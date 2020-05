eMAG reduceri. 3 frigidere sub 800 de lei, ca sa-ti pastrezi alimentele delicioase

eMAG reduceri frigidere. Vara este aproape si se anunta a fi una caniculara. Din fericire, magazinul online eMAG are oferte excelente in campania Spring Sale la frigidere menite sa va tina alimentele in siguranta.

Am urmarit ofertele si am descoperit 3 frigidere eficiente care costa toate sub 800 de lei. In plus, unele dintre ele au garantii prelungite pana la 3 sau chiar 5 ani.

eMAG reduceri frigidere Spring Sale – LDK LF

1. Un frigider LDK LF 220, Clasa A+, Capacitate 238 L, cu inaltimea de 143,5 cm si 5 ani garantie, alb, are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri frigidere Spring Sale.

Frigiderul LDK LF 220, incadrat in clasa energetica A+ este o alegere excelenta in categoria sa, oferind un volum net al frigiderului de 166 litri, iar congelatorul de 40 litri, fiind ideal pentru persoanele singure sau familiile tinere.

Clasa energetica A+ asigura un consum optim si o economie de aproximativ 20% fata de produsele similare din clasa energetica A.

Cele 2 rafturi ale frigiderului, impreuna cu sertarul separat pentru legume-fructe, va garanteza pastrarea prospetimii si gustului lor, nealterat de celelalte alimente.

Rafturile sunt ajustabile astfel incat puteti sa va compartimentati zonele frigiderului in functie de nevoile dumneavoastra. Rafturile au o rezistenta ridicata ce o ofera o siguranta sporita, permitand plasarea de produse pana la o greutate de 20 kg.

eMAG reduceri frigidere Spring Sale - clasa A+

In plus, pe usa frigiderului veti gasi un compartiment pentru depozitarea sticlelor mari, iar in partea superioara veti regasi suporul pentru oua.

Toate frigiderele LDK sunt prevazute cu un termostat intuitiv, avand rolul de a regla temperatura in functie de nevoi, precum si in functie de temperatura ambientala.

Nivelul de siguranta al frigiderului este asigurat de o garnitura a usii ce contine substante speciale, impiedicand patrunderea bacteriilor si formarea mucegaiului. Astfel, poti pastra alimentele in conditii

de maxima igiena, practic prelungind durata de viata a prospetimii lor.

eMAG reduceri frigidere Spring Sale - Heinner

2. Frigiderul cu doua usi Heinner HF-M207A+, 204 l, Clasa A+, Iluminare LED, Control mecanic, cu inaltimea de 144 de cm, alb, are si el un pret excelent in campania eMAG reduceri frigidere Spring Sale.

CAPACITATE NETA 204L - Capacitate de incarcare suficienta pentru nevoile zilnice ale intregii familii.

Control mecanic cu termostat ajustabil - Setezi simplu si rapid temperatura din compartimentele de racire si congelare.

3 rafturi sticla frigider - Ai compartimente spatioase si convenabile pentru toate nevoile tale si intotdeauna suficient spatiu.

LUMINA LED - Lumina moderna de tip LED, durabila si eficienta in privinta consumului de energie, asigura vizibilitate in orice colt al frigiderului.

Usi reversibile - Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific. Monteaza-le asa cum doresti, in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie.

eMAG reduceri frigidere Spring Sale - Albatros

3. Frigiderul Albatros FA28+, 212 l, Clasa A+, cu inaltimea de 143 cm, 3 Ani garantie, alb, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri frigidere Spring Sale.

Aparatul frigorific are 2 usi si un volum net total de 212 litri. Usile sunt reversibile. In ceea ce priveste frigiderul, acesta are un volum de 171 de litri, 4 rafturi din sticla in interiorul frigiderului si 4 rafturi pe usa.

De asemenea, frigiderul are compartiment special pentru legume si fructe si pentru sticle. Panoul de comanda este mecanic.

Congelatorul are un volum de 41 de litri, un compartiment, iar sistemul de dezghetare este manual.

Aparatul frigorific are urmatoarele functii: iluminare interioara, picioare ajustabile si termostat ajustabil. Nivelul zgomotului produs de frigider este de 42 dB, iar consumul anual de energie de 226 kWh.

Aparatul frigorific are o autonomie fara curent de 12 ore.

