eMAG reduceri. 3 aragaze excelente, la un pret incredibil: 600 de lei

eMAG reduceri aragaze. Magazinul online eMAG are oferte excelente in aceasta perioada la aragaze.

eMAG reduceri aragaze – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 aragaze la un pret incredibil de mic: fiecare dintre aragazele prezentate mai jos costa in jur de 600 de lei.

eMAG reduceri aragaze Heinner

1. Aragazul Heinner HFSC-V50WH, 4 arzatoare, Gaz, Dispozitiv de siguranta plita si cuptor, 50 cm, Alb, are un pret excelent in campania eMAG reduceri aragaze.

Aragazul are un dispozitiv de siguranță pentru plită și cuptor. Dupa aprinderea arzatorului, se mentine apasat butonul timp de aproximativ 5-10 secunde pentru a permite functionarea corecta a dispozitivului.

Daca dispozitivul de siguranta nu s-a incalzit suficient, arzatorul de poate stinge atunci cand butonul este eliberat.



Aragazul are si un capac metalic, iar usa cuptorului este din geam dublu.

Trebuie spus ca aragazul are dimensiuni potrivite si pentru bucatariile mici - Fara compromisuri in privinta optiunilor de gatit. Ai un format ingust, de 50 x 49.5 x 85 cm, care faciliteaza plasarea in orice loc din bucatarie, dar aceleasi functii de gatit cu care te-ai obisnuit.

eMAG reduceri aragaze ieftine

2. Un aragaz cu 4 Arzatoare pe Gaz, meister Hausgerate, SG1000M, 50x55 cm, Sigurante la arzatoare si cuptor, Tava de metal si Gratar, Duze pentru GPL si Garnitura, Capacitate 46 litri, Produs in Turcia, cu Picioruse ajustabile, de Culoare Alba, are o reducere de 14% in campania eMAG reduceri aragaze.

Descrierea produsului:

Aragaz emailat alb cu capac metalic

50x55x83 cm (lxLxI)

4 arzatoare pe Gaz

Tipul gazului si presiunea - NG G20-20mbar

Siguranta la arzatoare si la cuptor

Putere totala gaz: 9.00 Kw(Hs)

Dotat cu duze pentru GPL si Garnitura

Capacitate cuptor 46l

Eficienta energetica A

Picioruse ajustabile

Fixare pe perete

Produs in Turcia

Culoare Alba

eMAG reduceri aragaze Hausgerate

Aragazul se aprinde manual, iar panoul de comanda este pozitionat frontal. Este fabricat din otel emailat, iar capacul din metal. Are 4 arzatoare, dintre care unul mic, unul mare, unul normal si unul Wok.

Gratarele sunt si ele din metal. Cuptorul are un volum generos, de 46 de litri, si o eficienta energetica Clasa A.

eMAG reduceri aragaze Samus

3. Aragazul Samus SM 550 ANS, 4 arzatoare, Siguranta plita + cuptor, 3 Ani garantie, Alb, are o reducere de 32% in campania eMAG reduceri aragaze.

Aragazul se aprinde manual, iar panoul de comanda este pozitionat frontal. Capacul este din metal.

Aragazul are duza GPL si un sertar inferior pentru vase. Culoarea sa este alba. De asemenea, trebuie mentionat ca aragazul are 4 arzatoare, iar gratarele sunt din otel emailat.

Cuptorul are un volum mare, de 52 de litri, si o eficienta energetica de clasa A.

