptop ASUS X543MA cu procesor Intel® Celeron® N4000 pana la 2.60 GHz, 15.6", HD, 4GB, 500GB HDD, Intel UHD Graphics 600, Free DOS, Grey.

Design clasic. Culori clasice - ASUS X543 este alimentat de o gama variata de procesoare Intel® cu memorie de 4GB pentru o performanta receptiva si fluida. X543 ofera, de asemenea, un design dual-storage. Este laptopul ideal pentru utilizare zilnica si divertisment.



Finisaje Elegante. Design subtire - ASUS X543 este echipat cu o carcasa solida si usoara, ce cantareste doar 1.9kg – fiind solutia ideala pentru utilizare portabila. Finisajul sau premium va atrage cu siguranta atentia.



Laptop-urile din Seria ASUS X543 sunt echipate cu procesoare Intel®, insotite de 4GB RAM, si solutie grafica Intel UHD. Este platforma ideala pentru utilizarea zilnica si divertisment.



Conectivitatea simplificata - Portul USB 3.2 Gen 1 va ofera viteze ultra rapide. ASUS X543 are de asemenea porturi USB 2.0 standard pentru a asigura compatibilitatea cu toate dispozitivele USB. Optiunile suplimentare de conectare includ iesirea HDMI, un cititor de carduri microSD.

Sunet expansiv, optimizat de experti - O combinatie de componente hardware, software, si optimizare atenta, tehnologia SonicMaster a fost dezvoltata cu scopul declarat de a va oferi cel mai bun sunet disponibil in cazul unui notebook. Un codec profesionist asigura o performanta sonora cu un nivel de precizie foarte ridicat, un amplificator optimizat permite redarea sunetului la un volum superior, in timp ce difuzoarele si camerele de rezonanta mai largi suporta un sunet mai puternic si bass mai profund.



Design special al difuzoarelor pentru sunet de calitate superioara - X543 este echipat cu difuzoare ce maximizeaza fiecare milimetru cubic disponibil in carcasa pentru a va oferi un nivel mai bun de performanta la frecvente joase si zgomot redus. Camera de rezonanta de dimensiuni mari (19.4cc) ofera un bass mai bun si o claritate sonora excelenta.

eMAG Black Friday 2020 laptopuri cu design subtire

Experimenteaza o lume a culorilor cu tehnologia ASUS Splendid - Pentru a-ti oferi doar imagini de o calitate excelenta, tehnologia exclusiva ASUS Splendid include un sistem de corectie a temperaturii de culoare, ce permite reproducerea unei palete de culori mai bogate si profunde.

Aceasta dispune de patru moduri de afisare vizuale, ce pot fi accesate printr-o singura apasare de buton. Modul Culori Puternice optimizeaza contrastul pentru vizualizarea de fotografii sau urmarirea de clipuri video si filme; Modul Eye Care reduce nivelul de intensitate al luminii albastre si este ideal pentru citit pe perioade lungi de timp. Modul Normal a fost optimizat pentru sarcini de utilizare zilnica; in timp ce Modul Manual este utilizat pentru ajustari avansate ale culorilor.



Design ergonomic al tastaturii - Tastarea este mai confortabila ca niciodata cu ajutorul tastaturii complete de tip chiclet, fabricata dintr-o singura bucata, a modelului ASUS X543. Un proces imbunatatit de asamblare face posibila atingerea unei curse de doar 1.8mm pentru taste si minimalizarea fenomenului de ”plutire” al acestora, pentru o experienta de tastare mult mai solida.



Ramane rece chiar si dupa ore intregi de utilizare - Tehnologia ASUS IceCool le ofera modelelor X543 un design intern unic ce rezolva problemele de confort cauzate de supraincalzire prin prevenirea acumularii nedorite de caldura in zona suportului pentru palme.

Aceasta pastreaza o temperatura de 28°C - 35°C la suprafata suportului pentru palme – semnificativ mai mica decat temperatura normala a corpului uman. Aceasta structura interna exclusiva plaseaza componentele generatoare de caldura la distanta maxima fata de punctul de interactiune cu utilizatorul si, prin utilizarea sistemului performant de racire cu radiatoare si orificii de aerisire, va ofera un nivel ridicat de confort chiar si in cazul utilizarii pe termen lung.



