eMAG reduceri. 3 aspiratoare de top, dar sub 400 de lei in Revolutia Preturilor

eMAG reduceri aspiratoare. Magazinul online eMAG desfasoara in aceasta perioada campania de reduceri Revolutia Preturilor, care are oferte excelente la aspiratoare.

eMAG reduceri aspiratoare – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 aspiratoare de la branduri de top care costa fiecare sub 400 de lei, reducerea fiind chiar si de 46%.

eMAG reduceri aspiratoare Revolutia Preturilor - Philips

1. Un aspirator cu sac Philips Performer Compact FC8371/09, 3 l, Tub telescopic, 750 W, Negru/Albastru, are o reducere de 46% in campania eMAG reduceri aspiratoare Revolutia Preturilor.



Aspiratorul beneficiaza si de livrare pana in casa.



Pretul este AICI.



Capul de aspirare TriActive aplica 3 actiuni de curatare dintr-o singura miscare:

1) Deschide usor covorul cu talpa sa cu design special pentru a indeparta praful in profunzime;

2) Aspira cu usurinta obiecte mari prin orificiul mare din fata;

3) Matura bine praful si mizeria de pe langa mobila si pereti cu cele doua perii laterale.



Tehnologia unica AirflowMax mentine puterea de aspirare ridicata pentru mai mult timp, pentru a utiliza sacul pana la maxim. Tehnologia este conceputa pe baza optimizarii a trei elemente cheie:

eMAG reduceri aspiratoare cu sac



1) Un profil unic al nervurilor in interiorul compartimentului pentru praf pentru a maximiza fluxul de aer din jurul sacului de praf si pentru a permite utilizarea intregii suprafete a sacului;

2) Compartiment pentru praf de mare capacitate, conceput special, care permite deplierea uniforma a sacului de praf;

3) Structuri din fibra de inalta calitate, care nu se infunda, in interiorul sacului de praf, care absorb praful fara a infunda porii, evitand astfel o reducere a puterii de aspirare.



Aspiratorul este conceput cu accesorii integrate, astfel incat nu este nevoie sa duci piese suplimentare cu tine atunci cand cureti. Accesoriul pentru spatii inguste este stocat in rezervor, si o perie moale anti-praf este integrata in mod comod in manerul aparatului, intotdeauna gata de utilizare.



Cuplajele ActiveLock iti permit sa conectezi si sa deconectezi cu usurinta diferite capete de aspirare si accesorii de la tubul telescopic in timpul curatarii.



Multumita dimensiunii sale reduse, aparatul poate fi stocat cu usurinta, economisind spatiu valoros. De asemenea, greutatea redusa faciliteaza transportarea acestuia.



Pretul este AICI.

eMAG reduceri aspiratoare Revolutia Preturilor - Electrolux

eMAG reduceri aspiratoare – Toate ofertele sunt AICI.



2. Un aspirator cu sac Electrolux EPF62IS, 700W, filtru H12 lavabil, perie Parketto, Albastru, are o reducere de 40% in campania eMAG reduceri aspiratoare Revolutia Preturilor.



Produsul beneficiaza si de livrare pana in casa.



Pretul este AICI.



Aspiratorul PowerForce™ este prevazut cu sistemul nostru Power Pro System™ pentru rezultate excelente la aspirare. Sistemul Power Pro System™ combina un motor eficient cu duza DustPro™ permitandu-va sa aspirati perfect orice doriti, fie ca este vorba de covoare sau suprafete dure.



360° Motion Technology™ pentru a ajunge usor si dupa colturi - Toate obiectele mici pe care le avem in casa ne dau sentimentul de intimitate dar sunt si greu de curatat. Iata de ce aspiratorul PowerForce™ este echipat cu mici role turnante care sunt ideale pentru a aspira in jurul obiectelor si a ajunge cu usurinta in locuri greu accesibile.



Golirea sacului de praf se face fara efort, rapid si curat. Clapeta cu acces la 180° va ofera accesul liber la corpul aspiratorului permitandu-va sa inlocuiti sacul de praf in doar cateva secunde.

eMAG reduceri aspiratoare ieftine

Caracteristici:



Reglare manuala a puterii;

Aspirator cu sac, utilizeaza sac de praf S-bag;

Sac s-bag clasic cu durata indelungata de folosire;

Indicator sac de praf plin;

Hygiene Filter™ anti-mirosuri;

Filtru Clean Air Filtration™;

Tub telescopic;

Dispozitive de aspirare;

Amortizor ErgoShock™;

Silence Pro System™;

Maner frontal;

Fanta integrata pentru parcare;

2 pozitii de parcare; Duza DustPro™.



Pretul este AICI.



eMAG reduceri aspiratoare – Toate ofertele sunt AICI.



eMAG reduceri aspiratoare Revolutia Preturilor - Rowenta

3. Un aspirator cu sac Rowenta Compact Power parquet RO3953EA, Tub telescopic din metal, Sac Hygiene+, Rosu, are o reducere de 39% in campania eMAG reduceri Revolutia Preturilor.



Produsul beneficiaza si de livrare pana in casa.



Pretul este AICI.



Combinand rezultatele eficiente si un design optim intr-un singur instrument de curatare compact si usor de utilizat, Compact Power asigura performante exceptionale de aspirare.



Noul cap de aspirare de inalta performanta inlatura cu usurinta murdaria, asigurand cele mai bune rezultate de aspirare pe suprafetele dure. Tehnologia avansata cu doua niveluri de filtrare separa eficient praful de aerul aspirat, captand chiar si cele mai mici particule de praf eliberate in aer, astfel incat 99,98% din praful aspirat este filtrat.



Noul sac Hygiene+ este arma de ultima generatte pentru filtrare perfecta si igiena imbunatatita. Datorita clapei care se inchide automat atunci cand capacul aspiratorului este deschis, nu se mai formeaza nori de praf la schimbarea sacului.



Motorul cu consum scazut de energie (pana la 50%) ofera performanta de aspirare echivalenta cu a unui aspirator Rowenta cu o putere de 2000 W.

eMAG reduceri aspiratoare Revolutia Preturilor - aspiratoare cu sac

Noul cap de aspirare de inalta performanta asigura cele mai bune rezultate de aspirare pe suprafetele dure.



Sistem avansat cu 2 niveluri de filtrare pentru separarea eficienta a prafului din aerul aspirat: un filtru de spuma plasat in fata motorului si un filtru specific pozitionat chiar inainte de orificiul de evacuare a aerului pentru a capta chiar si cele mai mici particule de praf eliberate in aer.



99.98% din praful aspirat este filtrat. Nu este nevoie sa schimbi filtrele. Datorita tehonologiei performante de filtrare, cantitatea de praf acumulata in filtre este atat de mica incat nu este nevoie sa fie schimbate pe toata durata de viata a aspiratorului (folosind sacii Rowenta Hygiene+).



Motorul cu consum scazut de energie de 750W ofera aceeasi performanta de aspirare ca a unui produs cu o putere mai mare (comparativ gama anterioara de aspiratoare Rowenta cu o putere de 2000 W).



Capacitate mare a sacului de colectare a prafului de 3litri - Autonomie mare, ideala pentru a aspira suprafete mari, fara intreruperi pentru golirea sacului.



NOUL SAC HYGIENE+ ofera zero contact cu praful datorita clapei care se inchide automat atunci cand capacul aspiratorului este deschis. Fara nori de praf cand sacul este schimbat.



Pretul este AICI.

eMAG reduceri aspiratoare – Toate ofertele sunt AICI.