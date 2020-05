eMAG reduceri. 3 aparate de aer conditionat sub 1.400 de lei, pentru o vara racoroasa

eMAG reduceri aparate de aer conditionat. A ramas foarte putin timp pana la inceputul verii, asa ca cel mai mare magazin online din Romania are oferte foarte bune la aparate de aer conditionat in campania Spring Sale.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 aparate de aer conditionat performante si eficiente energetic ce costa fiecare sub 1.400 de lei.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat Tosot

1. Un aparat de aer conditionat TOSOT Liberty 9000 BTU Wi-Fi, Clasa A++, kit de instalare inclus*, I Feel, alb, are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri Spring Sale.

Pretul este AICI.

Modelul Liberty, primul reprezentant al brand-ului TOSOT in Romania, urmareste sa se afirme prin calitate si tehnologia de ultima ora.

Cu un design minimalist si eficienta dovedita, TOSOT propune clientilor sai un echipament fiabil, care garanteaza costuri reduse de mentenanta, la un bun raport calitate – pret.

Design compact - Aspect elegant ideal pentru locul tau, in stilul care ti se potriveste.

Aparatul are clasa de energie A++ pentru racire si A+ pentru incalzire.

Kit de instalare inclus: acesta este compus din traseu frigorific (teava cupru gaz si lichid, izolatie aferenta), tub de evacuare a condensului si protectie pentru trecerea prin perete. Cablul de alimentare nu este inclus.

WiFi: Control de la distanta, prin WiFi, cu ajutorul aplicatiei specifice si telefonului mobil inteligent.

-15°C Racire: Functionare in modul de racire pana la temperatura exterioara de -15 grade C

-15°C Incalzire: Functionare in modul de incalzire pana la temperatura exterioara de -15 grade C

Viteza TURBO: Setare rapida a vitezei maxime a ventilatorului unitatii interioare, in modul racire sau incalzire

8°C incalzire: Activare automata a modului de incalzire cand temperatura ambientala interioara atinge 8 grade C, pentru mentinerea acestei temperaturi

Viteza AUTO: Setare automata a vitezei ventilatorului unitatii interioare functie de conditiile ambientale, modul de operare si temperatura setate

I Feel: Ajustare automata a temperaturii, prin detectia temperaturii ambientale cu ajutorul senzorul din telecomanda

Auto-restart: Repornire automata, dupa o cadere de tensiune; la repornire sunt pastrate setarile anterioare aparitiei evenimentului

eMAG reduceri aparate de aer conditionat ieftine

Sleep: Operare pe timpul somnului prin care este ajustata automat curba de temperatura, pentru a spori confortul utilizatorului

Timer: Functie prin care sunt programate pornirea/ oprirea automata a aparatului, in modul de functionare si la temperatura setate

Dezghetare inteligenta: Activare automata a ciclului de dezghetare pentru curatarea ghetii de pe condensator si restabilirea functiei de incalzire

Pre-incalzire inteligenta: In modul de incalzire, aerul este suflat de unitatea interioara dupa incalzirea prealabila a acestuia

Afisaj LED: Panoul frontal al unitatii interioare este dotat cu afisaj LED

Autodiagnoza: Autodiagnoza, in cazul aparitiei unui defect, si afisare a codului de eroare pe display-ul LED al unitatii interioare

Blocare: Blocare a tastaturii telecomenzii, pentru a restrictiona accesul copiilor la functiile acesteia

R32: Refrigerant cu impact redus asupra mediului inconjurator si eficienta energetica ridicata.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat in campania Spring Sale

2. Aparatul de aer conditionat Inventor Life Pro 9000 BTU, Clasa A++, Filtru Hepa, Follow me, L5VI32-09WFR, Alb, are o reducere de 34% in campania eMAG reduceri Spring Sale.

Pretul este AICI.

Noua serie de aparate de aer conditionat Life Pro de 9.000 Btu/h asigura un maxim de economie la energie. Poti acum sa te bucuri de o atmosfera sanatoasa si curata la modul impecabil, fara germeni sau mirosuri neplacute datorita ionizatorului integrat si a filtrului sterilizator HEPA.

Beneficiati de reducerea costurilor si economie la energie cu noua serie Life Pro. Superioritatea noului aparat de aer conditionat este legata de stratul de protectie Golden Fin (lamela aurie) ce se regaseste atat la unitatea interioara, cat si la cea exterioara, care le protejeaza impotriva coroziunii si a conditiilor meteorologice dificile, extinzand perioada de viata a aparatului si permitandu-ti sa te bucuri de temperaturi perfecte pentru o perioada mai mare de timp.

Eficienta energetica de racire A++ si eficienta energetica de incalzire A+++ - Tehnologia inovativa cu care este echipat fiecare aparat de aer conditionat Inventor asigura performante excelente la costuri minime. Profitati de clasele energetice A++ si A+++ si obtineti economii majore de energie electrica si bani.

Ionizato - Acest dispozitiv elibereaza o cantitate mare de energie, eliminand mirosurile, praful si fumul, oferind astfel un mediu sanatos si curat.

Filtru de sterilizare HEPA - Cu ajutorul acestui filtru se elimina chiar si cele mai mici particule de praf din aer, se elimina germenii astfel incat sansele de alergii si boli scad, asigurand un aer curat in camera.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat Invertor Life Pro

Hotel Menu - Instalatiile de climatizare Inventor prezinta managementul unitatii inovative de climatizare "HOTEL MENU". HOTEL MENU este un set de caracteristici special concepute pentru a ajuta la o functionare mai buna si mai economica a instalatiilor de climatizare instalate in unitatile hoteliere.

Lamela Aurie - Proectie superioara pentru aparatul dumneavoastra de aer conditionat, in special in zone cu un nivel ridicat al umiditatii si potential coroziv crescut, precum zonele de coasta. Stratul de protectie aurit, anticoroziv, al unitatii exterioare protejeaza impotriva ploii, salinitatii ridicate din aer si a altor elemente corozive, asigurand cresterea performantei si extinderea perioadei de utilizare a aparatului. Stratul de protectie aurit al traseului frigorific din unitatea interioara va oferi, de asemenea, un mediu de locuit sanatos si curat.

Mod Silentios - Prin apasarea butonului Silentios aparatele Inventor va ofera o noapte linistita si confortabila.

Autocuratare Puternica - Reduce umiditatea nedorita din unitatea interiora in timpul functionarii in modul de racire. Dupa oprirea aparatului de aer conditionat, ventilatorul din unitatea interioara va continua sa functioneze pentru un timp pana cand aceasta uscata.

Racire la temperaturi scazute - Design-ul special al unitatii exterioare ofera o functie de racire eficienta chiar si la temperaturi exterioare de -15°C.

Follow ME - Telecomanda este echipata cu un senzor de temperatura. Atunci cand functia Follow Me este activata, temperatura detectata de telecomanda este sincronizata cu cea a aparatului, oferindu-va astfel conditii ideale ori unde v-ati afla in incapere.

Filtru cu Τripla Αctiune - Filtrul cu actiune tripla cu vitamina C, Ioni de Argint si Catalizator va protejeaza pielea si imbunatateste calitatea aerului.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat Tesla

3. Aparat de aer conditionat TESLA, 12000 BTU, Clasa A++, filtru antibacterian, I Feel, functie Turbo, TA36FFML-1232IA, R32, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri Spring Sale.

Pretul este AICI.

Procesul de curatare fara efort - Aceasta functie activeaza un proces in 3 etape: in timpul racirii apa condensata colecteaza praful de pe fante. Unitatea interioara este apoi uscata prin incalzire si in cele din urma, modul ventilator indeparteaza umezeala ramasa, mentinand unitatea uscata si impiedicand reproducerea bacteriilor.

Control climatic inovator si intuitiv - Un senzor de temperatura incorporat in telecomanda determina aparatul de aer conditionat sa regleze automat programul de functionare. Aceasta caracteristica ofera o metoda inteligenta si independenta de mentinere a temperaturii optime in incapere.

Protectia sanatatii si bunastarii - Dupa finalizarea racirii sau dezumidificarii, aparatul de aer conditionat activeaza functia antifungica pentru a preveni cresterea ciupercilor si a bacteriilor daunatoare si pentru a mentine un mediu sanatos si placut.

Monitorizare automata si intretinere - Aparatul de climatizare este capabil sa monitorizeze operatiile anormale selectate si sa identifice automat piesele defecte. In acest fel, va afisa un cod de eroare pe ecran, facand mentenanta eficienta si economica.

O prima impresie care dureaza - O foaie galvanizata si sase straturi de acoperire anti rugina asigura ca unitatea exterioara a aparatului de aer conditionat isi mentine un aspect placut, chiar si dupa expunerea prelungita la lumina soarelui si a ploii.

Treceti rapid la rece sau confortabil - Functia turbo activeaza racirea rapida sau incalzirea prin cresterea cantitatii si vitezei fluxului de aer pentru a atinge temperatura dorita. Aceasta functie poate crea conditii confortabile in cel mai scurt timp posibil.

Tehnologie inteligenta pentru somn linistit - Aparatul de climatizare creste sau reduce automat temperatura cu 1° C in primele 2 ore inainte de a deveni constanta pentru a completa tiparele de temperatura ale corpului uman in timpul somnului si a evita supraincalzirea sau racirea in timpul noptii.

Confort la atingerea unui buton - O telecomanda usor de utilizat, cu un design simplu si usor de folosit, care permite activarea usoara a tuturor functiilor. Include un afisaj digital pentru o intelegere directa a setarilor, a programelor curente si a modificarilor in timp real.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat clasa A++ de eficienta

Ecranul ascuns si un design elegant - Afisajul unitatii este ascuns in interiorul panoului, mentinand un aspect simplu si elegant care va completeaza alegerea de design interior.

Afisajul cu LED-uri este usor de accesat, dar este ascuns pentru o atractie estetica maxima.

Un sistem avansat, complet de control DC asigura viteza motorului si reglarea in timp real a fluxului de agent frigorific, ca raspuns la mediul schimbator. Acest lucru inseamna ca aparatul de aer conditionat ruleaza intotdeauna la cea mai mare economie de energie cu o eficienta maxima de racire / incalzire.

O combinatie castigatoare de stabilitate si durabilitate, agentul frigorific ecologic minimizeaza orice impact negativ asupra atmosferei Pamantului. Aparatele de climatizare Tesla se straduiesc sa maximizeze confortul, reducand in acelasi timp amprenta de carbon.

Un filtru lavabil curata efectiv poluarea interioara si praful, purificand aerul si minimizeaza mirosurile si alergenii. Filtrul este usor de indepartat si spalat pentru o modalitate rentabila si eficienta de a mentine confortul si igiena acasa sau la locul de munca.

Turbina eoliana cu diametru mare si designul optimizat al ventilatorilui creeaza o zona de circulatie interna mai mare pentru a reduce separarea fluxului de aer la iesire, generand mai mult aer si mai putin zgomot ce nu deranjeaza.

Acest design usor de utilizat permite conectarea unitatii interioare la unitatea exterioara din ambele parti. Acest lucru ajuta la reducerea timpului de instalare si permite utilizatorului sa aleaga cu adevarat unde sa monteze unitatea.

Pretul este AICI.

