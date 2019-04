eMAG reduceri. 3 laptopuri bune mai ieftine și cu jumătate din preț

Foto: pexels.com

eMAG reduceri laptopuri. emag.ro desfasoara in aceasta perioada o ampla campanie de reduceri la laptopuri de la branduri precum HP, Lenovo sau Dell.

Am analizat oferta de laptopuri si am descoperit ca unele au reduceri chiar si de 53%.

eMAG reduceri laptopuri HP

1. Un laptop HP Elitebook 820 G2 Intel Core i5 5200U - 2,2 GHz, RAM 8 GB DDR3, SSD 256 GB, cu diagonala de 12,5 inchi, sistemul Windows 8.1, Pro, are o reducere de 53% in campania eMAG reduceri laptopuri.

PROCESOR

Tip procesor: Intel® Core™ i5-5200U - 2,2 GHz up tu 2,7 GHz in Turbo Boost

Numar nuclee/ thread-uri: 2/4

Cache: 3 MB

Procesor grafic integrat: Intel HD Graphics 5500

DISPLAY

Tip Display: LCD LED

Diagonala (inch): 12,5

Rezolutie: 1920x1080

Format display: Full HD

MEMORIE Capacitate memorie RAM: 8 GB DDR3

STOCARE

Tip stocare: SSD

Capacitate stocare: 256 GB

Unitate optica: Nu

eMAG reduceri laptopuri ieftine

PLACA VIDEO

Tip placa video: Integrata

Producator chipset video: Intel

Seria: Intel HD Graphics 5500

PORTURI: 3 x USB 3.0/ 1 x USB 3.0 cu USB Charge/ 1 x VGA/ 1 x Audio Out/ 1 x DP/ 1 x RJ-45/ Cititor carduri SD SDHC SDXC

CONECTIVITATE: Wireless 802.11 ac/a/b/g/n/ Bluetooth 4.0/ Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbs

ALTELE: Tastatura antistropi/ Tastatura nordica/ Cititor amprenta/ Camera web HD/ Touch Pad cu suport pentru gesturi multiatingere/ Security lock/ Suport TPM V1.2

ALIMENTARE

Baterie: Lithium-Ion

Dimensiuni: 310 x 21 x 215.3 mm

Greutate: 1,33 Kg

eMAG reduceri laptopuri Dell

2. Un laptop Dell Vostro 3580 (Procesor Intel® Core™ i3-8145U (4M Cache, up to 3.90 GHz), Whiskey Lake, cu diagonala de 15,6 inchi, Full HD, 4GB, 128GB SSD, Intel® UHD Graphics 620, cu sistemul de operare Linux, de culoare neagra, are o reducere de 42% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Gigabit Ethernet: Bucurati-va de viteze de transfer de date de 10, 100 sau 1000 Mbps, astfel incat sa puteti descarca fisierele in blitz.

O serie de porturi: Conectati-va la un televizor sau monitor cu portul VGA si redati cu usurinta DVD-uri cu unitatea de disc optica.



Pur si simplu securizat: Cu ajutorul unui cititor de amprenta optional de pe butonul de alimentare, conectarea este usoara, rapida si sigura.

TPM: Trusted Platform Module 2.0 este o functie de securitate bazata pe hardware care poate fi utilizata pentru a crea si a gestiona cheile de criptare generate de computer. Acesta va permite sa va asigurati si sa criptati parolele, amprentele digitale si cheile din afara unitatii. Deoarece descriptiile sunt blocate de TPM, un atacator nu poate citi datele doar prin eliminarea unui hard disk si instalarea acestuia pe alt computer.

eMAG reduceri laptopuri la oferta

Procesoare capabile: procesoarele de pana la Intel® Core™ i7 ofera o reactie incredibila si multitasking fara probleme.

Grafica este excelenta. Rulati aplicatii grafice bogate, cu grafica discreta optionala, pana la Intel® UHD Graphics 600 cu memorie grafica partajata.

Stocarea: SSD-ul PCIe NVMe cu o capacitate de stocare de pana la 256GB va ajuta sa va pastrati ordinea in fisiere.

Varf Shift este o caracteristica optionala care reduce consumul de energie prin comutarea automata a sistemului la o baterie in anumite ore ale zilei, chiar daca sistemul este conectat la o sursa directa de alimentare.

eMAG reduceri laptopuri Lenovo

3. Laptopul Lenovo cu procesor i7-5600U, FullHD IPS (1920X1080) AntiGlare 300 Nits Display, Non-Touch, 4GB, SSD 192GB, Intel® HD Graphics 5500, No Optical Drive, Intel 7265 (2X2 Ac) And Bluetooth 4.0, D-Step, 720P Hd Camera, Win 7 Pro & Win 10 Pro 64bit, are o reducere de 41% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Laptopul are urmatoarele caracteristici:

Diagonala de 14 inchi

Full HD IPS (1920X1080)

AntiGlare 300 Nits Display,

Procesor i7-5600U

Memorie 4GB

SSD 192GB

Intel® HD Graphics 5500

720P Hd Camera

