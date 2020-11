eMAG Black Friday 2020. Parfumuri pentru femei și pentru bărbați reduse și cu 50%

eMAG Black Friday 2020 parfumuri pentru femei si pentru barbati. Din oferta eMAG din cea de-a 10-a editie a evenimentului Vinerea Neagra nu lipsesc parfumurile pentru el si pentru ea.

Toate ofertele de Vinerea Neagra apar AICI.

De pe siteul eMAG veti putea cumpara la preturi reduse chiar si cu peste 50% produse precum:

- apa de colonie

- apa de toaleta

- apa de parfum

- parfum

eMAG Black Friday 2020 parfumuri pentru femei Dolce & Gabbana

1. Apa de toaleta pentru femei Dolce & Gabbana Light Blue, 100 ml, beneficiaza de o reducere de 56% de eMAG Black Friday 2020, si costa 99,99 lei.

2. Apa de Parfum Yves Saint Laurent Black Opium, Femei, 50ml.

Yves Saint Laurent Black Opium este un parfum Oriental Condimentat pentru femei. Acesta este un parfum nou, creat de Nathalie Lorson, Marie Salamagne, Olivier Cresp si Honorine Blanc si lansat in anul 2014.

Notele de varf sunt piper roz, floare de portocal si Para;

Notele de mijloc sunt cafea si iasomie;

Notele de baza sunt vanilie, paciuli si cedru.

eMAG Black Friday 2020 parfumuri pentru femei Lancome

3. Apa de Parfum Lancome La Vie Est Belle, Femei, 50ml.

La Vie Est Belle de Lancome este un parfum Floral Fructat Gurmand de dama ce reprezinta improspatare si fericire. La Vie Est Belle a fost lansat in 2012. La Vie Est Belle a fost creat de Olivier Polge, Dominique Ropion si Anne Flipo. Compozitia parfumului se bazeaza pe trei trasee: un traseu Floral, un traseu Fructat si un traseu format din note gurmande.

- Notele de varf sunt coacaze negre si Para;

- Notele de mijloc sunt stanjenel, iasomie si floare de portocal;

- Notele de baza sunt paciuli, boabe de tonka, vanilie si pralina.

Sarbatorind femeile care reprezinta o sursa continua de inspiratie, Lancome celebreaza decenii de frumusete, inovatii stiintifice, parfumuri, produse de skin-care si machiaj extraordinar. Cele peste 8 decenii de feminitate atemporala, care se reinventeaza constant, stau marturie faptului ca "La vie este belle" cu Lancome. A privi inapoi pentru a merge mai increzatori inainte, este deviza Casei Lancome, pentru care frumusetea inseamna ceva liber si plin de fericire.

eMAG Black Friday 2020 parfumuri pentru ea

4. Apa de Parfum Chopard Wish, Femei, 75ml.

Chopard Wish este un parfum oriental-vanilat pentru femei, lansat in anul 1999. Creatorul acestui parfum este Nathalie Lorson.

- Note de varf: Caprifoi, fragute, nuca de cocos, lemn de trandafir, para, coacaze negre, salcam, floare de portocal;

- Note de mijloc: Miere, violeta, orhidee, lapte, heliotrop, lacramioare, iasomie, magnolie;

- Note de baza: Lemn de santal, ambra, patchouli, vanilie, boabe de Tonka, caramel, tamaie.

Chopard este unul dintre brand-urile cele mai cunoscute din lume de ceasuri si bijuterii. Povestea acestei marci se scrie din anul 1860, in satucul elvetian Sonvilier, unde talentatul mestesugar Louis-Ulysse Chopard a deschis o mica ceasornicarie. Creatiile sale au dobandit rapid o faima extinsa pana pe meleaguri indepartate (Rusia, Scandinavia etc.).103 ani mai tarziu, firma Chopard a fost cumparata de Karl Scheufele din Germania. Sub conducerea sa, compania s-a dezvoltat vertiginos si, in cele din urma, a intrat si pe piata de cosmetice.

eMAG Black Friday 2020 parfumuri Chopard

Chopard continua sa-si urmeze filozofia bazata pe urmatoarele sase valori: independenta, calitate aproape de perfectiune, creativitate, traditie, respect si indrazneala.In ceea ce priveste creatia parfumurilor sale, Chopard colaboreaza cu celebrii design-eri – Olivier Polge, Bruno Jovanovic, Louise Turner, Michel Girard, Michel Almairac si altii. Primul parfum feminin Casmir a devenit un enorm succes. Datorita „tonului“ de fructe tropicale si subtropicale (cocos, mango, bergamota, portocala etc.) ]mbinat cu flori (geranium, lacramioare, iasomie) parfumul este foarte dulce si senzual.

Merita mentionat si faptul ca numeroase parfumuri Chopard (ca, de exemplu, Happy Spirit) completeaza colectii de bijuterii si ceasuri cu acelasi nume. Bijuteriile influenteaza si aspectul flacoanelor, asemanator pietrelor pretioase slefuite.In incheiere dorim sa mentionam ca Chopard acorda o mare importanta protejarii mediului inconjurator. In plus, brand-ul isi aduce contributia la multe activitati de binefacere in domeniul medicinii, ecologiei, artei si culturii.

Marca Chopard ii va atrage cu siguranta pe toti cei ce incearca cu placere produse de calitate mai putin cunoscute, doresc sa contribuie indirect la o activitate de binefacere si, eventual, sa-i surprinda pe cei din jur cu un parfum original si neobisnuit.

eMAG Black Friday 2020 apa de parfum

5. Apa de Parfum Jean Paul Gaultier Scandal, Femei, 50 ml.

Creatia designerului francez Jean Paul Gaultier se desfasoara sub semnul libertatii, al senzualitatii si al spiritului rebel. El a mutat stilul relaxat al strazii pe podiumul modei si moda de pe podium inapoi in strada. Nu degeaba a fost poreclit „copilul teribil” al modei.

Jean Paul Gaultier a prezentat prima sa colectie de moda la mijlocul anilor 80. Mai tarziu, a creat emblematica rochie pentru cantareata Madonna, precum si costumele pentru numeroase filme de succes.

Caracteristicile stilului sau transpar si in parfumurile cu care brandul isi surprinde fanii, de peste 20 de ani. Primul parfum Jean Paul Gaultier a fost lansat in 1993, iar succesele continua. De exemplu, excentrica apa de parfum Scandal, lansata in anul 2017, provoaca din nou intregul mapamond.

eMAG Black Friday 2020 parfumuri pentru barbati – Hugo Boss

6. Apă de Toaletă pentru bărbați, Hugo Boss The Scent, 100 ml, are o reducere de 54% in campania eMAG Black Friday 2020 parfumuri pentru barbati si costa 99,99 lei.

Apa de toaleta barbateasca Hugo Boss Boss The Scent va fermeca simturile femeilor din jurul dumneavoastra. Acest parfum este conceput pentru seductie rafinata. Aroma sa intensa si de mare efect este atragatoare si irezistibila.

Tonurile de varf de ghimbir ii vor captiva pe cei din jur. Fructul afrodiziac maninka intensifica sentimentul de excitare. Aroma animala a pielii adevarate confera parfumului o senzualitate unica. Parfumul se ascunde intr-un flacon unic, cu detalii argintii. In flacon straluceste un lichid de culoarea chihlimbarului. Unicul parfum barbatesc Hugo Boss Boss The Scent a fost lansat in anul 2015.

- Note de varf: ghimbir;

- Note de mijloc: lavanda;

- Note de baza: piele.

eMAG Black Friday 2020 parfumuri Versace pentru barbati

7. Apa de toaleta Versace Eros, Barbati, 100ml.

Eros de Versace este un parfum Aromatic Fougere de barbati. Acesta este un parfum nou, Eros a fost lansat in 2012. Creatorul acestui parfum este Aurelien Guichard.

- Notele de varf sunt menta, mar verde si lamaie;

- Notele de mijloc sunt boabe de tonka, muscata si ambroxan;

- Notele de baza sunt vanilie de Madagascar, vetiver, lichen, cedru de Virginia si cedru de Atlas.

eMAG Black Friday 2020 – apa de toaleta pentru barbati

8. Apa de Toaleta Paco Rabanne 1 Million, Barbati, 100 ml.

1 Million de Paco Rabanne este un parfum lemnos-condimentat de barbati, lansat in 2008 si creat de Christophe Raynaud, Olivier Pescheux si Michel Girard.

- Notele de varf sunt grapefruit, menta si mandarina sangerie;

- Notele de mijloc sunt trandafir, scortisoara si note condimentate;

- Notele de baza sunt pielarie, note lemnoase, ambra si paciuli indian.

Parfumurile Paco Rabanne poarta in sine mesajul extravagantei, combinate cu luxul si calitatea de exceptie. Sunt pur si simplu originale ca viata insasi, ca puterea creatoare a celui care le-a dat numele. Marca Paco Rabanne este creata pentru toti cei care nu au nevoie de reguli externe, nu se iau automat dupa obiceiuri inradacinate, ci cauta ceva exclusivist si, in acelasi timp, original.Paco Rabanne este un pseudonim care a adus faima barbatului pe nume Francisco Rabaneda Cuervo. S-a nascut in Spania in anul 1934 si, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a fugit cu familia in Franta, care i-a devenit a doua casa. A studiat arhitectura, dar s-a regasit definitiv in lumea modei. A lucrat ca designer pentru renumite case de moda, iar in anul 1966 a fondat propria casa de moda si propriul salon, care au devenit apreciate datorita materialelor neconventionale pe care le folosea. De exemplu, Paco Rabanne a prezentat cu succes imbracaminte din hartie, plastic sau metal. Modelele sale croite la comanda au avut intotdeauna reputatia celei mai bune calitati, mai ales in ceea ce priveste detaliile de finisare.

Brand-ul Paco Rabanne s-a concentrat atat asupra parfumurilor barbatesti, cat si asupra celor feminine. Separa cu grija inspiratia pentru ambele sexe si creeaza arome proaspete, senzuale, pline de vitalitate si energie. Un exemplu il constituie gama 1 Million, care devine unul dintre cele mai populare parfumuri masculine si, in varianta Lady Million, feminine.Flacoanele ostentative ale parfumului 1 Million, in forma de lingouri de aur, ascund compozitii din esente perfect echilibrate – tonurile grele ale ambrei si ale mirodeniilor dulci alternand cu cele de flori albe si de trandafiri. O aroma pentru barbatii energici si iubitori de progres, care considera parfumul exclusiv a fi un accesoriu deosebit.

Parfumurile Paco Rabanne sunt destinate celor activi si individualisti, cu o personalitate usor dominanta, care stiu sa savureze sentimentul unicitatii si al calitatii exceptionale. Bucurati-va de complexitatea parfumurilor Paco Rabanne, care stiu sa trezeasca in fiecare energia si bucuria de a trai.

eMAG Black Friday 2020 parfumuri pentru barbati - Dior

9. Apa de Toaleta Christian Dior Sauvage, Barbati, 100 ml.

SAUVAGE-EDT "Sauvage" este inspirat de spatiile deschise, salbatice, de cerul albastru care acopera peisajele stancoase, sub caldura soarelui din desert. Parfumierul Casei Dior, Francois Demachy, semneaza aceasta creatie unica. Aroma este anuntata ca una revigoranta, cruda si nobila in acelasi timp.

Compozitia selecteaza atent cele mai naturale ingrediente. Notele revigorante de top, de bergamota de Calabria, intalnesc ambroxanul, obtinut din pretioasa ambra gri, dezvaluind o senzuala tenta lemnoasa. Pentru crearea acestuia parfumierul a fost inspirat de imaginea unui barbat puternic, de o masculinitate absoluta, care transcede timpul si moda..astfel a fost ales actorul Johnny Deep, o surpriza placuta si o alegere inspirata.



Notele de varf: piper si bergamota de Calabria;

Notele de mijloc: muscata, lavanda, piper de Sichuan, elemi, piper roz, vetiver si paciuli;

Notele de baza: cedru, labdanum si ambroxan.

