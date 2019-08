eMAG reduceri. 3 laptopuri bune care costa chiar si 949 de lei

eMAG reduceri laptopuri. Magazinul online emag.ro are reduceri excelente la laptopuri in aceasta perioada.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit laptopuri bune care costa chiar si 1.000 de lei sau chiar mai putin.

eMAG reduceri laptopuri HP

1. Laptopul HP 15-ra062nq, Intel® Celeron® N3060, 4GB DDR3L, HDD 500GB, Intel® HD Graphics, Free DOS, are o reducere de 32% in campania eMAG reduceri laptopuri si costa 949 de lei.

Acest laptop are un procesor Intel Celeron model N3060, pe arhitectura Braswell, cu 2 nuclee, si cu o frecventa nominala de 1600 MHz.

Diagonala este foarte generoasa, de 15,6 inchi, iar displayul este in format HD (rezolutie 1366 X 768), anti-glare.

Memoria laptopului este de 4 GB, iar hard diskul are 500 GB. Camera web a laptopului este de tip VGA.

Laptopul are un cititor de carduri SD si urmatoarele porturi 2 x USB 3.1, 1 x Jack 3.5 mm, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI si 1 x RJ-45.

Greutatea laptopului este de 2,1 kilograme.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri laptopuri ASUS

2. Laptopul ASUS X540MA-GO207 cu procesor Intel® Celeron® N4000 pana la 2.60 GHz, cu o diagonala de 15,6 inchi, 4GB, 500GB, Intel® UHD Graphics 600, Endless OS, de culoare Chocolate Black, are o reducere de 23% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Laptop-urile din Seria ASUS X540 sunt echipate cu cele mai recente procesoare, pentru un nivel foarte bun de performanta in orice situatie. Dotate cu un controller avansat pentru modulele de memorie, 4GB de memorie RAM, X540 este platforma ideala pentru utilizarea zilnica.

O combinatie de componente hardware, software, si optimizare atenta, tehnologia SonicMaster a fost dezvoltata cu scopul declarat de a va oferi cel mai bun sunet disponibil in cazul unui notebook. Un codec profesionist asigura o performanta sonora cu un nivel de precizie foarte ridicat, un amplificator optimizat permite redarea sunetului la un volum superior, in timp ce difuzoarele si camerele de rezonanta mai largi suporta un sunet mai puternic si bass mai profund.

Elementele suplimentare de procesare a semnalului audio ajuta la optimizarea performantelor componentelor hardware, filtrand zgomotul si imbunatatind claritatea audio astfel incat sa va puteti bucura de un sunet de o claritate exceptionala pe modelele voastre din Seria X. X540 este echipat cu difuzoare rotunde ce maximizeaza fiecare milimetru cubic disponibil in carcasa pentru a va oferi un nivel mai bun de performanta la frecvente joase, cat si zgomot redus. Camera de rezonanta de dimensiuni mari (19.4cc) ofera un bass mai bun si o claritate sonora excelenta.

eMAG reduceri laptopuri cu diagonala mare

AudioWizard va ajuta sa optimizati sunetul cu ajutorul a cinci moduri de auditie pre-setate. Modul Muzica va aduce melodiile favorite la viata, in timp ce modul Filme va ofera un sunet de calitate cinematografica. Modul de Inregistrare optimizeaza setarile pentru ca voi sa beneficiati de o calitate excelenta a inregistrarilor. Modul pentru Jocuri va ajuta sa luati parte la actiunea de pe ecran, in timp ce modul Voce asigura un nivel ridicate de claritate in dialoguri.

Laptopul are un design ultra-subtire. ASUS X540 este echipat cu o carcasa solida si usoara, ce cantareste doar 2kg – fiind solutia ideala pentru utilizare portabila.

Cu tehnologia ASUS Splendid vei vedea doar imagini de o calitate excelenta. Tehnologia exclusiva ASUS Splendid include un sistem de corectie a temperaturii de culoare, ce permite reproducerea unei palete de culori mai bogate si profunde. Aceasta dispune de patru moduri de afisare vizuale, ce pot fi accesate printr-o singura apasare de buton.

Modul Culori Puternice optimizeaza contrastul pentru vizualizarea de fotografii sau urmarirea de clipuri video si filme; Modul Eye Care reduce nivelul de intensitate al luminii albastre si este ideal pentru citit pe perioade lungi de timp. Modul Normal a fost optimizat pentru sarcini de utilizare zilnica; in timp ce Modul Manual este utilizat pentru ajustari avansate ale culorilor.

eMAG reduceri laptopuri ieftine

Majoritatea panourilor LED emit lumina albastra – principala cauza a problemelor retinei si a fenomenului de degenerare maculara. Modul ASUS Eye Care reduce in mod eficient nivelul de lumina albastra cu 33%, oferind astfel un nivel ridicat de confort la citire si protejandu-va impotriva oboselii ochilor sau a altor probleme ce pot aparea.

Design Ergonomic al Tastaturii - Tastarea este mai confortabila ca niciodata cu ajutorul tastaturii complete de tip chiclet, fabricata dintr-o singura bucata. Un proces imbunatatit de asamblare face posibila atingerea unei curse de doar 1.8mm pentru taste si minimalizarea fenomenului de ”plutire” al acestora, pentru o experienta de tastare mult mai solida.

Laptopul va ramane rece chiar si dupa ore intregi de utilizare. Tehnologia ASUS IceCool le ofera modelelor din Seria X un design intern unic ce rezolva problemele de confort cauzate de supraincalzire prin prevenirea acumularii nedorite de caldura in zona suportului pentru palme. Aceasta pastreaza o temperatura de 28°C - 35°C la suprafata suportului pentru palme – semnificativ mai mica decat temperatura normala a corpului uman. Aceasta structura interna exclusiva plaseaza componentele generatoare de caldura la distanta maxima fata de punctul de interactiune cu utilizatorul si, prin utilizarea sistemului performant de racire cu radiatoare si orificii de aerisire, va ofera un nivel ridicat de confort chiar si in cazul utilizarii pe termen lung.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri laptopuri Acer

3. Laptop Acer Aspire 3 A315-33-C2HV cu procesor Intel® Celeron® N3060 pana la 2.48 GHz, cu diagonala de 15,6 inchi, 4GB, 128GB SSD, Intel HD Graphics, Linux, Obsidian Black, are o reducere de 9% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Touchpad-ul Precision este mult mai responsiv decat touchpad-urile traditionale si te ajuta sa lucrezi mai eficient.

Stocare SSD ultra-rapida - Acum puteti profita timpi scurti de boot si acces instant la toate datele dvs. datorita SSD-ului de 128GB.

Laptopul asigura o conexiune Wi-Fi puternica si constanta, cu antena wireless 802.11ac amplasata strategic.

eMAG reduceri laptopuri la oferta

Ecranul filtreaza lumina albastra obositoare, astfel incat tu sa poti sa lucrezi confortabil pentru mai mult timp. Tehnologia BlueLightShield reduce expunerea la lumina albastra care poate fi daunatoare, prin ajustarea intensitatii culorilor si a luminozitatii.

Tehnologia Bluetooth permite comunicatii wireless de mare viteza, cu raza scurta de actiune, intre mai multe dispozitive si permite conectarea la un grup de produse mai diversificat.

Conceputa pentru eleganta si confort, tastatura Chiclet iese in evidenta prin tastele cu colturi rotunjite.

Pretul este AICI.

