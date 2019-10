eMAG reduceri. 3 frigidere la pret bun inainte de Black Friday 2019

eMAG reduceri. Magazinul online emag.ro are reduceri excelente la frigidere de diferite tipuri inainte de Black Friday 2019.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

Desi Black Friday 2019 la eMAG se apropie cu pasi repezi, magazinul online are inca de pe acum oferte atractive la electrocasnice.

eMAG reduceri frigidere înainte de Black Friday 2019

1. Un frigider cu doua usi Arctic AD54240P+, 223 l, Clasa A+, H 146.5, Alb, are o reducere de 26% in campania eMAG reduceri frigidere.

In plus, produsul beneficiaza de 5 ani garantie.

Garden Fresh - Compartiment spatios dedicat depozitarii legumelor si fructelor. Alimentele tale vor fi proaspete si gustoase o perioada indelungata!

Termostat ajustabil - Toate frigiderele si combinele frigorifice Arctic sunt dotate cu un termostat usor de folosit. Acesta are scopul de a regla rapid temperatura in functie de nevoi, tinand cont de temperatura ambientala. Poti schimba oricand temperatura pentru a pastra alimentele tale in cea mai buna stare.

eMAG reduceri frigidere Arctic

Mix Zone - Rafturi ajustabile pozitionate pe usa, dedicate depozitarii recipientelor de diverse dimensiuni precum borcane sau sosuri. Tu decizi cum sa iti organizezi frigiderul astfel incat sa fie spatiu suficient.

XXL Bottle - Raft pozitionat pe usa, dedicat depozitarii sticlelor de mari dimensiuni. Sticlele tale vor fi mereu la indemana.

Garnitura antibacteriana - Garnitura usilor contine aditivi speciali ce protejeaza frigiderul impotriva bacteriilor si a mucegaiului. Pastrezi mancarea in conditii de maxima igiena, prelungind totodata durata prospetimii alimentelor.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri frigidere clasa A+

2. Frigiderul cu doua usi Beko RDNE535E20DZM, 471 l, Clasa A+, NeoFrost, H 193 cm, Gri Sidef, are o reducere de 20% in campania eMAG reduceri frigidere.

Aparatul electrocasnic beneficiaza si de o garantie sporita, de 5 ani.

EverFresh+ - Compartimentul special EverFresh+ a fost proiectat pentru pastrarea prospetimii legumelor si verdeturilor pana la 30 de zile. Acesta regleaza nivelul umiditatii la interior, prin designul constructiv al sertarului si prin intermediul curentilor de aer, fapt ce reduce considerabil efectul de ofilire a verdeturilor si legumelor si prelungeste durata de conservare, de pana la 3 ori mai mult fata de frigiderele obisnuite.

NeoFrost Dual Cooling - Tehnologia NeoFrost, prin sistemele Active Dual Cooling si No Frost, asigura cele mai bune conditii de conservare, intr-o clasa superioara de eficienta energetica. Racirea se realizeaza prin intermediul curentilor ventilati de aer ce actioneaza independent.

Ion Guard - Aceasta functie neutralizeaza bacteriile si microorganismele care genereaza mirosuri neplacute in interiorul frigiderului. Aerul din interiorul aparatului este mentinut curat si astfel alimentele pot fi pastrate pentru o perioada mai lunga de timp.

Active odour filter - Filtrul activ de carbon elimina mirosurile neplacute, la circularea aerului in interiorul frigiderului, asigurand totodata un nivel ridicat de igiena prin reducerea riscului aparitiei bacteriilor.

eMAG reduceri frigidere ieftine înainte de Black Friday 2019

LED lighting - Asigura iluminarea optima, fara a incarca factura la energie electrica. Iluminare economica si performanta.

Water dispenser - Acest dispozitiv, montat in exteriorul aparatului frigorific, asigura apa rece si proaspata la o simpla apasare a clapetei, fara a fi necesara deschiderea usii. Bottle Rack

Suport cromat pentru sticle.

Slim tank water dispenser - Rezervorul sistemului Water Dispenser este integrat ergonomic in usa frigiderului, spatiul de depozitare ramanand intact. Te racoresti cand vrei, ai spatiu cand ai nevoie.

Usi reversibile - Directia in care se deschid usile frigiderului poate fi schimbata, in functie de restrictiile spatiului. Usile pot fi montate in partea stanga sau in dreapta datorita designului inovativ si a balamalelor laterale suplimentare.

Display touch control - Afisajul electronic permite setarea temperaturilor interioare din compartimentele racitor si congelator, cat si programarea modului de functionare dorit.

eMAG reduceri frigidere Beko

Compartiment 0°C - Compartiment cu temperatura de Zero Grade, ideal pentru carne proaspata, peste si alimente cu o durata de viata mai scurta. Perfect pentru alimentele perisabile.

Cooling Fan - Datorita ventilatorului montat in compartimentul racitor, aerul rece va fi distribuit uniform in interiorul aparatului si, totodata, va asigura performante mai bune de racire.

Rafturi Safety Glass - Rafturile din sticla securizata sunt rezistente pana la 25 kg si compartimenteaza in mod ideal spatiul disponibil.

Functie racire rapida - Tehnologia de racire rapida permite racirea bauturilor in doar 15 minute. Compartimentul este ideal pentru racirea a 4 doze sau a unei sticle de 1.5 litri.

eMAG reduceri frigidere clasa A+

Functie congelare rapida - Iti permite congelarea preparatelor preferate uniform si intr-un timp scurt.

Door open buzzer - Avertizarea sonora se activeaza in cazul in care usa frigiderului ramane deschisa mai mult de un minut.

Termostat reglabil - Sistemul de racire functioneaza impecabil cu un consum minim de energie iar temperatura poate fi reglata cu ajutorul unui termostat aflat la indemana si bine pozitionat pentru a nu fi actionat din greseala.

Eficienta energetica A+ - Aparatele frigorifice din clasa energetica A+ consuma cu pana la 24% mai putina energie electrica decat produsele similare din clasa A.

eMAG reduceri frigidere Hotpoint

3. Un pret foarte bun in campania eMAG reduceri frigidere are si aparatul frigorific cu 2 usi Hotpoint ENXTM 18211 F, 419L, No Frost, H 180 cm, Clasa A+, Alb.

Frigiderul are un volum total de 419 litri. Usa se deschide spre dreapta, iar aparatul frigorific beneficiaza de un sistem de racire No Frost atat pentru frigider, cat si pentru congelator.

Frigiderul are un volum de 318 litri, sistemul de dezghetare este automat, iar cele 4 rafturi din interior sunt facute din sticla. Pe usa exista alte 4 rafturi.

eMAG reduceri frigidere la oferta inainte de Black Friday 2019

Congelatorul are un volum de 101 litri, un sistem de dezghetare automat, 2 compartimente si o capacitate de inghet de 4,5 kg / 24 de ore.

Nivelul de zgomot este de 41 dB, iar consumul anual de energie este de 375 kWh.

