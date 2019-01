eMAG reduceri. 3 masini de spalat sub 820 de lei care te scapa de noroiul din timpul iernii

eMAG reduceri masini de spalat. Vremea de afara nu pare sa tina cu noi, mai ales ca dupa topirea zapezii strazile s-au umplut de noroi, balti si mizerie. emag.ro are insa o ampla campanie de reduceri la masini de spalat, care va pot ajuta sa va curatati rapid, eficient si ieftin hainele murdarite.

Am analizat oferta eMAG si am descoperit 3 masini de spalat foarte bune care au preturi sub 820 de lei.

In ciuda pretului mic, doua dintre ele au chiar clasa de eficienta energetica A++.

eMAG reduceri masini de spalat Heinner

1. Masina de spalat rufe Heinner HWM-5080VA++, cu o capacitate de incarcare de 5 kg, 800 RPM, clasa A++ de eficienta energetica, functie start intarziat, sistem Eco Logic, cu dimensiunea de 60 de cm, de culoare alba, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri masini de spalat.

Datorita clasei energetice A++ economisesti timp si energie electrica cu fiecare spalare. Masina are un sistem electronic de control al balansului care, prin distribuirea uniforma a rufelor in interiorul tamburului, diminueaza vibratiile si reduce zgomotul produs in timpul stoarcerii.

Capacitate de incarcare de 5 kg este una standard, perfecta pentru nevoile zilnice.

Functia Start intarziat va ofera flexibilitate maxima, permitand setarea pornirii aparatului la programul dorit, intr-un interval de 3-12 de ore. De asemenea, masina de spalat poate fi blocata contra actionarii de catre copii.

eMAG reduceri masini de spalat clasa A++

O alta functie interesanta este functia pentru indepartarea spumei. Daca este utilizata o cantitate prea mare de detergent, se va forma o cantitate mare de spuma, fiind afectata eficienta etapelor de spalare si clatire. Aceasta functie permite detectarea automata a spumei in exces si indepartarea acesteia.

Sistemul ECO LOGIC optimizeaza consumul de apa si detergent, precum si durata programului de spalare in functie de cantitatea de rufe incarcate. Sistemul Eco Logic te va ajuta sa protejezi natura si sa faci si economie. De exmplu, la incarcarea pe jumatate a masinii, economia de energie poate ajunge pana la 50%.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri masini de spalat Albatros

2. Masina de spalat rufe Albatros AWM1062A++, cu o capacitate de incarcare de 6 Kg, 1000 RPM, de culoare alba, are o reducere de 24% in campania eMAG reduceri masini de spalat.

Masina de spalat face parte din clasa de eficienta energetica A++ si are un consum anual de energie de 140 kWh.

Dimensiunile ei sunt urmatoarele: adancime de 47 cm, latime de 60 cm, inaltime de 85 cm.

Incarcarea este frontala. Viteza maxima de centrifugare este de 1000 RPM. Nivelul zgomotului in timpul spalarii este de 65 dB, iar in timpul centrifugarii de 79 dB.

Hubloul se deschide in stanga, iar panoul de comanda este mecanic.

eMAG reduceri masini de spalat ieftine

Masina de spalat are urmatoarele functii:

Afisaj LED

4 picioruse ajustabile

Control antispuma

Auto-echilibrare tambur

Curatare tambur

Protectie la supraincalzire

Blocare acces copii

In ceea ce priveste programele de spalare, ea are 23 de programe de spalare, inclusiv pentru bumbac, sintetice, delicate, pentru curatarea tamburului si pentru spalare fara stoarcere.

Programele de spalare rapida au urmatoarele durate: 15, 30 sau 45 de minute.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri masini de spalat Samus

3. Masina de spalat rufe Samus WSL-581A+, cu o capacitate de incarcare de 5 kg, 800 rpm, clasa A+ de eficienta energetica, latimea de 59,5 cm, functie de auto-echilibrare a tamburului, de culoare alba, are o reducere de 18% in campania eMAG reduceri masini de spalat.

Samus WSL-581A+ este o masina de spalat rufe automata, cu incarcare frontala, incadrata in clasa energetica A+.

Are dimensiunea compacta de 85 x 59.5 x 47 cm, dispune de incarcare de 5 kg si o viteza de stoarcere de 800 de rotatii pe minut, un hublou mare cu o deschidere a usii de 180 de grade care este confortabil si va permite sa incarcati rufele cu usurinta.

Pretul este AICI.

